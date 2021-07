A quoi jouez-vous ce week-end ? (31 juillet) – Point de discussion

Image : Capcom

Une autre semaine s’est écoulée, avec de nombreuses nouvelles liées à Nintendo qui nous ont intrigués. Il y avait nos critiques pour des jeux comme The Great Ace Attorney Chronicles et NEO: The World Ends With You, le DLC de Streets of Rage 4 est enfin arrivé sur Switch, Monster Hunter Rise a obtenu un DLC génial sur le thème d’Okami, et Nintendo dit qu’il n’a absolument pas oublié à propos d’Animal Crossing: New Horizons; oui, il y avait aussi de nouveaux jeux pour Switch Online. Il y a eu aussi des moments plus légers, y compris les tentatives d’un fan de StreetPass pour obtenir des hits à New York, et des illustrations de boîte plutôt bizarres pour Super Meat Boy.

Il se passait beaucoup de choses, il est donc temps de se détendre et de discuter de nos plans de jeu du week-end. C’est exactement ce que quelques membres de l’équipe Nintendo Life ont fait ci-dessous, alors n’hésitez pas à lire nos entrées, puis à rejoindre les vôtres via notre section de commentaires. Prendre plaisir!

Thomas Whitehead, rédacteur en chef adjoint

Comme, je soupçonne, beaucoup d’autres, je vais passer une quantité décente de temps avec The Great Ace Attorney Chronicles cette semaine; J’ai fini le premier chapitre et c’est fantastique jusqu’à présent. J’ai encore un long chemin à parcourir dans Skyward Sword HD, alors je vais essayer de m’y plonger, et je vais également revenir dans Monster Hunter Rise pour obtenir le contenu sur le thème d’Okami.

Sur d’autres systèmes, je vais essayer L’Ascension, si je trouve le temps !

Kate Gray, rédactrice en chef

Cette semaine, j’ai joué à un loooooooot de The Great Ace Attorney Chronicles ! Je sais que je l’ai déjà examiné, mais je me promène plus tranquillement dans les affaires maintenant que je n’ai pas de date limite. De plus, des tonnes de Minecraft – je viens de rejoindre le serveur d’un ami qui est SI FANTAISIE ET ​​COOL que je dois construire une maison immédiatement afin de m’assurer de pouvoir y rester pour toujours.

Gonçalo Lopes, critique

OBJECTION! Capcom, comment suis-je censé jouer The Great Ace Attorney Chronicles alors que vous ne parvenez pas à fournir au public européen une édition physique ? Je secoue la tête comme le grand Herlock Sholmes. Au moins Samurai Warriors 5, NEO: The World Ends With You et l’arrivée récente de l’édition physique de West of Dead: Path of the Crow me garderont sûrement plus qu’occupé devant le tout-puissant Switch.

Le jeu de la semaine est la conversion extrêmement aboutie de Dérive Infinie, non seulement pour avoir procuré toutes les sensations d’arcade de la course aérienne, mais pour m’avoir donné envie d’un nouveau Pilotwings entrée en bas de la ligne.

Ollie Reynolds, critique

J’ai abandonné Skyward Sword, les gars… Écoutez, je n’en suis pas fier, mais je suis parti sur mes holibobs ce week-end, et je veux passer mon temps à jouer à des conforts familiers. J’ai redémarré Super Mario Sunshine (parce qu’on dirait que le vrai soleil a dit au revoir pour l’instant !), et j’ai redémarré la merveilleuse Celeste.

Quand je rentrerai à la maison, je démarrerai The Ascent sur la série X, et j’explorerai également le monde avec Simulateur de vol Microsoft. Et non, je ne suis pas du tout ennuyé que le premier aperçu technique de Halo infini commencé juste comme je suis parti pour mes vacances..!

Jon Cartwright, producteur vidéo

J’ai fait une tendance à battre tous les jeux Switch Zelda à 100% (à part les jeux Hyrule Warriors parce que je ne suis pas fou) ce qui laisse Skyward Sword. J’ai récemment atteint les crédits, mais j’ai encore quelques conteneurs de cœur et une petite poignée de quêtes secondaires avant de pouvoir vraiment l’appeler terminé. C’était amusant de revisiter celui-ci, j’ai toujours apprécié certains aspects de celui-ci mais je n’ai jamais eu un jeu aussi agréable.

Zelda m’a empêché de plonger dans Ace Attorney ou Neo The World Ends With You, donc je vais bientôt en choisir un, probablement en commençant par ce dernier … bien qu’avec Flight Simulator et Halo Infinite Preview qui vient de frapper Xbox ça va être une sacrée jonglerie. Trop de jeux !

Mitch Vogel, critique

Ce week-end, je prévois de jouer davantage à Blaster Master Zero 3. J’ai adoré les deux premières entrées et j’apprécie particulièrement la simplicité de leur réalisation. Au-delà de cela, j’ai récemment acheté Creature in the Well lors d’une vente et je suis vraiment curieux de voir comment ça se passe !

Sinon, j’ai récemment commencé une autre partie de Metroid: Samus Returns, et j’essaierai probablement de terminer cela ce week-end également. Je sais que certains n’aimaient pas autant cette entrée parce qu’elle était trop linéaire, mais je pense que MercurySteam a fait un excellent travail avec elle et j’ai hâte de voir comment ils gèrent Metroid Dread.

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de nous laisser un commentaire ci-dessous avec vos choix de jeux au cours des prochains jours…