À quoi pourrait ressembler la vision d’Elon Musk de la lune Dogecoin

Est-ce ce que voulait Elon Musk? Être constamment présent dans tous types de médias? Le bastion du journalisme de qualité connu sous le nom de Page Six rapporte que le milliardaire, sa petite amie rock star et invitée musicale Miley Cirrus se sont rendus à une soirée sur le thème des Dogecoin. C’était après le tristement célèbre concert d’hôte Saturday Night Live de Musk, une nuit qui a créé toutes sortes de catastrophes.

La fête a eu lieu dans un hôtel appelé Public, qui n’a ouvert que pour les célébrités pour la première fois en 14 mois. La page six le décrit comme suit:

“C’était une soirée sur le thème de la crypto-monnaie pour Elon”, a déclaré un espion à Page Six. «Ian l’a ouvert juste pour Elon et ses invités. Les filles étaient habillées comme des extraterrestres, se promenant avec des plateaux de biscuits Dogecoin et de petits gâteaux, et il y avait des sculptures de glace Dogecoin. “

Pour aggraver les choses, un manieur a amené un chien Shiba Inu, un logo Dogecoin en direct. Parmi les autres célébrités présentes, le comédien Chris Rock, le créateur de SNL Lorne Michaels, Colin Jost de Weekend Update et le créateur de South Park Matt Stone.

Attaque de panique pour la princesse Peach

A part cela, Page Six rapporte que Grimes a été hospitalisé le lendemain. Elle a elle-même informé le public via sa page Instagram.

«J’ai oublié de les publier parce que j’ai provoqué une crise de panique et que je suis allé à l’hôpital hier, ce qui était assez effrayant et je suppose que c’est le bon moment pour commencer la thérapie. Grimes a sous-titré les photos d’elle habillée en princesse Peach aux côtés de l’invitée musicale Miley Cyrus.

Oui. C’était Grimes dans le rôle de la princesse Peach de Mario Bro dans un croquis hautement moqueur qui a fait le tour des médias sociaux après la performance désastreuse d’Elon Musk. Il convient de noter que le milliardaire était l’une des rares personnes à avoir été invité à héberger SNL sans être un acteur, un comédien, un musicien ou un artiste de quelque nature que ce soit.

Tableau des prix DOGE sur Bitfinex | Source: DOGE / USD sur TradingView.com

Victimes financières de la performance d’Elon

Grimes n’était pas le seul affecté cette nuit-là. Comme NewsBTC l’a rapporté, Dogecoin a chuté de 30% après la performance de Musk:

Dans la perspective de l’émission SNL du week-end dernier, Musk devait mentionner Dogecoin, ce qu’il a fait lors de son monologue d’ouverture, et à nouveau lors d’une session de questions-réponses qu’il a décrite comme une «agitation». Mais les marchés ont réagi en vendant, plongeant le prix de 30% à un moment donné.

À ce moment-là, le réservoir était tombé à 0,49 $ par pièce. Aujourd’hui, il est encore plus bas. Dogecoin se négocie à 0,47 $ au moment de la rédaction de cet article. Bien sûr, la pièce est toujours affectée par la suppression par Elon de l’ensemble du marché de la crypto-monnaie en annonçant que Tesla n’acceptait plus Bitcoin en raison de fausses préoccupations concernant son impact environnemental. Pour plus d’informations à ce sujet, rendez-vous sur Bitcoinist.

Enfin, la fortune de Musk a également chuté après que les gens se sont rendu compte à quel point il était peu drôle. Selon les estimations de Forbes:

La fortune du cofondateur et PDG du milliardaire de Tesla, Elon Musk, a chuté de plus de 20 milliards de dollars depuis que Musk a fait son apparition controversée sur Saturday Night Live le week-end dernier.

Est-ce ce que voulait Elon Musk?

Image en vedette de Ganapathy Kumar sur Unsplash – Graphiques TradingView