À quoi pouvez-vous vous attendre dans Star Trek : Picard saison deux ?

Alors que l’univers de Star Trek continue de s’étendre à Paramount Plus, le capitaine de Starfleet préféré de tous est de retour. Star Trek: Picard La saison 2 démarre au début de la nouvelle année. De nombreux visages familiers rejoignent Picard, et quelques nouveaux rejoignent également l’aventure.

Avec les manigances du voyage dans le temps, le retour d’anciens ennemis et alliés et la poursuite des intrigues lancées dans la première saison, la deuxième saison de Picard semble déjà très amusante.

Alors, lisez la suite pour tout ce que nous savons sur la deuxième saison de la série. De la date de sortie aux membres de la distribution, en passant par une nouvelle bande-annonce, des rumeurs et des œufs de Pâques, et plus encore, nous avons ce qu’il vous faut.

Où nous nous sommes arrêtés

Avant la saison deux de Picard, cela vaut la peine de revenir sur ce qui s’est passé dans la saison un.

Avec le capitaine de Starfleet Jean-Luc Picard maintenant à la retraite et vivant tranquillement sa vie dans son vignoble français, il a tout le temps de s’attarder sur la mort de son ami et collègue, le cyborg Data, et son échec à empêcher la destruction de Romulus. Maintenant désillusionné par Starfleet sur son refus de protéger Romulus, il passe son temps dans un quasi-isolement dans son château.

Mais lorsqu’une jeune femme prétendant être la fille de Data traque Picard, il est replongé dans l’action, réunissant une équipe de parias pour retrouver l’autre fille de Data et obtenir des réponses.

La saison a exploré des thèmes entourant l’expérimentation génétique, l’intelligence artificielle et l’intervention militaire, remettant en question de nombreux principes sous-jacents de Starfleet vus dans les précédents titres de Star Trek.

Picard a été très bien accueilli par les critiques, qui ont fréquemment noté l’excellence continue de Patrick Stewart dans le rôle titre, ainsi que la bonne adéquation globale de la série avec la tradition en cours de Star Trek.

De quoi parle la saison 2 de Picard ?

Paramount n’a pas encore publié de synopsis détaillé de la saison deux de Picard, mais une première bande-annonce en révèle beaucoup.

La bande-annonce s’ouvre avec Picard se souvenant apparemment des événements de son enfance, ce qui suggère que la série couvrira quelques informations sur le capitaine légendaire avant qu’il ne rejoigne Starfleet.

Mais l’intrigue centrale semble se concentrer sur une mission centrée sur le voyage dans le temps. On voit le retour de Q, tester Picard et déclencher une crise.

Q provoque un changement dans le passé, affectant le présent de la série et transformant le monde en un « cauchemar totalitaire ». Soudain, les insignes de Starfleet prennent une esthétique qui rappelle l’Allemagne nazie et les adaptations de 1984 de George Orwell.

Avec ce nouveau statu quo inacceptable, Picard et sa nouvelle équipe voyagent dans le temps jusqu’au 21e siècle, utilisant apparemment la reine Borg et sa technologie pour le faire, dans le but d’arranger l’avenir et de rectifier les choses.

Quand et où peut-on le regarder ?

La deuxième saison de Picard sera diffusée sur Paramount Plus en février 2022 aux États-Unis.

Amazon Prime Video a été le transporteur officiel de la série Star Trek dans plus de 200 pays en dehors des États-Unis et continuera d’abriter Picard pour la saison deux. Au Canada, Bell Média gère la distribution via CTV Sci-Fi Channel et le service de diffusion en continu Crave.

Star Trek: Lower Decks est actuellement diffusé sur Paramount Plus. La deuxième saison de Picard sera précédée de la quatrième saison de Star Trek: Discovery, dont la première sera le 18 novembre. Star Trek: Strange New Worlds devrait également s’incliner en 2022, mais probablement après la deuxième saison de Picard.

Star Trek: Picard a également été renouvelé pour une troisième saison, mais on ne sait pas encore quand cela sera filmé ou diffusé.

Qui est impliqué ?

De nombreux acteurs reviennent pour la saison 2 de Picard, dont le capitaine titulaire de Starfleet lui-même, Patrick Stewart.

