A quoi jouez-vous ce week-end ? (Spécial Fêtes du 25 décembre)

Image : Microsoft

Donc c’est Noël. Et qu’as-tu fait ?

Eh bien, pas grand-chose pour être honnête – comme c’est typique à cette période de l’année, c’est calme dans le monde des jeux vidéo alors que tout le monde s’installe pour des vacances bien méritées.

Nous sommes dans la toute dernière ligne droite de 2021, mais quelques choses se sont néanmoins produites. Non content d’avoir remporté tous les prix du jeu vidéo, Hades de Supergiant s’est également mis à remporter les Hugo Awards. Ailleurs, le Japon continue d’avoir un incroyable butin de jeu que nous ne verrons jamais en Occident, et le «pire» jeu de Metacritic en 2021 ne surprend précisément personne. Ce n’est pas vraiment juste pour le pauvre vieux Balan – il y avait des jeux bien pires à jouer cette année. Là encore, « le pire jeu multiplateforme qui avait un profil relativement élevé et qui a été largement examiné en 2021 » n’a pas la même sonnerie, n’est-ce pas ?.

Maintenant, cependant, il est temps de se détendre et de discuter de nos plans de jeu du week-end. C’est exactement ce que quelques membres de l’équipe Nintendo Life ont fait ci-dessous, alors n’hésitez pas à lire nos entrées, puis à rejoindre les vôtres via notre section de commentaires. Profitez!

Gavin Lane, rédacteur en chef

Ce week-end, je ferai mon pèlerinage annuel habituel à Freezeezy Peak – j’aurais aimé le faire sur Switch, mais Banjo-Kazooie ne viendra pas sur Nintendo Switch Online avant janvier. Guh-huh, en effet.

Au-delà de cela, je vais probablement ramasser quelques objets de collection finaux avec Samus dans Metroid Dread et j’aimerais vraiment rester coincé dans Death’s Door, une arrivée relativement tardive en 2021 dans laquelle je n’ai tout simplement pas pu consacrer beaucoup de temps. C’est en grande partie de ma faute (j’ai été jusqu’aux genoux dans le jeu le plus festif, Blasphemous), mais un tort que j’espère réparer pendant les vacances.

Thomas Whitehead, rédacteur en chef adjoint

Nous avons une réunion de famille en retard le jour de Noël, ce qui sera génial. Je soupçonne que le Switch sera un incontournable alors que nous nous battons pour digérer un copieux déjeuner, et les vieux favoris seront probablement dépoussiérés; oui, Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Party. En dehors du grand jour, je vais probablement sauter dans The Sinking City que j’ai mis en vente, et j’apprécie toujours The Great Ace Attorney Chronicles.

Ailleurs (je ne veux pas jouer à la version Cloud), mon principal jeu de Noël cette année sera Marvel’s Guardians of the Galaxy; J’en ai entendu du bien !

Kate Gray, rédactrice en chef

Je suis toujours piégé au Canada dans un avenir prévisible, mais je passerai du temps avec la famille de mon partenaire ce Noël. Et vous savez ce que cela signifie : des jeux multijoueurs discrets ! Je pense que je vais essayer d’enseigner à tout le monde les superstars de Mario Party, mais en réalité, je devrais probablement rester un peu plus simple. Peut-être que la nouvelle version d’Oink Games se déroulera bien ?

Ce que j’attends vraiment avec impatience, cependant, c’est d’avoir du temps libre pour rattraper le temps perdu. Je vais essayer Paper Mario et terminer le déballage, et Ni No Kuni, et Eastward, et les insulaires… les vacances commencent à ressembler un peu plus au travail, maintenant !

Jon Cartwright, producteur vidéo

Joyeuses fêtes à tous ! j’ai déjà démarré NUITS DE NOEL, je suis en avance sur la courbe. J’utilise la fin de l’année pour rattraper un tas de jeux 2021 qui m’ont dépassé – je me suis assez tenu au courant de Nintendo mais je n’ai pas donné à Neo The World Ends With You la chance qu’il méritait. Je l’ai acheté le premier jour pour soutenir la cause, mais il n’a vécu qu’une vie sur mon étagère jusqu’à présent, très impatient de finalement tenter le coup.

Prévoyant également de jouer via NieR Replicant, j’ai choisi Pokémon Snap en avril et je n’ai pas trouvé le temps de lui donner un véritable coup de projecteur. Automata était une joie non-stop, donc je suis sûr que cela me mettra aussi dans l’esprit de Noël. S’il s’avère que ce n’est pas un jeu joyeux, j’ai aussi Kena: Bridge of Spirits à vérifier, cela me rappelle une tonne de Star Fox Adventures mais sans Trippy (probablement une bonne chose).

PJ O’Reilly, critique

Bonjour et Joyeux Noël à vous tous. Cette saison des fêtes, entre piquer plein de bonbons de mes enfants et nier avec acharnement que je suis derrière la mystérieuse disparition de 80% du pâté dans ma maison, je vais être correctement coincé dans Shin Megami Tensei V. J’ai choisi ça il y a quelques semaines, j’ai joué un peu et j’ai adoré, mais j’ai eu du mal à trouver le temps de continuer mon aventure, ce que la saison des vacances devrait, espérons-le, remédier.

En plus de cela, je vais faire mon retour de Noël habituel à travers certains titres plus anciens, avec Link’s Awakening et Bayonetta 2 semblant des candidats probables jusqu’à présent. Oh, et il y aura certainement du Just Dance 2022, il faut que ces sandwichs à la dinde se débarrassent d’une manière ou d’une autre.

Ollie Reynolds, critique

Salut! Ça va être un peu calme ce week-end en termes de jeu pour moi, avec Noël ‘n’ tout. La famille et moi allons sans aucun doute plonger dans des packs Jackbox Party alors que nous nous dirigeons vers la soirée, dans une tentative plutôt désespérée de conjurer la somnolence envahissante qui s’installe une fois que la vieille Queenie a terminé son discours.

A part ça, je suis toujours en train de me frayer un chemin à travers Danganronpa (grosse surprise), donc si je peux trouver un peu de temps pour assommer quelques heures, alors je pourrais peut-être passer au troisième et dernier jeu dans le noyau trilogie. Bon week-end à tous, que vous fêtiez Noël ou non !

Gonçalo Lopes, critique

« Du plus profond des longs couloirs de Dwarrowdelf, quelque chose s’est réveillé et une aura rouge de foi a commencé à se distinguer des ténèbres inévitables de la Moria. ‘…Père Noël!?’ – Pippin réfléchit seulement pour être immédiatement réprimandé par le sorcier gris – ‘Un Balrog de Morgoth, imbécile !’ »

L’année dernière, j’étais à mi-chemin dans Le Seigneur des Anneaux : Le Troisième Âge sur GameCube et étant une créature d’habitudes, ces vacances seront consacrées à la révision d’Aragorn’s Quest sur Wii. Je pense que ce jeu a été tranquillement et injustement oublié, donc une revisite en retard est mon premier choix pour passer ce week-end festif. C’est aussi un excellent moyen d’apaiser l’esprit entre les sessions hardcore de Geometry Wars Galaxies.

J’espère que vous tous, lecteurs, passez d’excellentes vacances (et pas de Balrogs dans votre cheminée).

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de nous laisser un commentaire ci-dessous avec vos plans de jeu du week-end !

