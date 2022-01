À quoi ressemblait l’industrie du jeu il y a 20 ans

Vous les enfants avec vos danses Tiktok et vos fonds de pension blockchain. À mon époque, un Boomer était un spécial de Left 4 Dead et nous leur avons parlé avec respect, même s’il s’agissait de cadavres réanimés gonflés qui ont régurgité une décomposition liquide sur nous. C’est juste comme ça que nous avons été élevés.

Les choses ont changé, voyez-vous, au cours des vingt dernières années. Dans son documentaire Lo and Behold de 2016, Werner Herzog compare l’invention d’Internet au moment où l’humanité a découvert le feu. des introductions nostalgiques agréables. De beaux jeux et son trésor de bons souvenirs et d’archives toujours croissantes de choses qui sont par la suite devenues « bizarres ».

Internet existait en 2002, et son adoption était assez répandue. Mais c’était quelque chose auquel vous vous connectiez sur un ordinateur de bureau et naviguiez pendant quelques minutes – et vous étiez facturé pour chacune de ces minutes. Les grands sites de jeux que nous connaissons aujourd’hui étaient opérationnels à l’époque, mais les éditeurs de magazines étaient toujours les créateurs de goûts. Les informations, les idées et les concepts ont voyagé à un rythme différent et, par conséquent, l’industrie du jeu vidéo avait un caractère très distinct de son homologue moderne. Voyagez donc avec nous vingt ans en arrière et examinons l’industrie que nous y trouvons.

1 GTA Vice City était votre dernière obsession



Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles c’était l’objet de l’obsession, de la conversation et de la controverse. Premièrement, GTA III n’était sorti qu’un an auparavant. Le concept entier d’errer librement dans une ville 3D et d’interagir avec elle n’avait que 12 mois, et puis soudain, nous avons eu une autre chance de le faire, et celui-ci avait des couleurs pastel et des chemises hawaïennes.

Cet élément de pastiche était crucial, car les jeux n’avaient pas vraiment envoyé leurs cousins ​​de la culture pop cinématographique et musicale de cette manière auparavant. Mafia: City of Lost Heaven d’Illusion Softworks a frappé un ton de film de foule brillamment authentique la même année, mais il l’a fait avec un visage impassible et un costume à fines rayures. Dans Vice City, cependant, les éléments d’époque ont été amplifiés pour les effets – c’était des années 1980 qui n’ont jamais existé, mais qui semblaient toujours parfaites.

Il est donc arrivé que pendant quelques mois une partie importante de la population s’est mise à siffler des chansons de Scorpions et à se demander si nous pouvions enfiler un costume bleu bébé.

2 Guerres de consoles : Xbox contre PS2 contre GameCube contre Game Boy Advance



La Xbox était à peine arrivée au début de l’année, et son esthétique radioactive semblait dangereuse et avant-gardiste. La PS2 était un peu plus établie, et a été renforcée par l’arrivée de Vice City (sans parler de GTA III juste un an avant). Les fans de Nintendo, quant à eux, disposaient d’une toute nouvelle console pour occuper leurs envies et leurs affections : la GameCube. Ses propriétaires ont été impressionnés par les minuscules petits disques sur lesquels se tenaient ses jeux.

Dans un monde avant les smartphones, jouer en déplacement signifiait mettre une Game Boy dans votre sac banane (remarque : personne ne portait encore de sac banane en 2002). Nokia préparait déjà son incursion sur le marché avec le N-Gage, dont la sortie est prévue l’année suivante, mais la Game Boy Advance était votre référence pour les longs voyages et les sessions Pokémon au coucher.

3 Vous venez de mettre à jour votre PC avec une ATI Radeon 9700 Pro



Les jeux sur PC connaissaient une transition passionnante du beige au noir dans les années 2000, et 2002 a vu de nombreux jeux empilés sur plusieurs DVD-ROM qui remplissaient une boîte de jeu. DJ-ing votre chemin à travers un RPG isométrique était normal pour le cours.

Mais il y avait d’autres changements en cours. C’était la fin de l’ère Voodoo 3, et la Radeon 9700 Pro d’ATI était la nouvelle carte graphique incontournable. Son prix de vente conseillé était de 399 $, et c’était de l’argent alléchant à l’époque. Mais la promesse de jouer à Hitman 2, Bloodrayne et Medal of Honor : Allied Assault avec des réglages élevés justifiait largement de payer 10 % du salaire mensuel moyen aux États-Unis pour une carte graphique.

4 Les protagonistes n’étaient pas si divers



Ces dernières années, l’industrie du jeu a changé sa représentation des personnages et des acteurs du jeu présentés dans les publicités afin que les femmes, les personnes de couleur et les groupes minoritaires se sentent plus inclus. 2002 n’avait pas encore connu ce moment.

