À quoi ressemblait le travail avec Lady Gaga pour « House Of Gucci » | Regarder

Ce Thanksgiving, passez-le avec une famille luxueuse et emblématique !

Les « Maison de Gucci » Le film couvre trois décennies mouvementées de l’empire de la famille Gucci et est dirigé par deux nominés aux Oscars, Lady Gaga (Patrizia Reggiani-Gucci) et Adam Pilote (Maurizio Gucci). Inspiré par des événements réels et le

2001 livre « La Maison Gucci: Une histoire sensationnelle de meurtre, de folie, de glamour et de cupidité » de Sara Gay Forden – le film suit les héritiers du trône de la mode italienne.

Nous nous sommes assis avec Driver et avons parlé de travailler aux côtés de Lady Gaga, la vraie pensée de Patrizia sur le spectacle et le timide et surprotégé Maurizio, qui a été séduit par le pouvoir et la fierté.

HOUSE of GUCCI – Lady Gaga incarne Patrizia Reggiani et Adam Driver incarne Maurizio Gucci dans Ridley Scott’s – A Metro Goldwyn Mayer Pictures film

(Crédit photo : Fabio Lovino) © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. Tous droits réservés.

Q : Comment était-ce d’avoir Lady Gaga comme partenaire de scène ?

UN D: Super! Facile parce que c’est une grande comédienne ! Elle était préparée, ponctuelle, bien documentée et disponible. Quand vous jouez avec des gens comme ça, vous n’avez qu’à écouter et répondre.

MAISON DE GUCCI – Adam Driver (Maurizio Gucci) et Lady Gaga (Patrizia Reggiani). Un film de Metro Goldwyn Mayer Pictures (Crédit photo : Fabio Lovino) © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. Tous droits réservés.

Q : Qu’est-ce qui vous a touché pendant que vous faisiez des recherches sur Maurizio ?



UN D: Rien, j’aime juste le parcours du personnage – la boucle de son parcours. Il est différent de la famille, il va à l’école pour être avocat… il est conscient des pièges d’être un Gucci… et de ce que l’argent et le pouvoir ont. Puis il tombe amoureux de quelqu’un et est soudain séduit par ce qu’il sait être mauvais pour lui. Il ne devient pas vraiment une personne pleinement réalisée… qui commence à prendre des décisions par lui-même… Puis il rencontre quelqu’un d’autre dont il tombe amoureux… ce voyage est intéressant.

Q : Selon l’Association Press, Patrizia Gucci est préoccupée par « le casting des meilleurs acteurs pour jouer les membres de la famille dont les histoires recoupent peu avec le meurtre de Maurizio ». Quelle est l’importance du niveau d’un acteur pour représenter de vraies personnes ?

UN D: Cela dépend de ce que veut le cinéaste. Certaines personnes ne veulent pas que quelqu’un soit reconnaissable parce qu’elles pensent que les gens peuvent disparaître… Parfois je souscris à cela, parfois non. C’est ce qui est dangereux de trop parler en tant qu’acteur.

« House of Gucci » sortira en salles le 24 novembre, par United Artists Releasing.

