A quoi jouez-vous ce week-end ? (4 décembre)

Cela a été une autre semaine intéressante dans la vie de Nintendo alors que nous nous dirigeons tous vers la saison des vacances. Nous avons appris que vous pouvez pomper du fer dans Animal Crossing, il y a eu un nouveau regard bienvenu sur Triangle Strategy, quelqu’un a battu Pokémon Shining Pearl en 23 minutes, Qualcomm a dévoilé un portable de développeur qui ressemble un peu à un Switch, tandis que Nintendo a rendu le Switch encore plus stable et a confirmé que Paper Mario est bientôt disponible sur l’application N64 Switch Online Expansion Pack.

Maintenant, cependant, il est temps de se détendre et de discuter de nos plans de jeu du week-end. C’est exactement ce que quelques membres de l’équipe Nintendo Life ont fait ci-dessous, alors n’hésitez pas à lire nos entrées, puis à rejoindre les vôtres via notre section de commentaires. Prendre plaisir!

Tom Whitehead, rédacteur en chef adjoint

j’ai récemment ramassé Marvel Ultimate Alliance 3: L’Ordre Noir et j’ai apprécié l’histoire et la purée de boutons dans le style des années 90 ; c’est amusant sans nécessairement être un jeu particulièrement bon, si cela a du sens. je travaille aussi à travers Batman – La série Telltale, qui a été solide jusqu’à présent.

Ailleurs, j’ai apprécié plus de Forza Horizon 5, et je continuerai à me frayer un chemin à travers Mass Effect Édition Légendaire.

Kate Gray, rédactrice en chef

Un de mes amis m’a dit que j’avais besoin de jouer à un jeu appelé « Tux et Fanny« . Je fais confiance au goût de ce pote, donc je ferai exactement ça ce week-end. Je ne sais rien de ce jeu, à part le fait qu’il s’agit d’essayer de regonfler un ballon de football, et qu’il a une tonne de secrets. intriguant, non ?

Jon Cartwright, producteur vidéo

Salut tout le monde ! Comme toujours, je jouerai les dernières versions telles que La Maison des Morts 2 & 3 Retour pour Nintendo Wii. House of the Dead 2 est l’un de mes jeux de tir sur rail préférés de tous les temps et cela fait bien trop longtemps que je ne l’ai pas fait jouer. Je suis sûr que le prochain remake de Switch du premier jeu sera de toutes sortes « bien », mais je ne vois rien qui surpasse le plaisir campy du meilleur de Dreamcast – en particulier avec la précision du pointage à distance Wii.

Sur le côté, j’ai lentement creusé mon chemin à travers Décadence Danganronpa. J’ai joué à l’original sur PlayStation Vita et je l’ai absolument adoré, je n’ai tout simplement jamais trouvé le temps d’essayer les suites. Danganronpa 2 est très similaire en termes de formule donc c’est bien d’avoir une petite accalmie entre eux mais ça fait du bien d’être de retour dans ce monde. Le meurtre n’a jamais été aussi confortable.

Ollie Reynolds, critique

Hé les gens ! Ce week-end, tout tourne autour Danganronpa; J’ai joué aux deux premiers jeux sur la Vita il y a plusieurs années, mais j’ai bêtement vendu la console peu de temps après (mauvaise décision de ma part). Je les ai téléchargés plus tard sur la PS4, mais j’ai trouvé que les jeux sont beaucoup plus accessibles et attrayants sur les appareils portables. J’ai donc hâte de replonger dedans !

Sinon, je saute dans quelques matchs sur Halo infini ici et là. J’ai surtout tenu ma promesse de quitter le jeu jusqu’au lancement de la campagne, mais je n’arrive pas à résister à une ou deux batailles en grande équipe !

Gonçalo Lopes, critique

Ce week-end aux Shiryu Games :

Un forfait d’Extrême-Orient signifie que je peux enfin profiter d’une tranche d’action Sega Saturn sur Switch avec le Cotton Guardian Force Saturn Tribute trio. Ultra Âge grandit aussi en moi, mais j’espère trouver le temps d’aller au tribunal avec Les Chroniques du Grand As procureur. Toujours accroché Geometry Wars : Galaxies trop! Nous avons vraiment besoin de cette franchise sur Switch…

Le jeu de la semaine est Archvale. Jamais trop tard pour sortir un candidat GOTY je suppose.

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de nous laisser un commentaire ci-dessous avec vos plans de jeu du week-end !

