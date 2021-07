À quoi la fraternité marketing peut-elle s’attendre dans les mois à venir

62,3% des marketeurs disent que le marketing est devenu plus crucial pendant Covid-19

Par Amitt Sharma

La pandémie de Covid-19 a pris le monde au dépourvu, obligeant les entreprises à trouver des moyens alternatifs de commercialiser des biens et des services. La production télévisuelle et cinématographique étant suspendue et les événements personnalisés annulés, les marques mettent un frein aux stratégies marketing traditionnelles.

Bien que le marketing et la publicité soient revenus à un certain état de normalité au second semestre 2020 avec la vidéo en streaming, les achats en ligne et les promotions numériques, la question se pose : ce changement sera-t-il permanent ou temporaire, et à quoi la fraternité marketing peut-elle s’attendre dans le mois à venir ?

Le cas curieux du marketing dans le Covid

Le marketing est dans une phase particulière de transition. Selon l’American Marketing Association, 62,3% des spécialistes du marketing déclarent que le marketing est devenu plus crucial pendant Covid-19, indiquant l’accent mis sur l’utilisation d’interfaces numériques pour se connecter avec les clients. Cependant, 9 % des emplois marketing ont été perdus, laissant les départements marketing faire plus avec moins de ressources.

De plus, pour les marques déçues par l’achat de médias à l’ancienne comme la télévision linéaire traditionnelle, la notion de « marketing » évolue vers des alternatives plus économiques et numériques. Plutôt que d’analyser les choix de médias et de déplacer les dollars publicitaires de différents supports traditionnels, les marques se concentrent davantage sur la promotion d’une présence numérique solide associée à un service client et une expérience client remarquables.

Vous trouverez ci-dessous quelques impacts endurés par la pandémie qui orienteront le marketing vers une nouvelle réalité –

S’adapter à la diminution des préférences des clients

Rattraper le client est l’implication la plus critique pour les spécialistes du marketing qui tentent de nouer des relations durables avec leur public. De la migration à grande échelle aux achats en ligne, en passant par les plateformes de service et l’amélioration de l’expérience client, la surveillance granulaire des données et des tendances du comportement des consommateurs est essentielle à la planification marketing. Compte tenu de la nature sans précédent de la pandémie et des profonds changements qu’elle provoque, il est aujourd’hui primordial d’exploiter les tendances de consommation.

Par conséquent, les spécialistes du marketing devront réfléchir sérieusement – ​​et différemment – ​​à ce que le consommateur dans la prochaine normalité pensera, ressentira et fera.

Adopter la technologie publicitaire et les méthodes numérisées pour se connecter

À l’époque pré-Covid, les stratégies marketing étaient fortement dérivées de conventions et de conjectures plutôt que de données et d’informations sur les clients. Avec l’avènement de la technologie marketing, des données précises, des analyses, des technologies publicitaires, le marketing devrait être plus approfondi. Ces technologies et informations aideront les marques à atteindre les clients confinés chez eux pour des raisons de sécurité.

L’un des plus grands exemples de perturbations technologiques induites par une pandémie est la frénésie des services électroniques. Avec des ressources humaines limitées, les plateformes en ligne ont occupé le devant de la scène, ouvrant une expérience de service client plus élaborée, en particulier dans les domaines de l’alimentation, de la banque, de la santé, etc. Des implications similaires à long terme sont attendues des technologies marketing.

Investir dans l’expérience client est la clé

Au fur et à mesure que nous progressons, le plus grand changement dans l’industrie ne concernera pas les investissements dans les médias, mais les propositions de produits et le service client. À l’heure actuelle, les clients ne peuvent pas accéder à une connexion humaine appropriée pour les services, ce qui rend le service client encore plus critique que jamais.

Les entreprises qui cherchent à se développer pourraient canaliser leurs fonds dans le développement de réseaux de distribution et dans la conduite d’un marketing de base davantage basé sur l’information dans des territoires inexploités. La création de leurs propres plates-formes, sites Web et applications de commerce électronique, etc. peut y contribuer de manière significative.

Hausse des habitudes de visionnage de la vidéo numérique et de la télévision connectée (CTV)

CTV (Connected TV) fait référence à tout téléviseur connecté à Internet et ayant accès aux services multimédias OTT. CTV en tant que plate-forme a gagné en popularité en 2007 lorsque les services de streaming ont été activés au domicile des abonnés.

Depuis, l’industrie est sur une voie de croissance et d’évolution continues. Cela a créé d’énormes opportunités pour les annonceurs de choisir des supports publicitaires, étant donné qu’ils disposent désormais d’une autre option lucrative et progressive pour établir leur identité de marque, vendre des biens/services ou développer un rappel de marque.

La pandémie de Covid-19 a entraîné un changement radical dans la consommation de contenu qui a peut-être poussé les annonceurs, les éditeurs et les spécialistes du marketing à concentrer leurs dépenses publicitaires sur l’industrie CTV et à préparer son adoption. Le monde a été témoin d’une tendance à la réduction des dépenses sur la télévision linéaire de 18 % et à une augmentation globale des investissements dans la vidéo de 14 %, suivie d’une augmentation des tests sur CTV en tant que plate-forme d’extension de près de 14 %.

Voyant cela, les éditeurs, les annonceurs et les spécialistes du marketing donnent la priorité à leurs investissements dans les campagnes publicitaires du secteur CTV.

Tout au long de l’histoire, chaque perturbation majeure a entraîné un remaniement de la perception de la marque et de la consommation de contenu. Même en temps normal, lorsqu’il y a de grands changements dans les ménages ordinaires, cela mélange le jeu de fidélité à la marque. 2021 regorge de potentiel, de possibilités et de perturbations pour les agences de publicité, les annonceurs et les industries CTV. Bien que la situation évolue encore, les nouvelles habitudes de consommation de contenu et de comportement des consommateurs peuvent être considérées comme des implications à long terme de la pandémie.

La consommation de contenu numérique progresse incontestablement comme l’une de ces habitudes, et comme les gens passent plus de temps sur Internet, les marques ont besoin de plateformes qui peuvent les aider à se reconnecter avec leur public. VDO.AI, en tant que lieu de rencontre évolutif pour les éditeurs et les annonceurs, aide les deux extrémités à absorber le contrecoup de la pandémie et à adopter rapidement les tendances croissantes de la consommation de contenu vidéo numérique.

L’auteur est fondateur et PDG de VDO.AI

