A quoi jouez-vous ce week-end ? (8 janvier)

Image : ZA/UM

La première semaine de 2022 est passée et c’était relativement calme alors que tout le monde s’installait dans ses routines. Cela dit, il y avait encore des choses intéressantes, comme la révélation que produire de l’herbe était un peu pénible pour l’équipe Hyrule Warriors: Age of Calamity. Ailleurs, nous avions Metacritic répertoriant les jeux Nintendo les mieux notés de 2021, un magasin PlayStation en Chine recrutant Mario et Bowser pour la cause, et quelqu’un a interprété une piste Undertale pour le pape. Oui, ce sera une année étrange, mais au moins cela ressemble à 12 mois formidables pour jouer sur Switch.

Quoi qu’il en soit, il est temps de se détendre et de discuter de nos plans de jeu du week-end. C’est exactement ce que quelques membres de l’équipe Nintendo Life ont fait ci-dessous, alors n’hésitez pas à lire nos entrées, puis à rejoindre les vôtres via notre section de commentaires. Profitez!

Gavin Lane, rédacteur en chef

Au cours des deux dernières semaines, j’ai ajouté un nombre ridicule de jeux à mon carnet de commandes grâce aux ventes, et naturellement je n’ai joué à aucun d’entre eux car mon fichier de sauvegarde Blasphemous est toujours terminé à 88,35%. Je suis déterminé à passer à 100 avant de passer à autre chose, c’est donc la priorité numéro 1 ce week-end.

En supposant que je sois prêt à relever le défi, j’ai Down In Bermuda, Full Metal Furies, Katamari Damacy: Reroll, Saints Row IV, Sine Mora EX, Sœurs Giana : Rêves tordus et Red Faction Guerrilla Re-Marstered à rentrer peu de temps après – tout cela sera ignoré si le facteur retire son doigt et livre enfin le superbe ensemble Lego Sonic que j’ai commandé il y a une semaine. Bonne 2022 à tous !

Thomas Whitehead, rédacteur en chef adjoint

Je ne suis pas devenu aussi fou que certains dans les ventes, mais j’ai choisi un jeu effronté ou deux à affronter. Le principal en ce moment est Disco Elysium: The Final Cut, j’en suis très tôt mais j’embrasse l’étrangeté. J’ai également attrapé Figment dans un accord, donc j’essaierai de passer au travers avant l’arrivée de la suite.

Ailleurs j’ai ramassé NieR Replicant 1.2247etc; en tant que grand fan d’Automata, j’ai très hâte de voir ce que ce prédécesseur / remaster a à offrir.

Kate Gray, rédactrice en chef

Nouvelle année, nouveaux jeux — et ce week-end je jouerai autant [REDACTED] car je peux tenir dans deux jours. Non, si vous vous demandez — ce n’est pas [REDACTED], et ce n’est pas [REDACTED] Soit. Quelqu’un d’autre les examine. Pourtant, je peux vous promettre que celui-ci est très bon ! Soyez hype !

Jon Cartwright, producteur vidéo

C’est la première semaine pour 2022 terminée ! Je n’ai pas joué autant à Noël que prévu, mais j’ai terminé la première route de NieR Replicant et je suis sur la bonne voie pour terminer la route B. Du côté de Nintendo, j’ai en fait commencé The House in Fata Morgana après le ramasser dans une vente festive – pour ceux qui ne le savent pas, ce fut pendant un certain temps le jeu le plus populaire sur Metacritic (jamais) et honnêtement, je n’ai aucun argument. Je n’en suis encore qu’au petit matin, mais la présentation pure, la profondeur narrative et les rebondissements dans l’écriture ont une qualité d’avance sur les autres formes de narration interactive.

J’ai également revisité PAC-MAN 99 que j’ai adoré au lancement mais j’ai certes arrêté de jouer peu de temps après. Le nombre de joueurs est nettement plus petit que celui de Tetris, il peut donc parfois prendre jusqu’à une minute pour trouver un jeu, mais une fois que vous jouez, il peut être difficile de s’arrêter. Il n’a peut-être pas la résistance de Tetris, mais c’est un jeu brillant pour tuer le temps.

Ollie Reynolds, critique

J’ai réussi à acheter un modèle Switch OLED cette semaine, je vais donc passer pas mal de temps ce week-end à essayer des classiques comme Luigi’s Mansion 3, Super Mario Odyssey et Donkey Kong Country: Tropical Freeze pour voir à quoi ils ressemblent sur ce nouvel écran glorieux.

Sinon, j’ai relancé l’incroyable Disco Elysium : The Final Cut. J’ai dû en parcourir une partie pour examen, donc je prends vraiment mon temps pour absorber tout ce qu’il a à offrir cette fois-ci. Il pourrait bien se faufiler dans ma liste de favoris de tous les temps lorsque j’aurai terminé ; la musique est juste exquise !

Gonçalo Lopes, critique

2022 semble être le genre de date que l’on s’attendrait à lire dans un roman de science-fiction. C’est pourtant notre cadeau, et un super cadeau pour les aficionados de jeux vidéo. Une arrivée tardive inattendue d’Extrême-Orient juste avant Noël m’a permis de profiter enfin de Eastward et de revisiter l’horreur de Fatal Frame: Maiden of Black Water. L’eShop produit déjà des pierres précieuses tôt comme Émietter, trop.

Le jeu de la semaine est Megaton Musashi. Je craignais que la barrière de la langue ne diminue mon plaisir du jeu, mais mes craintes se sont rapidement dissipées après le premier didacticiel en jeu. Je devrais peut-être bientôt sauter dans l’anime !

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de nous laisser un commentaire ci-dessous avec vos plans de jeu du week-end !