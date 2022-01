À quoi pourrait ressembler l’équipe de Manchester United de Mauricio Pochettino s’il prend son poste à la fin de la saison, avec Declan Rice de West Ham renforçant leur milieu de terrain et Kylian Mbappe rejoignant l’Argentin à Old Trafford

Beaucoup pensaient que le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer signifierait que Manchester La forme de United s’améliorerait et ils resserreraient leur emprise sur les quatre premiers.

Cela n’a cependant pas été le cas.

Mauricio Pochettino sera-t-il le prochain patron de Manchester United ?

L’ancien patron du RB Leipzig, Ralf Rangnick, a rejoint le club jusqu’à la fin de la saison, mais ils n’ont pas réussi à impressionner sous l’Allemand, battant seulement Crystal Palace, Norwich et Burnley depuis qu’il a pris les commandes.

En supposant que Rangnick n’obtienne pas le poste de manière permanente, l’actuel patron du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino est quelqu’un qui a été lié au rôle à Old Trafford.

Mais à quoi ressemblerait l’équipe des Red Devils de l’ancien patron des Spurs ?

Gardien de but

David de Gea a indéniablement été l’un des meilleurs gardiens de but de la Premier League cette saison, gardant United dans des matchs où ils ont été dominés par leur opposition.

De Gea a été le meilleur joueur de United cette saison

Avec Dean Henderson comme remplaçant plus que compétent, Pochettino ne devrait pas avoir trop de problèmes dans le département des gardiens de but.

La défense

Les arrières latéraux sont également une position dans laquelle Man United a une bonne profondeur, avec Alex Telles et Luke Shaw – quelqu’un avec qui il a travaillé à Southampton – à l’arrière gauche, et Diogo Dalot et Aaron Wan-Bissaka à l’arrière droit.

Pochettino avait Kyle Walker et Danny Rose comme arrières latéraux à Tottenham, tous deux très offensifs, alors peut-être que Wan-Bissaka pourrait perdre sa place à droite.

GETTY

Pochettino a déjà travaillé avec Shaw

Aarons pourrait être parfait pour les Diables rouges

Pochettino a de bons antécédents en matière de développement de jeunes joueurs, et Max Aarons pourrait être le prochain sur cette liste. L’arrière droit a beaucoup d’expérience en Premier League pendant son séjour à Norwich et, avec une autre relégation des Canaries qui semble probable, United pourrait le récupérer dans le cadre d’un accord à prix réduit.

À l’arrière central, Harry Maguire a connu une saison loin d’être convaincante, même aux côtés de la nouvelle superstar signée Raphael Varane.

Pochettino pourrait chercher à apporter Presnel Kimpembe avec lui du PSG, qui lui semblerait lié à son coéquipier international Varane au poste de défenseur central.

Kimpembe pourrait suivre Poch au milieu de terrain de Manchester

Avec l’expiration du contrat de Paul Pogba, le vieillissement de Nemanja Matic et ni Fred ni Scott McTominay ne réussissant à s’approprier cette position de milieu de terrain sous Solskjaer ou Rangnick, Pochettino devra améliorer la base de son milieu de terrain.

Donny van de Beek pourrait enfin avoir l’opportunité d’obtenir un temps de jeu régulier sous la direction d’un nouveau manager, mais il semble assez probable qu’un nouveau milieu de terrain soit recruté.

Van de Beek pourrait-il enfin avoir une opportunité sous Pochettino?

West Ham Riz Declan est le candidat évident, mais Ally McCoist pense que ce serait une mauvaise décision pour l’international anglais d’aller à Old Trafford.

« J’adorerais le voir rester à West Ham. S’il y a une amélioration continue à West Ham, et par cet investissement devra être fait, ce que je pense que les supporters de West Ham et David Moyes méritent », a-t-il déclaré à talkSPORT.

« Si cela se produit, je ne serais pas surpris qu’il traîne, peut-être encore un an ou quelques années.

« C’est un club énorme, qui se bat pour le top quatre, les choses se passent bien.

Rice serait une signature fantastique pour United

« Va-t-il aller à Manchester City ? Va-t-il aller à Chelsea ? Il n’ira pas à Manchester United, n’est-ce pas ?

« Si vous voulez gagner des titres et remporter des Ligues des champions, vous aurez de meilleures chances de le faire au cours des quatre ou cinq prochaines années dans d’autres clubs plutôt qu’à Manchester United !

Bruno Fernandes n’a pas été à son meilleur cette saison mais, tout comme il l’a fait avec Dele Alli aux Spurs, Poch sait tirer le meilleur d’un n°10.

Attaque

Heung-Min Son, Harry Kane et Christian Eriksen à Tottenham. Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappe au PSG. Pochettino a travaillé avec des trios avant décents.

Ronaldo n’a pas tout à fait répondu aux attentes cette saison

Mbappe est un agent libre à la fin de la saison

Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo et Mason Greenwood est le trio qu’il aurait à Old Trafford mais, s’il voulait une autre option à ce poste, il pourrait peut-être convaincre Mbappé de le rejoindre s’il déménage à Manchester.

Le contrat du Français expirant à la fin de la saison, il pourrait être la clé de leur renaissance sous Pochettino.

À quoi pourrait ressembler Manchester United sous Mauricio Pochettino…

Où finirait ce XI en Premier League ?

