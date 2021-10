A quoi jouez-vous ce week-end ? (30 octobre)

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Encore une semaine alors que nous nous dirigeons vers le week-end le plus effrayant de l’année et jusqu’en novembre. Cette semaine, Nintendo a lancé son pack d’extension Switch Online à une réponse mitigée, nous avons eu notre premier aperçu de Pikmin Bloom sur mobile, une maman plutôt talentueuse a fait de sa fille un superbe costume de Samus pour Halloween, et Superstars de Mario Party lancé aussi.

Après tout cela, il est temps de se détendre et de discuter de nos projets de jeu du week-end. C’est exactement ce que quelques membres de l’équipe Nintendo Life ont fait ci-dessous, alors n’hésitez pas à lire nos entrées, puis à rejoindre les vôtres via notre section de commentaires. Prendre plaisir!

Tom Whitehead, rédacteur en chef adjoint

Les longues nuits d’automne rendent ce joueur tristement d’âge moyen plutôt fatigué après une journée de «travail», alors je suis revenu dans The Great Ace Attorney Chronicles. Je suis actuellement sur le cas 5 (le dernier du premier jeu) et il est long, mais en tant que lecture décontractée et résolution de casse-tête léger, le jeu fait vraiment l’affaire.

Ailleurs, je prévois de jouer à Moonglow Bay ce week-end, car cela a l’air tout à fait charmant.

Ollie Reynolds, critique

Bonjour les gens! Je ne plonge malheureusement pas encore dans les jeux N64, car je n’ai pas encore mis à niveau mon abonnement en ligne. Cependant, je vais faire la meilleure chose suivante et jouer à Super Mario 64 sur la collection Super Mario 3D All-Stars. Ce jeu est comme de la nourriture réconfortante pure; juste absolument merveilleux.

Ailleurs, je suis toujours en train de me frayer un chemin à travers Dying Light sur la série X, et j’ai également téléchargé Dragon Ball FighterZ depuis Game Pass. Je n’y avais joué que récemment, et ça m’a vraiment surpris ! Les visuels sont incroyables, et contrairement à la plupart des jeux de combat, je ne suis pas vraiment nul. Qui savait!

Gonçalo Lopes, critique

Alors que je devrais certainement m’occuper de mon arriéré légendaire sans cesse croissant, je passerai plutôt ce week-end à tamponner avec la Nintendo 64 NSO. Bien que je préférerais de loin obtenir une Nintendo 64 Mini pour Noël et considérer comme une insulte personnelle que mon tout premier jeu N64 (F-Zero X, naturellement) ne soit pas présent dans la programmation initiale, toutes les voix de fans déçus du monde Je ne peux pas nier que Star Fox 64 est un jeu tout à fait incroyable et un plaisir absolu à revoir. J’aimerai bien sûr aussi ruiner des amitiés entre adultes avec les dernières Superstars de Mario Party.

Le jeu de la semaine est Arcade Archives Sky Kid mais ne me faites pas confiance car c’est mon jeu préféré de tous les temps de Namco, donc je suis clairement assez partial… mais où est mon Ciel Kid 99, Nintendo ?

Jon Cartwright, producteur vidéo

Le pack d’extension de Nintendo Switch Online a été lancé plus tôt cette semaine et j’ai lentement réduit Ocarina of Time. Je suis sur le point de me rendre au Temple de l’Eau, alors ce sera amusant !

Il y a beaucoup de plaintes valables qui circulent à propos du service, mais personnellement, je n’ai jamais joué à la version N64 d’OoT qu’à 50 Hz et c’est une toute nouvelle expérience de jouer à 60 … en quelque sorte, ce jeu à 20 images par seconde se sent bien. Je veux cependant que ces bordures grises disparaissent, s’il vous plaît Nintendo.

Je prévois également de rejouer à Sin & Punishment, c’est l’un des meilleurs jeux sur Nintendo 64 et l’ignorer devrait être une infraction punissable.

Gavin Lane, rédacteur en chef

J’ai joué un peu à Ocarina of Time sur Switch la semaine dernière, mais je veux résister à jouer plus jusqu’à ce que ma manette NSO N64 apparaisse. J’ai entendu de bonnes choses sur sa sensation authentique de la part de leurs fidèles collègues, alors j’ai hâte de mettre la main sur ses dents.

D’ici là, je vais passer un peu plus de temps avec Pikmin Bloom et me détendre avec le sublime Tetris Effect: Connected quand j’aurai cinq minutes pour refroidir les haricots. Passez un bon weekend tout le monde!

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de nous laisser un commentaire ci-dessous avec vos plans de jeu du week-end !