A quoi jouez-vous ce week-end ? (6 novembre)

Image : La vie de Nintendo

Une autre semaine dans la marche inexorable vers la saison des vacances de 2021, et cela a été chargé pour Nintendo. Le détenteur de la plate-forme a publié ses résultats financiers trimestriels – les bénéfices sont en baisse mais sur la bonne voie, les problèmes de production à l’échelle de l’industrie étant actuellement une épine dans le pied de Nintendo – et les dates de sortie de sa prochaine liste de jeux ont été reconfirmées. La mise à jour d’Animal Crossing 2.0 est tombée un jour plus tôt que prévu et a occupé les insulaires plus qu’ils ne l’ont été depuis des lustres. Je dois aimer Brewster !

Maintenant, cependant, il est temps de se détendre et de discuter de nos plans de jeu du week-end. C’est exactement ce que quelques membres de l’équipe Nintendo Life ont fait ci-dessous, alors n’hésitez pas à lire nos entrées, puis à rejoindre les vôtres via notre section de commentaires. Prendre plaisir!

Tom Whitehead, rédacteur en chef adjoint

Comme beaucoup de propriétaires de Switch, je jouerai à Animal Crossing: New Horizons version 2.0, et je serai également coincé dans le DLC incroyablement mignon Happy Home Paradise pour examen. Je n’ai fait que la partie d’ouverture mais ça m’a fait beaucoup sourire. J’ai aussi une étrange envie de commencer enfin une deuxième partie de Xenoblade Chronicles 2.

Ailleurs je vais me détendre avec Forza Horizon 5, qui est la seule franchise de conduite qui m’attire – aux côtés de Mario Kart, évidemment.

Kate Gray, rédactrice en chef

A quoi je joue ce week-end ? Eh bien, à en juger par les notifications qui apparaissent toutes les deux minutes sur ma Switch, je pense que nous jouons tous à la même chose : Puyo Puyo Tetris.

Je blague. Je joue au contenu téléchargeable Animal Crossing: New Horizons Happy Home Paradise, ou à l’ACNHHHPDLC pour faire court.

Ollie Reynolds, critique

Hé les gens ! Je ne suis pas encore tout à fait prêt à fermer la porte pour Halloween, alors je vais me retrouver coincé dans un peu d’horreur gothique avec Castlevania Advance Collection. Je travaille également sur New Super Mario Bros. U Deluxe après une longue interruption ; pas le meilleur jeu de la série en aucun cas, mais j’aime sa nature aérée et facile à vivre.

Sur la série X, j’aimerais pouvoir dire que je joue à Forza Horizon 5, mais j’attends sa sortie sur GamePass mardi. Au lieu de cela, je vais rafraîchir un peu le multijoueur Halo avec cette fabuleuse nouvelle armure Orion ‘Macworld’. Bon courage à tous !

Gonçalo Lopes, critique

« Spookvember » est là, prêt à massacrer nos portefeuilles. Nous n’avons pas vraiment de véritable tradition d’Halloween dans mon pays, mais dans cet esprit de vacances ce week-end, j’ai une double dose de zombies sur Switch : Lumière mourante et Seconde Guerre mondiale devrait s’assurer que mes voisins ne resteront pas longtemps avant que les explosions grondantes de ma configuration audio ne fassent vibrer leurs salons (ne vous inquiétez pas, ce sont des abrutis complets). Tunché est aussi un délice pour la mouture et enfin mon édition physique de Renégats étoilés arrivé, très impatient de celui-là.

Le jeu de la semaine est Inazuma onze attaquants sur Wii. J’ai à peu près abandonné l’espoir d’avoir la version ultime de cela sur Switch, ce qui est vraiment dommage. Prouvez-moi que j’ai tort, niveau 5 : Inazuma Onze Arès est toujours réel… n’est-ce pas ?

Gavin Lane, rédacteur en chef

Cartes sur table – il y a souvent une grande disparité entre mes plans de jeu (tels que documentés ici sur une base quasi hebdomadaire) et la réalité de mon week-end.

Cette semaine, je prévois de revenir dans Animal Crossing et le DLC, et d’enquêter sur le DLC Age of Calamity, et de jouer un peu plus à Ocarina et Star Fox 64 avec mon magnifique nouveau contrôleur NSO N64, et continuer mon voyage à travers Metroid Dread, et commencer à jouer Alien : Isolation, qui fait partie de mon carnet de commandes depuis des lustres.

La réalité? Je vais probablement prendre 20 minutes avec Tetris Effect juste avant minuit. 20 minutes glorieuses.

Bonne soirée à tous !

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de nous laisser un commentaire ci-dessous avec vos plans de jeu du week-end !