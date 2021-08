A quoi jouez-vous ce week-end ? (7 août) – Point de discussion

Sept autres jours s’écoulent dans le monde de Nintendo. La semaine dernière, la série Streets of Rage a fêté ses 30 ans, Nintendo a informé les investisseurs de ses derniers résultats financiers trimestriels, et les deux Nouveau Pokémon Snap et Mario Golf : Super Rush reçu des mises à jour avec du nouveau contenu. Boom!

Après une semaine chargée, il est temps de se détendre et de discuter de nos projets de jeu du week-end. C’est exactement ce que quelques membres de l’équipe Nintendo Life ont fait ci-dessous, alors n’hésitez pas à lire nos entrées, puis à rejoindre les vôtres via notre section de commentaires. Prendre plaisir!

Thomas Whitehead, rédacteur en chef adjoint

Je vais reprendre mon long voyage dans The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, que j’ai beaucoup apprécié. La mise à jour de Mario Golf: Super Rush m’a en fait rappelé les joies de Super Mario Odyssey, donc je pourrais aussi commencer une nouvelle course à travers l’aventure de Mario.

Au-delà de cela, si je trouve du temps un jour de congé à venir, je travaillerai sur le prochain cas dans The Great Ace Attorney, j’essaierai de jouer un peu en coopération dans The Ascent et je me frayerai inévitablement un chemin à travers le nouveau contenu de la MLB. The Show parce que je m’appelle Thomas Whitehead et que je suis accro au baseball.

Kate Gray, rédactrice en chef

Ce week-end, je vais presque certainement jouer à Minecraft avec mes copains. Nous faisons le travail plutôt fastidieux d’aider à défricher une immense parcelle de terrain, puis de tout remplacer par de la terre. De plus, je n’ai pas encore terminé mon palais de glace, c’est donc une autre tâche.

Gonçalo Lopes, critique

Pour être ce patient, il a fallu des ANS ! Oui, ma saga Astro City Mini touche à sa fin et j’essaie de comprendre la logistique pour emmener l’appareil en vacances avec moi (ce n’est certainement pas PC Engine Mini, mon compagnon de l’été dernier).

C’est en effet cette période de l’année où je me déconnecte tranquillement et passe plusieurs semaines à faire du rétro-gaming sur des terres lointaines avec peu ou pas de WiFi. Je ne pouvais pas demander une meilleure semaine pour expédier avec tant d’offres eShop incroyables publiées: Button City, Haven Park, Dodgeball Academia, Doomsday Vault, Dreamscaper, Demons of Asteborg, IFO (comment ai-je raté cela sur 3DS?). Ajoutez The Falconeer: Warrior Edition au côté physique des choses ainsi que quelques arrivées tardives d’Extrême-Orient et je suis un campeur heureux.

Le jeu de la semaine est un vieux favori : Streets of Rage 4. Je suis maintenant capable de tirer régulièrement plus de 200 combos, atteignant ainsi mon objectif ultime : achever la maîtrise et la domination de Shiva. Shiryu est maintenant hors ligne, nous nous reverrons lorsque « Metroid OLED » arrivera dans les magasins.

Ollie Reynolds, critique

Eh bien, après avoir vu les merveilleux progrès réalisés sur Joymasher’s Moonrider, je suis retourné jouer à travers leur joyau inspiré de Contra Blazing Chrome. Écoutez, les gars qui parlent vraiment, si vous n’avez pas encore joué à celui-ci, donnez-vous une petite tape sur le poignet et téléchargez-le ! C’est un bang.

Ailleurs, je navigue toujours dans Microsoft Flight Simulator sur Xbox, ce qui continue de m’étonner. J’ai l’intention de visiter le lac Moraine au Canada ce week-end et je pourrais m’arrêter dans la magnifique ville de Kyoto. Bon courage à tous !

Gavin Lane, rédacteur en chef

Après avoir lu le verdict de Tom sur la nouvelle mise à jour de Mario Golf: Super Rush, je suis soudain impatient de jouer au meilleur jeu (3D) de la série – Mario Golf pour N64 – alors je pourrais le résoudre pendant un tour ou deux.

Sinon, je passerai au rétro ce week-end avec ma dernière acquisition — Nouveaux chasseurs de fantômes II pour la Game Boy. J’ai déjà l’excellente version NES développée par HAL, et le port GB est très similaire. Oui, la dernière bande-annonce de Chasseurs de fantômes : l’au-delà a peut-être joué un rôle dans cet achat impulsif !

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de nous laisser un commentaire ci-dessous avec vos choix de jeux au cours des prochains jours…