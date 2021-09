A quoi jouez-vous ce week-end ?

in

Avec le week-end vient le plaisir, du moins c’est ce que le week-end est censé signifier. Mais cela ne le fait que si vous faites quelque chose d’autre que les tâches que vous avez sautées pendant la semaine.

Les corvées sont stupides et la vie est trop courte. Ils vous attendront toujours à la fin du week-end, alors évitez le travail et amusez-vous un peu à jouer à des jeux vidéo, comme nous prévoyons de le faire.

Ce week-end, nous nous préparons pour la reine des sorcières, plongeons dans une version remasterisée de l’un de nos favoris et essayons quelque chose sur lequel nous sommes un peu LTTP.

Voici à quoi nous jouons ce week-end :

Alex Donaldson, rédacteur en chef adjoint – Final Fantasy 4 Pixel Remaster, Tales of Arise

Je vais jouer de nouvelles versions ce week-end, ce qui semble rare à la minute.

D’abord, il y a le nouveau Final Fantasy 4 Pixel Remaster. FF4 occupe une place spéciale dans mon cœur, et cela signifie que je suis toujours relativement ravi qu’il sorte sous une nouvelle forme plus lisse – même s’il a été réédité et même refait plusieurs fois auparavant.

J’y joue depuis quelques jours et j’écrirai probablement à ce sujet à un moment donné – mais c’est une version solide du jeu, à égalité avec celles de FF1-3 que nous avons déjà. Cela signifie qu’il s’agit d’une version définitive d’une certaine manière, et qui manque de manière ennuyeuse à d’autres … mais c’est une version 2D du jeu facilement disponible en 2021. Je préférerais peut-être encore le remake 3D, cependant.

Je vais aussi plonger profondément dans un autre RPG japonais, Contes de l’Ascension. Maintenant, ne vous emballez pas trop, mais je pense en fait que Tales of Arise pourrait être un petit jeu de l’année discret et subtil. J’aurai plus de réflexions à ce sujet dans les semaines à venir, j’en suis sûr, mais cela ressemble à l’entrée la plus facilement accessible de la série Tales à ce jour – mais sans coûter l’âme de la série. J’adore ça.

Doranni Williams, productrice vidéo – Destiny 2

Ce week-end je jouerai Destin 2, principalement le mode de jeu Trials of Osiris qui a subi une refonte majeure, et si vous ne le saviez pas, Trials est le mode de jeu par excellence pour le PvP compétitif dans Destiny 2 qui n’est disponible que le week-end.

Je ne suis revenu au jeu que récemment après une interruption de sept saisons, mais depuis la sortie de l’événement de révélation de l’extension The Witch Queen en février, j’ai pensé que ce serait une bonne idée de revenir. J’ai besoin de m’habituer à tous les nouveaux systèmes et changements qui se sont produits depuis que je suis parti, donc quand la nouvelle extension tombe, je ne suis pas submergé.

Pour faire court, je l’ai beaucoup apprécié et j’ai l’impression que c’est le meilleur état dans lequel le jeu a été depuis un moment et j’espère que ça va continuer. De plus, je publierai une vidéo la semaine prochaine soulignant quelques raisons pour lesquelles j’ai apprécié mon retour dans Destiny 2. Donc, si vous envisagez de revenir également, regardez cette vidéo.

Stephany Nunneley, rédactrice en chef – Nioh : édition complète

Parce que nous sommes principalement un foyer Xbox, je n’ai jamais eu l’occasion de jouer à Nioh sur console, et même s’il est également sorti sur PC, je traversais une de mes phases en 2017 où j’étais obsédé par LOTRO. Je ne voulais pas vraiment jouer à autre chose, alors je ne l’ai pas fait. Bon, je vais y remédier ce week-end en jouant enfin Nioh : édition complète.

Récemment sorti sur Epic Games Store aux côtés de la suite, le jeu est actuellement gratuit pour la semaine, alors j’ai pensé que je le saisirais et essayerais le RPG d’action.

Le cadre m’attire vraiment, ainsi que mon fiancé, qui finira probablement par me réquisitionner le jeu avant que je puisse le terminer car il n’a pas encore de compte Epic Games Store. Il est comme ça parfois. Ne me lancez même pas dans l’essai de jouer à tour de rôle avec Oblivion à l’époque sur Xbox 360, ou plus récemment, Resident Evil Village.

C’est ce que nous jouons ce week-end. Quels sont vos plans? Dites-nous. Nous aimerions savoir.