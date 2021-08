A quoi jouez-vous ce week-end ? (28 août) – Point de discussion

Image : Suda51

Cela a été une autre semaine mouvementée de la vie de Nintendo. Voyons, il y avait une mise à jour gratuite de Monster Hunter Rise x Street Fighter, toutes sortes de révélations de la Gamescom Opening Night Live et des streams de suivi, des accusations de jeu déloyal dans le monde de la collection rétro, un croisement surprenant de Puma et Animal Crossing, et le lancement de Pokémon TV sur Switch. Cela ne fait qu’effleurer la surface, vraiment, c’était une vieille semaine chargée.

Après tout cela, il est temps de se détendre et de discuter de nos projets de jeu du week-end. C’est exactement ce que quelques membres de l’équipe Nintendo Life ont fait ci-dessous, alors n’hésitez pas à lire nos entrées, puis à rejoindre les vôtres via notre section de commentaires. Prendre plaisir!

Gavin Lane, rédacteur en chef

Je devrais vraiment revenir à Metroid: Samus Returns, je suppose. C’est bien, mais je le joue par petites rafales et j’ai vraiment besoin de trouver quelques heures à y consacrer. Metroid Dread’s approche à grands pas et le temps presse. Au-delà, je vais probablement continuer Insulaires, avec lequel j’ai commencé à bricoler plus tôt dans la semaine, et je pourrais également télécharger le tout nouveau Townscaper. J’ai suivi le développement de ce jeu pendant un certain temps et je suis tombé amoureux du style artistique. On croise les doigts pour qu’il joue aussi bien qu’il en a l’air.

Tom Whitehead, rédacteur en chef adjoint

j’ai récemment ramassé This War of Mine : Édition complète et, bien que le sujet soit plutôt sombre, je suis intrigué de l’essayer pour la première fois. Je dois également revoir Monster Hunter Rise pour essayer de rattraper les mises à jour gratuites, et c’est aussi la tradition du week-end de continuer mon jeu de La Légende de Zelda : Skyward Sword HD; En fait, je n’y joue pas en semaine, bizarrement. je prévois aussi de ramasser Encré : Une histoire d’amour, un jeu à l’allure magnifique qui a probablement été négligé par beaucoup à cause des différentes sorties très médiatisées de la semaine.

En dehors de Switch, j’apprécie beaucoup Psychonauts 2, et il y a une nouvelle saison dans MLB Le Spectacle 21 pour m’attirer; ce jeu est ma plus grande dépendance et faiblesse.

Kate Gray, rédactrice en chef

Techniquement, ma dernière entrée WAYP était fausse – j’ai dit que je jouerais à Minecraft, et je n’avais pas le temps. Au lieu de cela, j’ai joué à Final Fantasy sur NES, et je le referai probablement ce week-end. Je n’ai jamais joué à un jeu NES, et le seul jeu FF auquel j’ai jamais joué est le remake de FF7 sur PlayStation, donc je n’ai vraiment pas beaucoup de point de référence pour ça ! C’est un peu frustrant avec le système de sauvegarde à l’ancienne et la répétition, mais je m’amuse toujours. Les boutons NES – les petites tablettes concaves – sont extrêmement agréables à utiliser, et mon groupe est composé de Crug, le combattant, Belb, la ceinture noire, Egg le mage blanc et Sqeb le mage noir. Je les aime tous beaucoup.

Jon Cartwright, producteur vidéo

J’ai jeté un coup d’œil aux efforts de DLC de Nintendo sur Switch et j’adore vraiment leur sortie en 2018. Xenoblade Chronicles 2 : Torna le pays d’or, Mario + Lapins Crétins : DK Adventure et Splatoon 2: Octo Expansion tous ressemblaient à des entrées autonomes plutôt qu’à de simples extensions. Nous prévoyons une vidéo pour mettre en évidence quelques-uns de ces efforts et ce week-end, je vais passer un peu de temps à revenir sur Octo Expansion.

J’ai trouvé que le noyau solo de Splatoon 2 était bien mais peut-être un peu trop similaire à l’original. Octo Expansion, d’autre part, regorge d’idées complètement nouvelles et introduit de sérieuses traditions dans le monde de Splatoon. C’était de loin ma campagne Splatoon préférée et je ne peux pas imaginer que ces pensées changent avec cette partie.

Du côté non-Nintendo (l’horreur) j’ai commencé Psychonautes 2 l’autre jour et bon Dieu c’est délicieux. Je ne me souviens pas du dernier jeu de plateforme 3D non-Mario à ressentir ce fluide et poli. C’est incroyablement divertissant et je pense que beaucoup de fans de Nintendo l’apprécieraient vraiment.

PJ O’Reilly, critique

Bonjour. Ce week-end, je vais être assez occupé à terminer quelques critiques, mais je suis aussi absolument déterminé à rester coincé dans No More Heroes III et Spelunky 2 si je parviens à avoir un peu de temps libre. J’ai attendu patiemment la dernière sortie de Travis Touchdown – la critique de Stuart m’a rendu encore plus excité – et Spelunky 2, eh bien, c’est juste un chef-d’œuvre, une masterclass roguelite incontournable. Oh, et Super Animal Royale vient de sortir… il y a trop de bons jeux en ce moment !

Bon week-end, quoi que vous fassiez ou que vous jouiez !

Ollie Reynolds, critique

Salut les copains. Ce week-end je vais replonger dans Guacamélée ! pour un peu d’action réconfortante de Metroidvania. Cela fait une minute que je n’y ai pas joué, mais c’est facilement l’un des meilleurs jeux du genre, à mon avis.

Je vais également jeter un œil à WarioWare : Get It Together ! démo, puisque tout le monde en a tellement parlé récemment. Il est peu probable que j’achète le jeu complet quand il sortira, mais j’adorais les anciens titres WarioWare, alors je pense que je dois au moins l’essayer !

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de nous laisser un commentaire ci-dessous avec vos choix de jeux au cours des prochains jours…