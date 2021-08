A quoi jouez-vous ce week-end ?

Le week-end est là, et comme d’habitude, nous prévoyons de jouer à quelques jeux entre faire d’autres choses.

Bien qu’il y ait beaucoup de choses à faire pour les nouveaux jours, comme profiter de vacances, passer un bon dîner d’anniversaire, aller dans les magasins et faire le ménage habituel du week-end, nous prévoyons de faire autre chose que ce que l’on attend de nous. . Et cela signifie des jeux, des jeux et encore des jeux.

Ce week-end, nous allons faire des courses pour les hobbits et pêcher un peu, tirer avec d’autres en ligne et revivre un peu de nostalgie avec certaines versions plus anciennes.

Voici ce que nous prévoyons d’aborder au cours des prochains jours.

Dorrani Williams, productrice vidéo – Valorant

Je ne sais pas à quoi je vais jouer ce week-end, ce sera un mélange de différents jeux à coup sûr car je teste un nouveau moniteur 1440p 240hz donc je veux voir à quoi ressemblent tous les jeux au plus haut résolution.

Les premières impressions sont que même si le moniteur a coûté un bras et une jambe, cela en valait la peine, car les jeux de merde ont l’air net AF.

Mais cela étant dit, bien sûr, je vais jouer valeureux comme je le fais toujours.

James Billcliffe, éditeur de guides – Fallout: New Vegas

C’est enfin arrivé. Je suis devenu l’un de ces vieux tristes qui s’assoient à jouer à des jeux rétro plutôt qu’à l’arriéré de nouvelles choses géniales pour lesquelles ils ont payé beaucoup d’argent.

Si vous ne pensez pas que les jeux de l’ère Xbox 360 sont rétro, sachez que la console est sortie en 2005. C’est un écart de temps aussi important qu’il y en avait entre la 360 originale et la sortie américaine de Sega Genesis en 1989.

J’ai acheté un mois de Game Pass pour Hades (dont j’ai parlé la semaine dernière), mais tout ce que j’ai téléchargé est Oblivion (où est notre édition anniversaire du meilleur jeu Elder Scrolls, hein, Bethesda ?), Mass Effect 2, et Fallout: New Vegas, qui, étonnamment, résiste fantastiquement bien parce qu’il avait toujours l’air horrible au début.

Vieux amis en sécurité, gardez-moi au chaud en ces temps troublants. Et s’il vous plaît, allez chercher mon sac de Werther’s Original sur le porche si vous passez devant.

Stephany Nunneley, rédactrice en chef – Le Seigneur des Anneaux Online, Stardew Valley

Comme le sable à travers le sablier, ainsi sont les jours de ma vie à jouer Seigneur des anneaux en ligne. Je sais que j’ai l’air du genre ennuyeux, étant donné qu’il semble toujours que j’y joue, mais je promets de jouer à d’autres choses qu’à un MMO qui suce la vie.

Le fait est que le festival Farmers Fair se déroule actuellement dans le jeu, et c’est mon préféré de l’année. Il est en ligne depuis une semaine, et je n’ai pas encore sauté dessus, donc je ferais mieux avant que les développeurs ne le retirent du jeu. Je veux ce nouveau cheval et les animaux de compagnie des cerfs, après tout.

Je n’y ai pas joué non plus depuis quelques semaines, car j’ai passé toutes les nuits de mai à mi-juillet à y jouer et à d’autres jeux avec mes copains, et l’homme de la maison commençait à se sentir seul. Je suppose qu’il a besoin d’un peu de mon temps aussi. Bénis-le quand même, le gros bébé.

Quand la nouvelle que Vallée des étoiles arriverait sur Xbox Game Pass cet automne, cela m’a rappelé que je n’y ai pas joué depuis des lustres et que Sebastian et mon chien me manquent probablement. Je n’ai pas encore proposé au gars, car je suis à quelques cœurs, mais je prévois de demander – éventuellement. Bon sang, j’ai assez peur de me marier dans la vraie vie, alors pourquoi le ferais-je dans un jeu ?

Mes décisions dans les jeux reflètent parfois celles que je prends dans la réalité. Comme, dans BioShock, je sauve toujours les petites filles. Seul un bâtard diabolique ne le ferait pas. Eh bien, c’est à moins que je joue à D&D, car alors, je peux être plutôt maléfique – si je ne joue pas mon druide, qui est chaotique bon. Il n’y a jamais de zone grise avec mes personnages, ce qui me rend assez prévisible et donc assez ennuyeux.

Tom Orry, rédacteur en chef – Quake

Je me souviens avoir acheté la version en boîte de tremblement de terre à 13 ans, je ne sais pas vraiment si le jeu fonctionnerait même sur mon PC. Donc, voir une nouvelle version shadow tomber pendant QuakeCon était vraiment génial.

De nos jours, bien sûr, il n’y a pas vraiment de souci quant à savoir si le jeu fonctionnera ou non, mais il y a quelques nouvelles touches graphiques soignées pour donner au jeu de 25 ans une sensation légèrement moderne.

J’ai parcouru environ 20 minutes de la campagne et j’ai passé un bon moment, et grâce au Game Pass, les membres peuvent le télécharger pour PC et Xbox sans frais supplémentaires – c’est aussi sur PS4, PS5 et Switch si vous jouez sur l’un de ceux-ci plates-formes.

Malgré son apparence datée, Quake est toujours un plaisir à jouer et quiconque l’a raté ou n’a tout simplement pas joué en 96 devrait lui donner un coup de fouet, ne serait-ce que pour avoir un avant-goût de ce qu’était le jeu FPS à l’époque.