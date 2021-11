A quoi peut-on s’attendre ?

La crypto-monnaie a connu une montée en popularité tout au long de 2021, mais avec quelques mois encore dans l’année, il n’est pas surprenant qu’il existe un certain nombre de tendances différentes dont tout le monde devrait être conscient. On peut s’attendre à ce qu’un certain nombre de tendances différentes se produisent au cours du reste de 2021, alors examinons chacune d’elles et soulignons pourquoi chaque facteur peut être considéré comme ayant un impact dans un proche avenir.

Financement décentralisé

La plupart des gens connaissent déjà l’élément décentralisé du Bitcoin et des crypto-monnaies, il n’est donc pas surprenant que ce facteur continue de croître à l’avenir. Il y a déjà eu de bons résultats au sein de ce secteur financier, et avec des experts prédisant que l’adoption du stockage numérique de ces actifs va s’accélérer, il ne fait aucun doute que DeFi va augmenter.

Plus de pièces stables

Les Stablecoins ont continué de croître en nombre ces dernières années, et avec beaucoup d’entre eux offrant une multitude d’énormes avantages qui les ont vus devenir des pièces déjà tendance, de plus en plus d’investisseurs y investissent déjà comme moyen de protection. eux-mêmes de la volatilité du marché subie par les crypto-monnaies plus traditionnelles.

Pari Bitcoin

En fait, le jeu en ligne est l’une des raisons pour lesquelles les crypto-monnaies ont réussi à recevoir un énorme coup de pouce en termes d’utilisation et de propriété ces dernières années avec des parieurs capables d’utiliser Bitcoin en raison des avantages que le jeton leur apportera. être de cette façon. considéré comme l’une des tendances qui continueront probablement de se produire pour le reste de 2021.

En les utilisant dans le meilleur casino cryptographique avec croupier en direct disponible, les titulaires de carte pourront bénéficier des niveaux de sécurité et de protection les plus élevés, tout en profitant des avantages, notamment des transactions plus rapides et des frais peu élevés.

Réglementation fiscale

Alors que le marché des crypto-monnaies continue de croître et de s’étendre aux pays qui commencent à les adopter comme monnaie légale ou comme moyen d’effectuer certaines transactions financières, il ne serait pas surprenant que des réglementations fiscales soient introduites. , est un domaine actuellement peu clair, mais ce ne serait pas un choc si les pays décidaient de profiter des gros titres l’utilisant dans leur juridiction, même si ce serait une décision impopulaire compte tenu des aspects décentralisés des crypto-monnaies.

Taxe sur les cryptomonnaies

En plus des réglementations fiscales évoquées ci-dessus, une autre tendance que l’on peut observer avant la fin 2021 pourrait être l’introduction de la crypto-taxe. On pense que plusieurs pays envisagent déjà de le mettre en œuvre dans la loi, tandis que les gouvernements créeraient des outils pour surveiller toutes les transactions de crypto-monnaie en cours.

Fonds négocié en bourse (FNB)

L’Exchange Traded Fund (ETF) est l’une des fonctionnalités les plus attendues qui n’ont pas encore été mises en œuvre. Si jamais autorisé, cela permettra aux fonds d’être échangés en bourse. Il n’y a aucune raison pour que cette tendance n’augmente pas en 2021 si elle est autorisée, car davantage de commerçants sont susceptibles d’investir dans les crypto-monnaies, ce qui profiterait grandement au marché dans son ensemble.

Jetons non fongibles (NFT)

Les NFT ont conquis le secteur au cours des 12 derniers mois, et ces actifs numériques peuvent représenter des produits physiques dans la vie réelle, ainsi que sous forme numérique. Ceux-ci sont utiles pour ceux qui veulent pouvoir échanger des objets car ils peuvent profiter d’un processus assez simple.

Comme mentionné, les NFT sont déjà très populaires et sont déjà utilisés dans les industries de l’art et des jeux, mais ce ne devrait être qu’une question de temps avant qu’ils ne soient adoptés dans d’autres industries.

Intérêt des milléniaux

Ce ne sont pas seulement les investisseurs qui sont tombés amoureux du monde des crypto-monnaies, car les millennials se sont énormément intéressés au marché car il semble devenir plus intéressant et entrer plus en évidence dans le courant dominant.

Une tendance de 2021 est de voir plus de matériel disponible concernant la crypto-monnaie, y compris des outils éducatifs qui peuvent les aider à investir dans l’industrie et potentiellement réussir à le faire.

Image parGerd Altmann de Pixabay