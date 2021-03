À quoi pourrait ressembler Man City la saison prochaine avec Erling Haaland, Harry Kane ou Romelu Lukaku sur le point de diriger une nouvelle ère et Jack Grealish a également lié

Il est faux de suggérer que le départ d’une légende comme Sergio Aguero pourrait déclencher des moments passionnants à Manchester City – mais c’est vrai.

Si cette saison a marqué le début de quelque chose de nouveau à l’Etihad, suite aux départs de David Silva et Vincent Kompany ces dernières années, la sortie d’Aguero marque bel et bien la fin d’une époque.

Aguero a remporté quatre titres de Premier League et devrait en gagner un cinquième avant son départ

Le dernier joueur restant de cette spectaculaire victoire au dernier titre en 2012 marquera le pas de sa brillante décennie à l’Etihad cet été, ce qui signifie que Pep Guardiola a besoin d’un nouvel attaquant.

Ils auront besoin de quelqu’un de spécial pour remplacer les 257 buts d’Aguero marqués au cours des dix dernières années et heureusement pour City, c’est un club soutenu par la famille royale d’Abu Dhabi.

Aucun attaquant n’est hors de portée de Man City grâce à la puissance financière du propriétaire Sheikh Mansour, tandis que le départ d’Aguero présente également une vacance alléchante pour le meilleur du monde – qui ne se contentera pas de moins qu’une action régulière en équipe première.

Jésus semble prêt à jouer le deuxième violon d’une grande signature estivale l’année prochaine

Cependant, pensez à Gabriel Jesus, qui a attendu des années pour hériter de la place d’Aguero, pour voir Erling Haaland, Harry Kane et Romelu Lukaku liés au rôle à la place.

Il est effrayant de penser à ce que City pourrait réaliser avec l’une de ces trois puissances à l’avant, compte tenu de leur succès cette saison.

L’équipe de Guardiola s’enfuit avec le titre de Premier League, tout en participant aux trois compétitions de coupe pour nourrir l’espoir d’un quadruple spectaculaire – et Aguero n’a pas vraiment été nécessaire.

Alors que City cherche le prochain attaquant pour mener ce nouveau chapitre passionnant, talkSPORT.com examine comment l’équipe de Guardiola pourrait s’aligner la saison prochaine …

4-3-3 avec Haaland

On pense généralement que City fera tout son possible pour la sensation du Borussia Dortmund cet été.

L’attaquant de 20 ans est sans doute la perspective la plus recherchée du football mondial en ce moment et chaque grand club a été lié à sa signature.

Haaland coûtera probablement environ 150 millions de livres cet été et son salaire pourrait coûter jusqu’à 600000 livres par semaine, ce qui signifie que City fait partie des rares clubs qui peuvent se le permettre.

Haaland est la propriété la plus chaude du football

Comme Aguero, Haaland n’est pas nécessairement votre joueur classique de type Guardiola, mais le record de buts sensationnels du Norvégien signifie qu’il y a une place pour lui dans n’importe quelle partie supérieure.

À l’instar de City, Dortmund a utilisé de nombreuses formations cette saison mais leur plus courante est le 4-3-3.

Alors que l’équipe allemande serait peut-être plus rapide pour faire entrer le ballon dans Haaland et plus directe en général, leur système contient des parties similaires à City, avec la créativité venant du milieu de terrain pour servir trois attaquants impitoyables.

Haaland pourrait certainement trouver un moyen de s’épanouir dans cette équipe.

4-2-3-1 avec Kane

Si City ne peut pas mettre la main sur Haaland, le Times rapporte que le talisman de Tottenham Kane pourrait être le prochain sur leur liste.

Il commanderait également des frais astronomiques et à 27 ans, le capitaine anglais est nettement plus âgé que Haaland.

L’homme des Spurs a fait ses preuves en Premier League avec 160 buts en 234 apparitions depuis ses débuts en championnat il y a neuf ans.

Alors que Kane a montré sa capacité à tous les niveaux cette saison, plongeant plus profondément et contribuant avec des passes décisives ainsi que des buts, Tottenham joue un style complètement différent de City.

Kane est le meilleur buteur de la Premier League cette saison

On demande rarement à Kane de presser avec la même intensité que Guardiola exige de ses attaquants, ce qu’Aguero a dû apprendre lorsque l’Espagnol est arrivé pour la première fois à City.

Cependant, avec ses contributions défensives cette saison, Kane a montré qu’il pouvait facilement répondre aux besoins de Guardiola, même si c’est un grand saut par rapport à la philosophie de Jose Mourinho.

Pendant la majeure partie de sa carrière à Tottenham, Kane a dirigé une formation 4-2-3-1, qui est probablement la deuxième plus utilisée de Guardiola à l’Etihad.

Cela apporterait également un milieu de terrain supplémentaire pour aider la presse, si Guardiola avait des inquiétudes.

4-1-4-1 avec Lukaku et Grealish

La suggestion que City signera un autre meneur de jeu, avec des joueurs comme Kevin De Bruyne et Phil Foden déjà dans leurs rangs, est scandaleuse.

Mais cela ne les a pas arrêtés dans le passé, il suffit de regarder leur pléthore actuelle d’ailiers et d’arrières centraux.

Il semble probable qu’un déménagement pour Jack Grealish serait exclu si City était obligé de dépenser plus de 150 millions de livres sterling pour un attaquant, mais une option légèrement moins chère pourrait ouvrir la porte.

.

Lukaku a fait sensation pour l’Inter cette saison

Grealish est également une cible pour City cet été

Eurosport affirme que Lukaku, le joueur de l’Inter en Italie après son départ de Manchester United, est également sur leur liste de cibles potentielles à l’avant.

Le Belge a formé un partenariat incroyable avec Lautaro Martinez à l’Inter alors qu’ils se dirigent vers le titre de Serie A sous Antonio Conte.

Grealish joue un rôle similaire à Martinez à Aston Villa, soutenant Ollie Watkins dans un rôle de n ° 10, occupant cet espace entre la défense de l’opposition et le milieu de terrain.

L’idée que Lukaku et Grealish soient jetés dans un partenariat similaire ferait peur à n’importe quel camp.