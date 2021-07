A quoi jouez-vous ce week-end ?

Heureusement, la semaine de travail est terminée et il est temps d’en jeter quelques-uns, de se détendre et de prendre une manette de jeu vidéo. Ou souris. Ou smartphone.

Certains d’entre nous sont un peu occupés à faire d’autres choses ce week-end, donc jouer à des jeux ne sera pas une grande partie de l’équation, mais il y aura un peu de temps pour jouer dans un jeu ou deux.

Ce week-end, nous allons nous promener dans un Prague proche du futur, attraper des créatures en boules et les forcer à se battre, récolter quelques âmes et donner une deuxième chance à un jeu de création de jeux.

Regarder sur YouTube

Alex Donaldson, rédacteur en chef adjoint : Sniper Elite VR, Pokemon Unite

Mon week-end sera principalement consacré à des choses de la vie réelle – nous avons actuellement des rénovations de maison en cours et vivons dans un chantier de construction brutalement glorifié – mais je prévois de trouver du temps pour un peu de jeu ici et là.

Tout d’abord, j’ai un peu expérimenté avec Sniper Elite VR sur mon Oculus Quest 2, et il s’associe à quelques autres expériences VR sympas pour aider à raviver un peu mon intérêt pour la réalité virtuelle. De plus, ce n’est pas vraiment nouveau, mais revenons à la Quest 2 – c’est vraiment une très belle pièce d’équipement. Probablement le meilleur casque VR en termes d’équilibre entre valeur et fonctionnalité, n’est-ce pas ? Dommage pour les liens avec une société maléfique et tout ça.

En parlant de mauvaises actions, je forcerai aussi des animaux mignons à se battre les uns contre les autres dans Pokémon Unis. Et pour suivre le fil diabolique ici, je n’arrive pas à croire à quel point la monétisation est sournoise dans ce jeu… mais le fait est que le jeu lui-même est absolument charmant, et j’ai donc du mal à le détester trop . Je n’ai jamais vraiment pensé qu’un MOBA Pokemon fonctionnerait – et pourtant nous y sommes, et c’est délicieusement addictif et étonnamment bien équilibré en termes mécaniques, respectueux à la fois du genre et des concepts plus larges de Pokemon.

Comme c’est souvent le cas, je travaille aussi sur quelques trucs secrets, je joue à des jeux dont je ne peux pas encore parler. Mais restez à l’écoute du site pour en savoir plus sur ceux-ci.

Regarder sur YouTube

Dorrani Williams, productrice vidéo – Death’s Door, Pokemon Unite

Ce week-end je jouerai La porte de la mort. Je n’y ai joué qu’une ou deux heures jusqu’à présent et je peux déjà dire que ce sera un bon match.

C’est un jeu qui me rappelle pourquoi j’aime jouer. Aucun des graphismes photo-réalistes fantaisistes ou des mécanismes de jeu alambiqués, c’est juste un corbeau avec une épée essayant de récolter des âmes et c’est tout ce dont j’ai besoin en ce moment.

Je pense que Devolver Digital s’est tiré une balle dans le pied en ne publiant pas non plus Death’s Door sur Nintendo Switch, mais mon Switch est utilisé ce week-end avec le nouveau jeu MOBA. Pokémon Unis. Je n’ai jamais été un grand fan de Pokémon, mais je joue aux MOBA depuis des années, alors j’ai pensé essayer. Et c’est très amusant, pour être honnête. Je ne me vois pas y jouer pour toujours, mais c’est toujours un jeu assez solide et mon Cinderace est une force avec laquelle il faut compter, alors faites attention.

Regarder sur YouTube

James Billcliffe, éditeur de guides – Deus Ex: Mankind Divided

Vous n’êtes jamais censé revenir aux jeux que vous aimiez dans le passé, mais ce week-end je réinstalle Deus Ex : L’humanité divisée.

La simulation immersive troublée, mais finalement sous-estimée, s’est effondrée si fort qu’elle a tué la série – ce que vous devez penser est doublement dommage que le cyberpunk soit de nouveau en vogue.

Se faufiler dans les rues mouillées par la pluie d’un futur proche de Prague était une tonne de plaisir en 2016, et je suis intéressé de voir comment les graphismes PS4 de la mi-ère se traduisent par la version PC. De plus, apparemment, il y a un tas de DLC dont je ne savais pas qu’il existait, et que j’ai aussi apparemment récupéré pour quelques centimes lorsque j’ai attrapé le jeu lors d’une vente (pas si) récente.

Si vous avez besoin de moi, je serai assis dans une pièce sombre avec un trench-coat et des lunettes de soleil pour vraiment compléter l’expérience.

Stephany Nunneley, rédactrice en chef – Pokemon Go (encore)

Comme le week-end dernier, je prévois de jouer principalement Pokémon Go. Pokemon Go Fest est terminé, mais grâce au fait que tous les joueurs ont terminé des défis mondiaux, la première série de bonus Ultra Unlock est en ligne. Jusqu’au 3 août, Dialga apparaîtra dans des raids cinq étoiles et des Pokémon de différentes époques apparaîtront plus souvent. Ensuite, vous avez un nouveau lot de Pokémon apparaissant dans les raids à trois et à une étoile, ce dont je suis reconnaissant car vous ne pouvez combattre qu’un certain nombre d’Espurr et de Wobbuffet avant de vous en lasser un peu.

Le prochain bonus Ultra Unlock mettra en vedette Palkia apparaissant dans des raids cinq étoiles et Alakazam, Kangaskhan et Heracross apparaissant dans des raids trois étoiles. Je veux vraiment un Alakazam dans le seul but de l’ajouter à mon Pokedex, car je n’ai pas assez de bonbons en ce moment pour le faire évoluer à partir de Kadabra. Pendant ce temps, le basculin à rayures rouges et bleues apparaîtra également et je n’ai ni l’un ni l’autre.

Un troisième bonus Ultra Unlock arrive également, mais Niantic est silencieux à ce sujet pour le moment. Oh, et puis il y a la journée communautaire d’août à venir avec Eevee, et je suis assez excité à ce sujet.

Regarder sur YouTube

Tom Orry, rédacteur en chef – Dreams, PS5

j’ai acheté Rêves dans Early Access ce qui semble être il y a des années et des années, mais je ne l’ai pas démarré depuis longtemps. L’attrait du nouveau projet collaboratif MegaPenguin m’a attiré de nouveau, et j’aime vraiment ce qu’il y a là jusqu’à présent.

Espérons que les nouveaux ajouts de la communauté arriveront à un rythme régulier afin que le tout ne perde pas de son élan, et croisons les doigts pour qu’il y ait un élément d’essayer de se surpasser qui se traduit par de brillantes tranches de jeu.

J’ai aussi jeté un œil au projet Mercedes x Dreams, ce qui est une petite chose étrange. Cela ressemble un peu au début du jeu Xbox-Arcade de l’ère 360, mais je l’ai joué jusqu’à la fin et je ne regrette pas de lui avoir donné un tourbillon.

Donc, c’est ce que nous faisons ce week-end. Quels sont vos plans? Vous essayez quelque chose de nouveau, essayez toujours de terminer votre jeu actuel ou prévoyez-vous de revisiter un ancien favori ?