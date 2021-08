A quoi jouez-vous ce week-end ?

Il n’y a rien de tel qu’un peu de jeu pour effacer ces blues de la fin de l’été.

C’est cette période de l’année où les enfants sont plongés dans les vacances d’été et les adultes souhaitent qu’ils soient plongés dans les vacances d’été – avec rien de mieux à faire que de se détendre avec The Witcher 3 ou un autre RPG tentaculaire du crépuscule à l’aube.

Quels sont les meilleurs jeux auxquels vous avez joué pendant les vacances d’été ?

Pokemon Ruby a toujours été important pour moi quand j’étais enfant. Plus tard, je suis resté éveillé presque toute la nuit, tous les soirs à jouer à la série Mass Effect, aux mods de Fallout New Vegas et, bien sûr, au plus grand jeu de tous les temps, Oblivion.

Cette semaine cependant, l’équipe VG247 se livre aux RPG, aux rogue-lites et à la rage au volant, avec tout, des toutes nouvelles versions aux classiques plus anciens que certains membres du personnel.

Alex Donaldson, rédacteur en chef adjoint – Final Fantasy 4, Mini Autoroutes

Parce que je suis un nerd énorme et honteux, je vais en fait jouer à Final Fantasy 4 deux fois dans les mois à venir… une fois maintenant, dans sa forme originale (sorta) via la version Game Boy Advance du jeu, puis encore une fois lorsque le FF4 Pixel Remaster atterrit sur Steam. Pourquoi, je vous entends demander? Eh bien, comme je l’ai dit – un nerd honteux, mais cela m’aidera aussi à comparer les deux avec beaucoup de recul personnel et de près.

Je vais aussi essayer Mini Motorways, un nouveau jeu de simulation de stratégie minimaliste maintenant disponible sur PC. C’est de la même équipe qui a fait le simulateur ferroviaire Mini Metro, que j’ai absolument adoré, donc j’ai absolument hâte de l’essayer.

Enfin, je vais jouer des trucs top secrets pour examen. Quels trucs, demandez-vous? Eh bien, regardez cet espace…

James Billcliffe, éditeur de guides – Hadès

La sortie de la console d’Hadès m’a rappelé, un, que c’est absolument génial, et deux, que je ne l’ai pas encore fini.

Je pense que j’ai terminé une poignée de pistes jusqu’à la fin, mais je n’ai pas encore vu l’histoire complète, qui – si vous avez joué ne serait-ce qu’une minute d’Hadès – vous saurez qu’elle est si pleine de mystère intrigant et séduisant que c’est un miracle que j’aie jamais abandonné le jeu.

Je suis très tenté de doubler et de le récupérer sur la Xbox Series S, qui est devenue ma machine multimédia de salon préférée ces derniers temps, mais le skinflint en moi sait que je vais juste écraser l’ancienne sauvegarde sur PC.

Dorrani Williams, productrice vidéo – Naraka : Bladepoint, Valorant

Ce week-end, je jouerai plus à Naraka : Bladepoint.

C’est un peu maladroit par endroits, mais c’est agréable de jouer de temps en temps à des jeux de bataille royale qui ne sont pas Apex Legends ou Warzone. Les combats en tête-à-tête sont satisfaisants car il y a un niveau de compétence impliqué et vous ne pouvez pas vous contenter d’attaques de spam, mais cela devient très rapide lorsque cinq ou six joueurs se battent à proximité.

C’est un peu maladroit que vous attendez de ce genre de jeu, mais j’apprécie toujours mon temps avec. Et bien sûr, je jouerai à Valorant comme je le fais toujours.