A quoi jouez-vous ce week-end ? (27 novembre)

C’est la fin d’une autre semaine, et il y a eu beaucoup de développements et de scénarios originaux dans le monde de Nintendo. GTA Trilogy est resté dans une certaine mesure dans les gros titres et a eu sa première mise à jour notable, les disjoncteurs de séquence ont de nouveau frappé dans Metroid Dread, Mario Golf: Super Rush a eu une grosse mise à jour, Xbox a reconnu cette fois qu’elle a essayé d’acheter Nintendo, Keanu Reeves ne veut pas être dans Mortal Kombat, et un bot lisant et créant des actualités Nintendo était étrangement hilarant. Dans l’ensemble, une semaine plus légère, avec beaucoup de célébrations de Thanksgiving et de bonnes affaires.

Maintenant, cependant, il est temps de se détendre et de discuter de nos plans de jeu du week-end. C’est exactement ce que quelques membres de l’équipe Nintendo Life ont fait ci-dessous, alors n’hésitez pas à lire nos entrées, puis à rejoindre les vôtres via notre section de commentaires. Prendre plaisir!

Gavin Lane, rédacteur en chef

Ce week-end, j’espère finir le dernier boss de Terreur Metroid, bien que je passerai probablement beaucoup de temps à me rendre dans les zones précédentes de la ZDR pour aspirer des chars de missiles et d’autres éléments que j’ai manqués.

Au-delà de cela, je peux fuir ma Switch au profit d’une bonté rétro japonaise. J’ai eu Capitaine Arc-en-ciel depuis un moment maintenant, et cette semaine j’ai reçu la version japonaise de Metroid: Autre M ainsi que GameCube Japan-exclusive Courge Kururin. Je devrais probablement me mettre à les jouer plutôt que de les ouvrir, d’admirer leur emballage et de les faire glisser de l’autre côté de mon bureau.

Tom Whitehead, rédacteur en chef adjoint

J’ai eu une petite frénésie dans la vente de l’eShop, saisissant les deux saisons de la Telltale Batman série de même que LOIN : Voiles solitaires. Cela devrait être beaucoup de bons jeux Switch à apprécier tout en essayant de rester confortable à la maison (il fait sacrément froid et orageux ce week-end en Écosse).

Ailleurs je jouerai probablement encore Halo infini Bêta multijoueur, et je continuerai à progresser Mass Effect Édition Légendaire.

Kate Gray, rédactrice en chef

Ce week-end, j’aimerais finir Déballage, et jouera Traversée d’animaux : nouveaux horizons mine de rien! J’aimerais obtenir plus de Paradis de la maison heureuse trucs déverrouillés, mais je ne suis pas pressé.

Ollie Reynolds, critique

Hé les gens ! Un week-end un peu chargé pour moi, mais je prévois de continuer ma nouvelle partie de Super Mario Odyssée. J’essaie de prendre mon temps ; Je viens juste d’entrer dans New Donk City et j’apprécie en quelque sorte l’expérience plus maintenant que lorsque j’y ai joué pour la première fois !

A part ça, je saute toujours dans le multijoueur de Halo Infinite chaque fois que je le peux. Je pense que je vais me reposer après ce week-end, car je ne veux pas m’épuiser avant le lancement de la campagne.

Gonçalo Lopes, critique

Ce week-end aux Shiryu Games : Tant de jeux, si peu de temps…

Le week-end de l’abondance! je vais donner ces League of Legends spin-offs un aller, HexTech Chaos et Roi en ruine devrait me tenir bien occupé ce week-end. Colis de l’Est livré Toaplan Arcade Garage : Kyukyoku Tigre-Heli et Super Robot Wars 30, deux jeux lourds en contenu que j’apprécie déjà. Ruée d’Okinawa est assez unique et excellent. Ramassé Espace Terre pas cher et j’adore ça. Aquario mécanique est une tranche de paradis rétro rafraîchissante. L’arrivée surprise de Darius : Révélation Cozmique.

Le jeu de la semaine est DoDonPachi Résurrection. Ça y est, le rêve : Cave sur Switch. Je pense qu’aucun autre système ne se rapprochera jamais de l’héritage de Switch shmup.

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de nous laisser un commentaire ci-dessous avec vos plans de jeu du week-end !

