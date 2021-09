À quoi ressemblaient 13 modèles de pistes sur le tapis rouge des Emmys 2021 – WWD

in

Les récentes collections de la semaine de la mode ont régné sur le tapis rouge des Emmys 2021, de nombreuses célébrités se tournant vers Valentino, Carolina Herrera, Markarian, Dior et d’autres marques de créateurs pour leur look.

La récente collection de prêt-à-porter printemps 2022 de Carolina Herrera, qui célébrait les 40 ans de la maison de design, était l’une des préférées de nombreuses célébrités qui portaient les robes du directeur créatif Wes Gordon sur le tapis rouge. La star de “This Is Us” Mandy Moore et la star de “American Horror Story” Sarah Paulson se sont penchées sur les robes rouges de la collection, avec Moore vêtue d’une bretelle spaghetti, d’une robe en tulle et Paulson d’une robe volumineuse à manches oversize.

Valentino couture a également laissé sa marque sur le tapis rouge des Emmys. Le créateur et star de “Schitt’s Creek”, Dan Levy – qui a déjà porté les pièces de couture pour hommes de la maison de design au cours de la saison des récompenses de cette année – a choisi une veste en gabardine bleu cobalt avec une chemise en velours froissé et un pantalon en laine assorti de l’automne 2021 de Pierpaolo Piccioli. collection couture présentée en juillet.

Dan Levy (à droite) en Valentino aux Emmy Awards 2021. WWD

L’ancienne co-star de Levy, Annie Murphy, portait également un look coloré de la collection couture Valentino automne 2021 : une robe chemise en mousseline drapée verte. L’actrice “Black-ish” Tracee Ellis Ross était une autre célébrité qui s’est tournée vers la collection, vêtue d’une robe en mousseline rouge vif brodée de perles tubulaires.

D’autres célébrités se sont tournées vers les collections de créateurs antérieures pour les Emmys, notamment l’actrice de “Lovecraft Country” Jurnee Smollett, qui a opté pour une robe corolle ivoire plissée à la main de la collection couture automne 2020 de Dior.

Cliquez sur la galerie ci-dessus pour voir plus de looks de célébrités sur le tapis rouge des Emmys 2021 sur les podiums de la semaine de la mode.

LIRE LA SUITE ICI :

Zoom sur la mode masculine aux Emmy Awards 2021

Anya Taylor-Joy éblouit sur le tapis rouge des Emmys

Regé-Jean Page assiste aux premiers Emmys in Custom Giorgio Armani

Carl Clemons-Hopkins honore le drapeau non binaire avec le look des Emmys