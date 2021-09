A quoi jouez-vous ce week-end ?

C’est un week-end de vacances ici aux États-Unis, et il n’y a pas de meilleure façon de célébrer un jour de congé supplémentaire qu’en jouant à des jeux.

Entre les barbecues, assister à une Quinceañera, rechercher des lieux de mariage et donner un bain à deux chiens puants, nous prévoyons de nous amuser virtuellement au cours des trois prochains jours. Certains d’entre nous vont construire une civilisation, jouer au chirurgien, essayer d’anéantir un ennemi menaçant et refuser de se prosterner devant le Syndicat.

Alex Donaldson, rédacteur en chef adjoint – Mini Autoroutes, Humankind

Je pense qu’il est temps pour quelque chose d’un coup de pied de jeu de stratégie, au moins pendant une semaine, surtout quand j’ai d’énormes RPG à l’horizon dans un proche avenir. En tant que tel, je vais passer un peu de temps sur Mini autoroutes et Humanité Cette fin de semaine.

L’humanité se gratte la même démangeaison qui m’a vu passer des centaines d’heures dans chaque entrée de la série Civilization. La première fois que j’ai vu la pré-version du jeu, les représentants de Sega me l’ont décrit comme un “Civ Killer” – et bien que je ne pense pas qu’il ait atteint cet objectif, c’est un sacré bon jeu de stratégie 4X qui est très prometteur en tant que franchisé.

Ensuite, il y a les Mini Autoroutes. Je l’ai examiné plus tôt cette semaine, lui donnant cinq étoiles. C’est à peu près aussi irréprochable qu’un jeu vidéo peut l’être, je pense. C’est juste charmant et relaxant. Et j’aurai besoin de détente ce week-end car c’est mon repêchage NFL Fantasy Football. Je me suis préparé pour cela, alors j’espère que je ne le prépare pas complètement.

James Billcliffe, éditeur de guides – Saints Row 3 : remasterisé

Après la vidéo de Dorrani nous donnant un aperçu du redémarrage de Saints Row, j’ai décidé de faire une chute avec la version remasterisée de Rue des Saints 3.

Je me souviens avoir apprécié le clone GTA plus éhonté de Saints Row 2 et avoir joué avec des super pouvoirs dans Saints Row 4, mais je n’avais jamais joué à 3.

Eh bien, il s’avère que j’ai en fait joué 3 et cela s’est écrasé dans ma mémoire – certaines parties dont je me souvenais comme Saints Row 2 et d’autres comme 4 – ce qui n’est pas surprenant car vous pouvez à peu près dire que c’est une fusion des deux.

Je pense que le monde ouvert de Saints Row 4 a perdu son sens de l’échelle à cause de la traversée et s’est senti stérile à cause de cela. Voyons si 3 a un meilleur équilibre et si les rigolos ont tellement vieilli que j’en ai la chair de poule.

Stephany Nunneley, rédactrice en chef – Control: Ultimate Edition (peut-être)

J’ai prévu un week-end très chargé, donc je n’aurai peut-être pas le temps de jouer à quoi que ce soit.

Ce soir, je dois aller chez ma mère pour un barbecue, car c’est l’anniversaire de mon beau-père. Et je refuse de rater l’un de ses steaks signature, une pomme de terre au four et des épis de maïs. De plus, ma mère prépare mon gâteau préféré et j’ai hâte d’en avoir un morceau.

Ensuite, demain, qui est samedi, j’ai trois lieux à visiter pour un mariage/une réception. Vous voyez, après 19 ans passés ensemble, l’homme de la maison a finalement décidé que nous devrions nous marier et a posé la question. Il est aussi temps. Donc, de toute façon, nous avons fixé une date pour octobre de l’année prochaine, et vous devez réserver ces lieux au moins un an à l’avance, alors j’en vérifie quelques-uns demain. Souhaitez bonne chance à mon portefeuille, s’il vous plaît.

Samedi également, la fille de notre ami Julio a 15 ans, nous avons donc sa Quinceañera à assister (c’est quand une fille a 15 ans et devient senorita). On m’a dit qu’il y aurait beaucoup de nourriture et que les margaritas couleraient comme de l’eau, alors je suis sûr que nous passerons un bon moment.

Dimanche, je dois donner un bain aux chiens et travailler dans mon terrible jardin, donc je serai probablement trop épuisé, et probablement la gueule de bois, pour jouer à quoi que ce soit dimanche soir.

Mais, malgré tout ce que j’ai l’intention de faire pendant le week-end de vacances, j’espère avoir un peu de temps pour jouer Contrôle : édition ultime le jour de la fête du Travail, qui est le lundi. Il est actuellement en vente à 60% de réduction sur Steam, et étant donné que la plupart de mes amis l’ont recommandé, j’ai pensé que je laisserais tomber 15,99 $ dessus. Mais, comme je l’ai dit, je n’ai peut-être pas le temps. Ou je suis peut-être trop fatigué. On verra. En tout cas, je l’ai acheté donc j’y jouerai éventuellement si je n’y arrive pas pendant le week-end de vacances.

Tom Orry, rédacteur en chef – Surgeon Simulator 2, PC

J’ai toujours eu l’intention de donner un coup de fouet au jeu original, mais je n’y suis jamais parvenu, alors avec la sortie de la suite, j’ai sauté sur la sellette du chirurgien et j’ai donné ma meilleure impression de Donald Anspaugh. Belle référence datée là-bas pour ceux d’entre vous assez vieux pour connaître la télévision avant Internet.

Ça ne s’est pas bien passé. Du tout.

Disons simplement que les membres volaient, que le sang coulait (?) et que les patients mouraient. En fait, ils sont tous morts. C’était pire que la fois où le bras de Romano a rencontré une pale d’hélicoptère. Une autre référence aux urgences pour les fans.

Cela vaut la peine de noter que Simulateur de chirurgien 2 est sur Xbox Game Pass pour console et PC, donc si vous êtes membre, vous pouvez essayer sans avoir à payer un supplément pour arracher accidentellement la jambe d’un homme.

Tels sont nos plans pour le week-end. Que ferez-vous? Envisagez-vous de vous lancer dans autre chose que des jeux pour les vacances de travail ? Ou allez-vous allumer votre console/PC et plonger dans du plaisir virtuel ? Faites le nous savoir! Nous aimons avoir de vos nouvelles.