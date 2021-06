À quoi pourrait ressembler l’Angleterre avec Jack Grealish, Jude Bellingham et Jadon Sancho derrière Harry Kane contre la République tchèque

L’Angleterre cherchera à rebondir après son nul et décevant face à l’Écosse lorsqu’elle affrontera la République tchèque mardi.

Les Three Lions n’ont réussi qu’un tir cadré contre l’Auld Enemy, des questions étant posées sur la sélection de l’équipe de Gareth Southgate et d’autres pensant qu’il avait été déjoué par son homologue Steve Clarke.

Southgate doit obtenir un résultat positif lors du dernier match de groupe de l’Angleterre, alors un changement de composition sera-t-il utile ?

Les fans anglais réclament que Jack Grealish débute à l’Euro 2020.

Le capitaine d’Aston Villa a été présenté à la 63e minute à Wembley, mais n’a pas eu d’impact sur le match. Cependant, il a montré lors des matchs amicaux d’échauffement de l’Angleterre contre l’Autriche et la Roumanie qu’il était plus que capable de commencer.

Raheem Sterling a connu un match calme contre l’Écosse et pourrait se reposer lorsque l’Angleterre affrontera les Tchèques.

Bien que Reece James ait impressionné lors de ses débuts en Championnat d’Europe avec un dégagement sur la ligne de but pour empêcher Lyndon Dykes, Kyle Walker, qui a été exclu de l’équipe de la journée, pourrait revenir.

Pendant ce temps, Southgate sera probablement désireux d’obtenir quelques minutes de la première équipe dans Harry Maguire.

Les fans anglais veulent désespérément que Southgate commence Grealish

Le capitaine de Manchester United n’a pas joué au football de compétition depuis sa blessure à la cheville contre Aston Villa le 9 mai.

Il pourrait remplacer Tyrone Mings, qui a été un sans-faute lors de ses deux apparitions à l’Euro 2020, pour s’associer à John Stones.

Southgate pourrait revenir à Kieran Trippier à l’arrière gauche, bien qu’il ait à sa disposition Luke Shaw et Ben Chilwell – un vainqueur de la Ligue des champions.

Southgate a été critiqué par une partie des fans anglais pour avoir joué deux milieux de terrain défensifs à Declan Rice et Kalvin Phillips.

Bellingham pourrait se voir attribuer un départ à l’Euro 2020 lors du dernier match de groupe de l’Angleterre

Et le patron des Trois Lions pourrait remplacer Phillips pour le plus aventureux Jude Bellingham, qui aura 18 ans à la fin du mois.

Avec Grealish jouant sur l’aile gauche, Jadon Sancho pourrait figurer sur le flanc opposé.

Phil Foden, qui a occupé le poste d’ailier droit au cours des deux derniers matches, n’a pas été en mesure de transformer sa forme de club en son pays bien qu’il ait été une étincelle lumineuse au milieu.

Serait-il reposé ? Sancho a marqué 16 buts et enregistré 14 passes décisives au cours d’une autre saison impressionnante en Allemagne et la décision de le laisser sur le banc contre l’Écosse a été qualifiée d'”embarrassante” par Ian Wright.

“Vous avez Sancho sur le banc – 15 buts et 20 passes décisives par saison – et il ne monte même pas”, a-t-il déclaré abasourdi, remettant en question la décision de retirer Foden également.

« Nous devons créer… Je suis gêné pour nous aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Il ne fait aucun doute que Wright, cependant, serait heureux de voir jouer le jeune d’Arsenal, Bukayo Saka. Le joueur de 19 ans était l’une des trois victimes à ne pas faire partie de l’équipe de la journée, mais pourrait revenir sur le banc contre la République tchèque.

Sancho (en haut au milieu) était un remplaçant inutilisé contre l’Écosse

Harry Kane n’a pas encore montré sa vraie forme à l’Euro 2020 et cherchera à décoller mardi et trouver comment tirer le meilleur parti de l’attaquant de classe mondiale est quelque chose de Southgate and co. va ruminer.

L’ancien défenseur anglais Stuart Pearce s’attend à ce que Southgate apporte des modifications à son onze de départ, mais ne pense pas que cela inclue le skipper.

Kane était inhabituellement anonyme contre l’Écosse, mais il est peu probable qu’il soit abandonné par Southgate

Il a déclaré à talkSPORT: «Je pense qu’il connaîtra la majorité de ses 11 premiers.

«Maguire, potentiellement, pourrait jouer dans le prochain match. Mais je dois dire que Mings ne s’est pas fait de mal dans les deux matchs auxquels il a joué.

« J’ai parlé à [West Ham manager] David Moyes rentrant du match d’hier, il a pensé que si l’Angleterre devait passer à trois en arrière et jeter un œil à cela dans ce dernier match de groupe et voir si la dynamique de cela change et aide un peu Harry Kane et les joueurs avancés . “

Grealish, Sancho et Bellingham pourraient tous commencer pour l’Angleterre contre la République tchèque