A quoi jouez-vous ce week-end ? (23 octobre)

Image : ZA/UM

Nous avons traversé une autre semaine, bravo à tous ! Il y avait une liste variée de nouvelles cette semaine, l’une des histoires légèrement décevantes étant des allégations de mauvaises pratiques de gestion chez le développeur de Metroid Dread, MercurySteam, mais dans des nouvelles plus heureuses, nous avons également eu l’arrivée de Sora dans Smash, nous avons confirmé que Crysis Remastered Trilogy le fait. en effet exécuté sur Switch, Nintendo nous a donné Vampire Waluigi, et GTA Trilogy était daté et détaillé pour Switch. Cependant, dans une nouvelle légèrement décevante, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp a été reporté au printemps 2022.

Après tout cela, il est temps de se détendre et de discuter de nos projets de jeu du week-end. C’est exactement ce que quelques membres de l’équipe Nintendo Life ont fait ci-dessous, alors n’hésitez pas à lire nos entrées, puis à rejoindre les vôtres via notre section de commentaires. Prendre plaisir!

Tom Whitehead, rédacteur en chef adjoint

J’ai parcouru Metroid Dread pour une deuxième partie en essayant de le battre «rapidement» pour des déverrouillages supplémentaires. Je ne suis pas un speedrunner mais j’ai apprécié une course plus orientée vers l’action et plus directe, ce qui est presque terminé. Je suis également tenté de récupérer quelques goodies rétro dans Capcom Arcade Stadium maintenant qu’ils peuvent être achetés individuellement, et j’ai redémarré Hollow Knight encore une fois dans le but de le terminer.

Ailleurs j’ai joué Mass Effect Édition Légendaire, c’est la première fois que je joue aux jeux. Le premier est un peu janky (comme diverses critiques l’ont suggéré) mais j’ai hâte de voir pourquoi la trilogie de jeux (en particulier le second) a tant fait parler d’elle au fil des ans.

PJ O’Reilly, critique

Bonjour. Ce week-end, après deux semaines complètes à marteler Metroid Dread, je vais changer les choses et rester coincé dans Disco Elysium: The Final Cut, ainsi que d’essayer de faire un peu plus de progrès dans Bonfire Peaks de Corey Martin, un excellent indie jeu de puzzle que vous devez vraiment vérifier.

Disco Elysium est facilement l’un de mes jeux préférés de ces dernières années et je suis vraiment impressionné par le port Switch jusqu’à présent. Oui, il y a quelques longs temps de chargement, mais cela vaut plus que la peine d’avoir cet incroyable RPG pour jouer en déplacement.

Ailleurs, j’ai également acheté le DLC Aryton Senna pour Horizon Chase Turbo, un coureur qui a l’air absolument magnifique sur le commutateur OLED, et c’est juste un hommage vraiment élégant et sincère au pilote légendaire des développeurs brésiliens du jeu. Bon week-end!

Ollie Reynolds, critique

Hé les gens ! Alors que tout le monde parle à nouveau d’Animal Crossing: New Horizons, j’ai décidé de retourner une fois de plus sur mon île et de voir ce qu’il en est. Le seul problème est que j’ai oublié que j’étais parti de zéro il y a quelques mois, donc je suis toujours au début du jeu avec seulement une tente et une lanterne à moi !

Ailleurs, j’ai décidé de replonger dans le monde de Lumière mourante sur la série X avant le lancement de la suite. C’est un cracker; un monde si bien réalisé. Bon courage à tous !

Gonçalo Lopes, critique

Ma mission à ZDR a été accomplie donc maintenant je me retrouve avec un grand vide de néant dans ma vie. Espérons qu’il ne faudra pas encore deux décennies à Nintendo pour livrer d’autres aventures de Samus Aran dans ses entreprises 2D. Je joue toujours à travers le Horizon Chase Turbo – Senna pour toujours extension, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour revenir au jeu que maintenant. Le mode carrière est un défi qui vaut la peine d’être investi, mais certains de ces objectifs de course sont difficiles à atteindre.

Le film de la décennie est DUNE Première partie. J’aimerais plutôt dire que je jouerais un DUNE jeu sur Switch ce week-end, mais… il n’y en a pas. Non, Fortnite ne compte pas!

Gavin Lane, rédacteur en chef

J’ai bien l’intention de m’enfoncer davantage dans Metroid Dread ce week-end. Je viens de battre Kraid et je suis étonné de la fluidité du jeu par rapport aux jeux précédents de la série. J’ai vraiment l’impression qu’il pourrait être difficile de revenir en arrière après avoir glissé autour de ZDR. J’ai également beaucoup apprécié Tetris Effect: Connected et j’ai également parcouru le parcours du constructeur LEGO étonnamment touchant.

Au-delà de cela, j’ai acheté Hob pour des cacahuètes sur l’eShop la semaine dernière, j’aimerais donc enquêter là-dessus si j’ai le temps. Je dois admettre, cependant, que je viens de parcourir au hasard certains de mes jeux installés et de les lancer, alors voyez-les sur le Switch OLED. Ils sont tous si purs.

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de nous laisser un commentaire ci-dessous avec vos plans de jeu du week-end !