A quoi jouez-vous ce week-end ? (4 septembre) – Point de discussion

Image : Capcom

Cela a été une autre semaine amusante de la vie de Nintendo, avec des nouvelles et des annonces intéressantes qui nous donnent beaucoup de choses à mâcher. L’un des plus importants était le rapport selon lequel Nintendo est sur le point d’ajouter Game Boy / Color à Nintendo Switch Online, il y avait une intrigue autour des exigences de classification PEGI mises à jour concernant le jeu, nous avons partagé notre critique de Sonic Colors Ultimate, il y avait des rumeurs autour d’un prochain Nintendo Direct ( bien sûr), et la Wii Mini impossible à pirater a en fait été piratée. Et bien plus encore, mais vous voyez l’idée.

Après tout cela, il est temps de se détendre et de discuter de nos plans de jeu du week-end. C’est exactement ce que quelques membres de l’équipe Nintendo Life ont fait ci-dessous, alors n’hésitez pas à lire nos entrées, puis à rejoindre les vôtres via notre section de commentaires. Prendre plaisir!

Tom Whitehead, rédacteur en chef adjoint

J’ai besoin de faire un retour attendu depuis longtemps Les Chroniques du Grand As procureur; jusqu’à présent, j’ai atteint le 4ème cas, il est donc temps de le récupérer. Je peux commencer une nouvelle partie de Le manoir de Luigi 3 aussi, ce n’est peut-être pas encore Halloween, mais j’ai juste une envie surprenante d’y rejouer.

En dehors de Switch, j’apprécie toujours beaucoup Psychonauts 2, et j’ai également commencé à travailler sur L’Ascension aussi, ce qui est beau et simpliste – vous tirez juste un tas de crétins dans un environnement cyberpunk, et c’est très bien.

Kate Gray, rédactrice en chef

Ce week-end, quand je ne déballerai pas encore plus d’achats IKEA, je jouerai à Kitaria Fables (revue à venir). Je sais que c’est un petit spoiler pour la critique, mais je suis surpris de voir à quel point je l’apprécie ! J’espère que j’aurai aussi le temps de jouer à plus de jeux NES — nous venons d’installer le Commodore 1702 à côté de l’écran plat, parce que je veux jouer au jeu correctement !

PJ O’Reilly, critique

Bonjour. Ce week-end, je vais passer tout le temps de jeu gratuit auquel je joue Plus de héros 3. Je viens de terminer ma toute première partie de Lutte désespérée (j’ai adoré) et je vais juste garder l’élan et exploser directement dans la dernière aventure trash de Travis Touchdown.

En plus de cela, et avec le nouveau WarioWare sur le point de sortir sur Switch, j’ai dépoussiéré ma 2DS et je prévois de présenter mes deux enfants à WarioWare Or avant de les lancer Faire ensemble! Passez un bon week-end, peu importe ce que vous faites ou jouez.

Ollie Reynolds, critique

Hé les gens ! Un autre week-end tranquille pour moi, donc je vais me détendre avec quelques matchs. Je travaille toujours sur Guacamelee !, je prends vraiment mon temps et profite de chaque instant. J’ai également revisité Animal Crossing: New Horizons après une longue pause, donc c’est bien de se remettre dans le bain là aussi. Beaucoup de nouvelles mauvaises herbes à éliminer, au moins !

Ailleurs, je profite du diable Psychonautes 2 sur la série X ; sans blague les gars, cela pourrait être l’un de mes jeux de plateforme préférés de tous les temps. C’est là-haut avec les meilleurs !

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de nous laisser un commentaire ci-dessous avec vos plans de jeu du week-end !