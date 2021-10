A quoi jouez-vous ce week-end ?

Avec le week-end à nos portes, il est temps de se mettre à faire quelque chose d’amusant.

Il y a toujours tellement de choses à faire pendant la semaine, que ce soit avec le travail, préparer le dîner, et si vous en avez, emmener les enfants ici, là et partout sous le soleil. Mais enfin, le week-end arrive et, espérons-le, vous pourrez pousser un soupir de soulagement et vous détendre un peu.

Ce week-end semble être calme pour nous, car les gars ne m’ont parlé d’aucun autre projet que de jouer à des jeux. Et c’est super. Tout le monde a besoin de se reposer de temps en temps et de jouer à quelque chose d’amusant, que ce soit le dernier jeu de sport, des démos indépendantes ou un jeu de course d’arcade amusant. Et c’est ce que nous prévoyons de faire au cours des deux prochains jours.

James Billcliffe, rédacteur des guides – FIFA 22

Pour mes péchés, c’est à nouveau cette période de l’année – la taxe annuelle sur les fans de football revient dans toute sa terrible gloire chargée de microtransactions. Avec le DOA qui ressemble à l’eFootball, FIFA 22 est encore une fois la seule simulation de football utilisable, et je consacrerai facilement 1000 heures supplémentaires à la maîtrise de celle-ci également.

Je ne joue qu’au mode carrière hors ligne, et au cours des deux dernières itérations, il a connu l’amélioration la plus positive qu’il ait connue depuis probablement une décennie. Nous l’aurons sans aucun doute déchiré et exploité tous les trucs les plus maîtrisés d’ici la fin du mois, mais c’est toujours un voyage captivant pour y arriver.

Au moins, ils ne vendent pas encore les jetons de fans honteux de Socios.

Stephany Nunneley, rédactrice en chef – Lost Ember, démos Steam

Le Steam Next Fest se déroule, je vais donc probablement jouer quelques démos ici et là au cours du week-end. Je n’ai pas encore sauté sur le service pour voir ce qui me tente, mais je le ferai plus tard ce soir à un moment donné.

Un de mes amis a récemment été doué Braise perdue à moi pour mon anniversaire, et pendant que Steam démarre, je vais le télécharger, et si je trouve assez de temps entre toutes les démos, je vais y jouer un peu. Ce n’est pas un jeu très long, mais il a l’air magnifique. De plus, vous pouvez sauter à l’intérieur de divers animaux pour explorer le monde sous différents angles, et cela me semble vraiment cool.

Tom Orry, rédacteur en chef – Hot Wheels Unleashed

J’ai dit la plupart de cela dans ma critique pour le coureur d’arcade, Hot Wheels déchaînées est vraiment plutôt bien. J’y suis revenu un peu par intermittence cette semaine et il joue juste à merveille. Le glissement de puissance est vraiment bon, et il compense à peu près ce que je pense être des environnements et des pistes assez ternes.

Si vous vouliez un bon jeu de course d’arcade, alors vous pouvez faire bien pire que d’essayer Hotwheels Unleashed. C’est sur à peu près toutes les plates-formes (bien que cela ne soit pas aussi beau sur Switch) et sera très attrayant pour tous ceux qui ont collectionné les petites voitures ou les ont achetées pour leurs enfants.

C’est ce que nous sommes en train de faire. Et toi? Prévoyez-vous d’essayer certaines des démos du Steam Next Fest ce week-end ? Ou y a-t-il autre chose qui a piqué votre intérêt ? Faites le nous savoir!