Les membres suivants de la distribution principale de la première saison sont également de retour :

Alison Pill comme Agnes Jurati Isa Briones comme Sji/Sutra/Dahj Evan Evagora comme Elnor Michelle Hurd comme Rafaella “Raffi” Musiker Santiago Cabrera comme Cristóbal Rios Jeri Ryan comme Seven of Nine Orla Brady comme Laris Brent Spiner comme Data

Nouveau dans le casting est John de Lancie, qui reprend son rôle de Q de la précédente série Star Trek The Next Generation, Deep Space Nine, Voyager et Lower Decks. Q est à la fois un personnage et le nom de toute sa race d’êtres divins. Dans La prochaine génération, de Lancie le dépeint fréquemment comme une figure de filou, souvent une épine dans le pied de Picard. En général, cependant, le Q semblait toujours avoir à cœur les meilleurs intérêts de l’humanité ».

La bande-annonce de la saison deux présente également la reine Borg. Paramount n’a pas répertorié Alice Krige ou Susanna Thompson parmi les acteurs. Krige et Thompson ont joué la reine Borg dans les précédents films et séries Star Trek. Selon IMDB, Annie Wersching prendra leur place dans le rôle.

Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Patrick Stewart, Heather Kadin, Aaron Baiers, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Doug Aarniokoski et Dylan Massin sont les producteurs exécutifs de la saison deux, avec Kirsten Beyer co-productrice exécutive.

Akiva Goldsman et Terry Matalas sont co-showrunners.

À quoi s’attendre dans la saison deux de Picard

Nous avons encore beaucoup de questions sur Picard. Mais la bande-annonce regorge d’indices et de taquineries sur ce à quoi nous pouvons nous attendre. Vous trouverez ci-dessous quelques questions ouvertes sur l’endroit où la saison deux pourrait nous emmener:

La première saison de Picard s’est terminée avec Raffi et Seven se tenant la main, et la deuxième saison semble explorer leur relation en développement en tant que couple. La bande-annonce les montre en train de se chamailler tout en travaillant ensemble alors que les deux femmes farouchement indépendantes trouvent leur rythme commun. La romance entre Raffi et Seven est conforme à la série récente de Star Trek comprenant des personnages explicitement queer, notamment dans Star Trek: Discovery. La première saison de Picard a vu le retour des stars de The Next Generation Jonathan Frakes et Marina Sirtis dans le rôle de William T. Riker et Deanna Troi, respectivement. D’autres stars de la série comme LeVar Burton et Gates McFadden ont laissé entendre qu’elles pourraient être impliquées, bien qu’il ne soit pas clair qui pourrait apparaître et quand. Il semble raisonnable de supposer que nous verrons des visages familiers de Star Treks d’antan. Où est Whoopi Goldberg ? En 2020, Patrick Steward a officiellement invité Goldberg à rejoindre le casting de la saison deux dans un échange touchant sur The View. Goldberg a précédemment joué Guinan, un barman sur le Starship Enterprise et un confident fréquent des membres de Starfleet. Goldberg et Akiva Goldsman ont taquiné son implication tout en ne fournissant ostensiblement presque aucun détail. Cela pourrait signifier qu’ils sauvent une révélation majeure pour Guinan. Le Département des enquêtes temporelles apparaîtra-t-il? Dans les précédentes séries de Star Trek, le Département des enquêtes temporelles était appelé chaque fois que des membres de Starfleet falsifiaient la chronologie. Il semble que beaucoup de contamination de la chronologie se produira dans la saison deux de Picard. La reine Borg pourrait-elle restaurer le collectif Borg ? Dans la première saison, on apprend que les Borgs ont été largement vaincus. Les anciens membres des Borgs sont maintenant réintégrés dans la société. Mais la reine Borg semble conserver une partie de son pouvoir. Et l’utiliser pour voyager dans le temps peut entraîner des complications pour Picard et sa compagnie.

Donc, c’est ce que nous savons sur Star Trek: Picard saison deux – et une poignée de choses sur lesquelles nous nous demandons encore.

Vous pouvez y participer en février ou rattraper la première saison maintenant sur Paramount Plus.