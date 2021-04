À quoi ressemblait presque la première apparition du film Wonder Woman de Lynda Carter et pourquoi ce n’était pas assez «  spécial  »

À la suite de la conclusion de l’histoire principale de Wonder Woman 1984, les téléspectateurs ont eu droit à une apparition d’une autre Wonder Woman. Non, il n’y avait pas un clone de Diana Prince de Gal Gadot dans l’univers étendu de DC à ce moment-là. Au lieu de cela, Lynda Carter, qui a donné vie à Wonder Woman à la télévision dans les années 1970, est apparue sous le nom d’Asteria, l’Amazonie qui portait à l’origine l’armure dorée que Diana de Gadot portait dans l’acte final. Bien qu’il ait été question d’inclure Carter dans le premier film de Wonder Woman, il y avait une raison importante pour laquelle son apparence avait été conservée pour la suite.