A quoi jouez-vous ce week-end ? (25 septembre) – Point de discussion

Image : Konami

Eh bien, ça a été une semaine Nintendo Direct ! La nouvelle voix de Mario a été révélée, le retour de Brewster dans Animal Crossing, Kirby est parti en dernier dans sa prochaine aventure en 3D et, la plus grande nouvelle de toutes, Banjo revient sur une console Nintendo grâce à l’inclusion de Banjo-Kazooie dans les prochains ajouts N64 à Nintendo Switch Online. Eekum bokum !

Après tout cela, il est temps de se détendre et de discuter de nos projets de jeu du week-end. C’est exactement ce que quelques membres de l’équipe Nintendo Life ont fait ci-dessous, alors n’hésitez pas à lire nos entrées, puis à rejoindre les vôtres via notre section de commentaires. Prendre plaisir!

Tom Whitehead, rédacteur en chef adjoint

Je suis actuellement de retour sur The Great Ace Attorney, ce qui est étrange et merveilleux et un moment très relaxant. Certains des mêmes termes pourraient être utilisés pour Eastward, que j’ai repris la semaine dernière et que j’apprécie beaucoup – c’est un jeu plein de cœur.

Ailleurs, je joue à Marvel’s Avengers, ce jeu sur lequel tout le monde s’amuse parce que son travail est ennuyeux. Comme je l’ai eu bon marché et que je ne m’intéresse qu’au contenu de la campagne, je passe un bon moment (peut-être aidé par le fait qu’il s’agit de la version « prochaine génération améliorée »); c’est un jeu 7/10 classique, mais je profite d’une action insensée après de longues journées de travail.

Kate Gray, rédactrice en chef

Ce week-end, je suis pratiquement CHARGÉ de jeux : Beast Breaker, Eastward, et peut-être même quelques jeux sur l’ancienne SNES, que nous avons récemment mis en place. C’est un rétro-palooza !

Je suis également léger sur les critiques cette semaine, enfin, je vais donc pouvoir jouer une partie de mon arriéré: Islanders, Slime Rancher et peut-être même un peu de Subnautica pour briser tous les jeux de type ferme. Je suis EXTRÊMEMENT excité à l’idée que ce soit l’automne, alors je peux me réchauffer avec mon Switch près de la cheminée (qui n’est qu’une cheminée de pixels animée, mais quand même) avec un chocolat chaud et des CHAUSSETTES COSY. Zut ouais.

Ollie Reynolds, critique

Hé les gens ! Comme beaucoup ce week-end, je jouerai à travers la nouvelle collection Castlevania Advance. Je dois donner des accessoires Konami pour sortir cet ensemble; tout mouvement visant à rendre les jeux plus anciens plus accessibles à de nouveaux publics est une grande victoire dans mon livre. Vous pouvez pratiquement entendre les vendeurs eBay crier de frustration…

C’est à peu près tout pour le Switch ce week-end, mais je vais également replonger dans Death Stranding sur PS5 maintenant que Director’s Cut a été lancé; hâte de faire un peu de marche !

Gonçalo Lopes, critique

Je poursuis toujours la rediffusion de ma campagne Front Mission avec un rapide coup de Cruis’n Blast ici et là. Bon timing sur Castlevania Advance Collection puisque, comme je l’ai mentionné précédemment, Castlevania: Aria of Sorrow doit être revisité. Pourtant, la tâche la plus importante pour ce week-end est de me libérer tout le programme de l’excursion planétaire ZDR à venir.

Le jeu de la semaine est le bien nommé ActRaiser Renaissance. Nous sommes en 2021 et il y a un écran de titre principal sur mon téléviseur géant avec les mots « Quintet » et « Yuzo Koshiro » en bas des droits d’auteur. La nouvelle orchestration de la bande-son vaut à elle seule le prix d’entrée. Ce n’est peut-être pas la chronologie la plus sombre après tout…

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de nous laisser un commentaire ci-dessous avec vos plans de jeu du week-end !