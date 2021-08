A quoi jouez-vous ce week-end ?

Fatigué de travailler le week-end ? Ne t’inquiète pas. C’est enfin là.

Bien sûr, comme d’habitude, il y a plus de choses à faire que de simplement jouer à des jeux. Certains d’entre nous sont en vacances, certains d’entre nous sont occupés à faire des choses à la maison, il y a un anniversaire à célébrer, et certains d’entre nous sont simplement occupés, occupés, occupés en général.

Heureusement, le lundi est un jour férié au Royaume-Uni, donc quelques-uns d’entre nous ont un long week-end pour trouver le temps de jouer à des jeux. Et même pour nous sans jour férié, nous trouverons du temps pour nous amuser virtuellement.

Voici ce que nous préparons ce week-end.

Alex Donaldson, rédacteur en chef adjoint – Psychonauts 2, Street Fighter 5, Fantasy Football

Cela a été quelques semaines assez chargées, avec le lancement du nouveau look VG247 et de la gamescom – et donc honnêtement, j’utiliserai ce long week-end (lundi est un jour férié ici au Royaume-Uni) pour me frayer un chemin à travers certains jeux tout en se relaxant.

Alors… il y a quelques choses que je vais faire. D’une part, je suis tout simplement incapable d’ignorer à quel point Psychonauts 2 semble être bien-aimé, y compris dans notre excellente critique de Ty. Alors je vais jouer ça. Deuxièmement, il y a eu un tas de nouveaux contenus ajoutés à Street Fighter 5 au cours du mois dernier – je vais donc revenir et essayer de me remettre à jour. Je vais, sans aucun doute, me faire écraser dans le classement.

Enfin, mon repêchage NFL Fantasy Football arrive le week-end prochain. Je vais donc passer une bonne partie de ce week-end et de la semaine à venir à essayer frénétiquement de me moquer du repêchage et de planifier cela. Croisez les doigts pour moi, car j’ai une position de brouillon vraiment nulle.

Sherif Saed, rédacteur en chef – Bêta de Riders Republic (PC)

Je vais être honnête, je ne suis pas entièrement convaincu par la Riders Republic, imprégnée de punk corporatif. Je n’ai jamais été un grand fan de Steep, même si j’ai passé du temps avec lui. Riders Republic semble être une tentative plus dispersée de capturer une partie de cette magie, bien qu’avec de nombreux autres sports à pratiquer, niché dans ce qui semble être un monde ouvert plus intéressant.

Tout cela sonne bien, mais je ne sais pas combien de temps cela va retenir mon attention. Néanmoins, je veux voir comment cela se joue et s’il peut équilibrer le plaisir d’arcade avec une certaine forme de progression.

Ubisoft vient d’ouvrir la version bêta de Riders Republic. C’est ouvert jusqu’à samedi, ce qui semble un peu tôt, mais j’ai probablement assez de temps pour voir ce que c’est.

Dorrani était assez positif à ce sujet dans l’ensemble, donc je suis encouragé.

Stephany Nunneley, rédactrice en chef – Automachef – peut-être Two Point Hospital

Automachef est gratuit sur l’Epic Games Store cette semaine, j’ai donc décidé de l’essayer.

Le jeu semble bien dans ma timonerie étant donné qu’il s’agit d’un casse-tête de gestion des ressources, un type de jeu que j’apprécie vraiment. Dans ce jeu, vous allez concevoir des cuisines, programmer des machines qui semblent assez intéressantes.

Fondamentalement, ce que vous allez faire est de construire un restaurant automatisé, puis de le programmer pour qu’il fonctionne tout seul. Ce faisant, vous effectuerez également des énigmes de gestion de ressources et de scénarios. Vous pourriez manquer de nourriture ou la cuisine pourrait prendre feu. On ne sait jamais ce qui va se passer, selon la description.

Il existe des niveaux de campagne, un mode contacts pour les entreprises et même un mode test sandbox.

Cela ressemble un peu à Two Point Hospital, mais je le saurai à coup sûr une fois que je le lancerai et passerai du temps avec lui. En parlant de Two Point Hospital, je peux essayer à nouveau et récupérer les packs Culture Shock et A Stitch In Time pendant que je le suis.

Alors voilà. Faire du vélo et pratiquer d’autres sports extrêmes, concevoir des cuisines et des hôpitaux et canaliser notre Raz intérieur. A quoi comptez-vous jouer ce week-end ?