Les publicités de jeux dans les magazines utilisaient encore des images sexualisées de femmes pour attirer le regard masculin sur elles, comme le démontrent de nombreux exemples sur cette archive Tumblr. Les protagonistes féminines n’étaient pas inconnues, ni les personnages-joueurs noirs – Metroid Prime et Shadowman 2 figuraient parmi les plus grosses sorties de l’année. Selon les normes modernes, cependant, leur représentation n’avait pas tendance à aller bien au-delà de leur apparence visuelle. C’était l’année du Hooters Road Trip et du BMX XXX – nous avions un long chemin à parcourir. Cate Archer nous a montré à quoi ressemble un rôle féminin intelligent et pas trop sexualisé dans No One Lives Forever, cependant.

5 disques de démonstration étaient encore une chose



Comment avons-nous décidé quel jeu acheter ensuite ? Notre comportement d’achat était similaire à celui d’un fan de musique : frapper et espérer. Mais tout comme les musos avaient MTV2 et VH1 pour les informer, nous avions des pochettes de disques de démo sur des magazines de jeux.

Les démos n’étaient pas aussi généreuses que les versions shareware des jeux, qui pouvaient contenir plusieurs heures de matériel. Au lieu de cela, ils vous ont peut-être donné un match à jouer dans FIFA ou NHL, un avant-goût du niveau d’ouverture de Spyro 2, ou peut-être un didacticiel de Age of Mythology pour vous mettre à l’aise.

Les démos étaient souvent cassées ou instables, imposaient des limites de temps arbitraires et frustrantes, et apparaissaient beaucoup plus souvent pour les jeux qui ne vous intéressaient pas que pour les gros frappeurs. Nous les aimons tendrement.

6 Vous pouvez parcourir ces sites de jeux via une connexion commutée



(AP Photo/The Times Daily, Jim Hannon, dossier)

IGN, GameSpot et Eurogamer avaient tous des années d’existence en 2002 et avaient trouvé un large public. Newgrounds était ouvert aux affaires et accueillait de nombreuses sessions d’essais clandestines à l’école et au bureau. GameFront était votre meilleur pari pour les mods et les correctifs, à moins que vous ne vouliez plus de Gordon Freeman dans votre vie – vous vous êtes dirigé vers Planet Half-Life quand c’était le cas.

Des nouvelles, des avant-premières et des critiques sont tous apparus en ligne pour les grands sites de jeux, mais beaucoup d’entre nous préféraient toujours aller dans les magazines pour eux. Et ce n’était pas seulement parce que ces magazines étaient également livrés avec des disques de démonstration.

7 Quelqu’un a pensé que la publicité de Shadowman 2 sur les pierres tombales était bien



Juste pour vous donner une petite vue verticale de ce qu’était le marketing des jeux il y a 20 ans, voici un coup réalisé par Akklaim pour promouvoir Shadowman: 2econd Coming. (Mettons de côté le fait que personne ne les a empêchés de l’appeler 2e à venir, juste pour une minute.)

L’éditeur a proposé de payer les familles de personnes récemment décédées pour qu’elles affichent un petit panneau d’affichage pour le jeu sur leur pierre tombale. Cela pourrait être particulièrement intéressant pour les « familles les plus pauvres », a déclaré Akklaim.

La réception de cette idée a été, comme vous pouvez l’imaginer, plutôt négative. Jugé de très mauvais goût, il a beaucoup attiré l’attention – ce qui était le but premier, suppose-t-on. Confronté au goût extrêmement mauvais de la cascade, un porte-parole a déclaré à l’époque: « C’est un type de jeu sombre et sanglant et nous avons pensé qu’il était approprié d’élever la publicité à un nouveau niveau. »

Si jamais vous vous retrouvez à dire les mots « nous avons pensé que c’était approprié » à des journalistes qui vous posent des questions sur une campagne marketing si déplaisante qu’elle a attiré l’attention des médias internationaux, vous savez probablement dans votre cœur, à ce moment-là, que ce n’était pas le cas. Ce n’était pas approprié.

8 Esports était déjà en marche



(Bob Frid-USA TODAY Sports)

Le pot total pour toutes les compétitions d’esports en 2002, selon esportsearnings, était de 968 000,00 $. C’est un contraste frappant avec les 175 millions de dollars générés en 2021, mais ce n’est pas un petit changement, n’est-ce pas ? Counter-Strike a dominé le classement de la compétition avec 400 000 $ à gagner sur 14 tournois disputés par 351 joueurs, suivi de StarCraft : Brood War et Quake III Arena.

Il est tentant de penser que dans une arène de compétition relativement plus petite, vous auriez pu rivaliser si vous pouviez reprendre vos compétences modernes. Mais il suffit de regarder les tournois d’esports de cette époque pour se rendre compte que c’est un non-sens absolu. Les joueurs des années 90 et du début des années 2000 étaient la vraie affaire. Même sans la même incitation financière ou la même structure de compétition autour d’eux, ils ont abordé la discipline comme des athlètes olympiques.

Écrit par Phil Iwaniuk au nom de GLHF.