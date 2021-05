À quoi pourrait ressembler Arsenal la saison prochaine après l’exode, y compris Leno, Bellerin et Luiz, et un bouleversement majeur de l’équipe alors que Mikel Arteta apprend qu’ils ont besoin d’un investissement MINIMUM de 150 millions de livres sterling pour faire le retour de la Ligue des champions

Arsenal a créé une surprise en battant ses rivaux londoniens Chelsea 1-0 à Stamford Bridge mercredi soir.

Mais ce résultat ne cache pas le fait qu’une reconstruction massive est nécessaire aux Emirats – et le plus tôt sera le mieux.

.

Arteta a un gros travail de reconstruction à faire à Arsenal

Les Gunners ont peut-être enregistré le premier doublé contre Chelsea en 17 ans, et ont même surpassé les Blues et la troisième place de Leicester City depuis Noël, mais cela ne dissimule pas le fait que l’équipe d’Arteta est sur le point de terminer la campagne sans trophée et peut-être même en dehors de l’Europe.

La légende d’Arsenal, Perry Groves, pense que son ancienne équipe a besoin d’une injection d’argent majeure dans l’équipe pour même revenir dans le top quatre.

«Je suis très critique envers Arteta en ce moment parce qu’il a reculé», a-t-il déclaré à Jim White sur talkSPORT la semaine dernière.

«Cette équipe a maintenant besoin d’un minimum de 150 millions de livres sterling pour nous replacer dans le top quatre. Les propriétaires ont des questions à poser, ils vont investir l’argent.

«S’ils n’investissent pas l’argent, alors nous allons languir dans l’obscurité du milieu de la table et regarder vers le bas au lieu de haut.

.

Cela a été une saison à oublier pour les Gunners, qui devraient maintenant manquer le football européen la saison prochaine

“Le point d’interrogation avec les propriétaires sera, vous avez dit les bonnes choses en soutenant le gestionnaire et allez-vous vendre?”

Alors, où vont les Gunners à partir d’ici? L’Athletic a affirmé plus tôt cette semaine qu’un quintette de joueurs seniors souhaitait également évoluer cet été.

Le gardien Bernd Leno, les défenseurs David Luiz et Hector Bellerin, ainsi que Granit Xhaka et Willian évalueraient leurs options alors que Mikel Arteta se prépare à un éventuel exode de l’équipe.

Pendant ce temps, la rumeur tourne déjà sur d’éventuelles arrivées aux Emirats cet été, avec des fans enthousiasmés par les ragots entourant le prodige rennais Eduardo Camavinga.

Il est probable que l’équipe d’Arsenal d’Arteta puisse être très différente, alors talkSPORT.com a examiné comment les Gunners pourraient s’aligner la saison prochaine …

GARDIEN DE BUT

Les Gunners regarderaient le gardien de l’Athletic Bilbao Unai Simon suite à la mauvaise forme de Leno.

Le contrat de l’Allemand a un peu plus de deux ans à courir aux Emirats, mais il a été largement affirmé qu’il était l’un des joueurs qui pourraient être mis à disposition dans une grande équipe secouée dans le nord de Londres cet été.

Cependant, Leno a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas quitter les Emirats et qu’il était “ toujours heureux ” à Arsenal.

Répondant aux informations susmentionnées selon lesquelles il envisage de quitter le club, Leno a déclaré à Sky Sports: «Je suis toujours heureux à Arsenal.

.

Leno a commis un certain nombre d’erreurs très médiatisées cette saison

«Arsenal est toujours un grand club, un grand nom dans le monde et en Premier League.

“Il n’y a personne dans le vestiaire qui dit:” Je veux quitter le club, je ne suis plus heureux ici “.”

S’il part, cependant, les Gunners ont été liés à un transfert de l’international espagnol Simon en tant que remplaçant de Leno.

Cependant, il semble qu’ils puissent avoir de la concurrence, le Borussia Dortmund, West Ham et Monaco s’intéressant également au joueur de 23 ans, selon des informations en Espagne.

LA DÉFENSE

Max Aarons de Norwich a été désigné comme une option pour remplacer Bellerin – l’actuel joueur le plus ancien d’Arsenal – qui, selon talkSPORT, favorise un déménagement à l’étranger.

Manchester United, le Bayern Munich et Tottenham ont tous été liés au talentueux arrière droit Aarons, qui a vu un transfert de rêve à Barcelone refusé par les Canaries l’été dernier.

.

Aarons a suscité l’intérêt du Bayern Munich et de Barcelone l’été dernier

Tariq Lamptey de Brighton est également une option possible après avoir connu une saison décisive à l’Amex.

Le jeune du Borussia Dortmund, Dan-Axel Zagadou, est également considéré comme un remplaçant potentiel du défenseur central Luiz, l’ancien défenseur de Chelsea étant susceptible de commencer un nouveau défi loin du club.

MILIEU DE TERRAIN

Ce n’est un secret pour personne que les Gunners pourraient renforcer leurs options de milieu de terrain après avoir dépensé de l’argent pour amener Thomas Partey aux Emirats.

Selon les rumeurs, l’as de 18 ans de Rennes Eduardo Camavinga serait la cible n ° 1 du club cet été, le Real Madrid exprimant également son intérêt.

L’as du milieu de terrain central de Brighton, Yves Bissouma, qui serait également courtisé par Liverpool, est une autre option.

.

Camavinga a déjà montré qu’il avait ce qu’il fallait pour devenir un talent d’élite ATTAQUE

Il est peu probable qu’il y ait des changements en gros pour Arsenal d’un point de vue offensif, bien qu’Alexandre Lacazette puisse être vendu pour lever des fonds.

Arteta espère signer le prêteur du Real Madrid Martin Odegaard de manière permanente, mais ce ne sera pas une affaire facile à conclure.

Il est probable, cependant, que les fans verront le jeune Bukayo Saka obtenir encore plus de temps de jeu la saison prochaine après une campagne impressionnante.

Ils espèrent sûrement que l’attaquant brésilien Gabriel Martinelli se verra également attribuer un rôle plus important dans l’équipe après avoir trouvé difficile de trouver un temps de jeu régulier depuis son retour de blessure.

Les jeunes joueurs d’Arsenal ont été l’une des rares lumières brillantes du club dans ce qui a autrement été une campagne sombre, Emile Smith Rowe poussant pour une place en tant que numéro dix de premier choix du club après une superbe percée.

Comment Arsenal pourrait s’aligner la saison prochaine: