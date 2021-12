À quoi ressemble Ethereum 2.0 lorsque Vitalik Buterin fête son anniversaire

Les mises à jour de la couche de consensus Ethereum 2.0 créées par diverses équipes de l’écosystème promettent d’apporter un Ethereum plus scalable, plus sûr et plus durable, et maintenant Vitalik Buterin célèbre 1 an depuis que la chaîne de balises de test a été mise en ligne. . Eth2 ou Serenity visent à « prendre en charge des milliers de transactions par seconde » afin que le problème des débits de gaz élevés puisse être résolu.

Beacon Chain, l’une des différentes sections d’Ethereum 2.0, a permis aux utilisateurs d’être des validateurs Eth2 lors des paris sur Ethereum, gagnant jusqu’à 10% par an, diminuant les mineurs pour la validation des transactions et ajoutant de nouveaux blocs.

Ben Edgington, le principal propriétaire du produit Teku Eth 2.0 du client, avait expliqué que « les pénalités pour les coupes ont été réduites au début de la chaîne de balises pour augmenter la confiance des parieurs. Maintenant que nous sommes tous beaucoup plus à l’aise avec le jeu, les pénalités sont progressivement augmentées vers leurs valeurs « crypto-économiquement correctes ».

La mise à jour d’août au hard fork de Londres a mis en œuvre EIP-1559, modifiant le système de frais de transaction. Ainsi, l’incendie de l’ETH a commencé, qui compte maintenant un total de 353 615,10 8,19

Feuille de route Eth 2.0 à l’occasion de l’anniversaire de la chaîne Beacon

La prochaine étape, The Merge, pourrait avoir lieu vers mai ou juin de l’année prochaine si le code se termine en février. Cela « fusionnera » la chaîne de balises dans le réseau principal. Comme expliqué, il est prévu de finaliser la transition vers PoS, « l’historique d’Ethereum sur le réseau PoW sera préservé car la couche de consensus PoS est fusionnée en remplacement de PoW. »

Buterin Vitalik publie un diagramme de feuille de route mis à jour de l’état actuel du développement du protocole Ethereum

Tim Beiko a déclaré que « la mise à jour d’Arrow Glacier est prévue pour le bloc 13 773 000, qui est attendu le 8 décembre 2021 », et a demandé aux utilisateurs de mettre à jour leurs nœuds. Il s’attend à ce que le devnet de Kintsugi soit mis en ligne au début du mois, avec l’intention de « mettre en œuvre une conception de candidat au lancement pour The Merge », qui serait suivi de « tests, gestion des risques et gouvernance ».

Beiko et Edgington ont tous deux déclaré que les développeurs d’Ethereum se concentraient principalement sur les dernières étapes d’Eth2.

Le passage à la preuve de participation ne fournira pas immédiatement des performances supplémentaires significatives à la chaîne Ethereum, je ne m’attends donc pas à ce que cela ait un effet mesurable sur les prix du gaz. La stratégie d’évolutivité d’Ethereum s’articule désormais autour de solutions de couche deux, telles que les différents rollups en cours de déploiement. Une fois la fusion terminée, nous nous concentrerons sur la fourniture de morceaux de données dans le protocole Ethereum qui permettront aux roll-ups de s’adapter massivement.

Image d’Obol Labs tweetée par Collin Myers

Le chef de projet d’Obol Labs, Collin Myers, était ravi de voir la technologie de validation distribuée (DVT) « au sommet » de la feuille de route Eth2 de Vitalik, et l’a expliquée comme une nouvelle infrastructure qui permet « la redondance active-active dans toutes les implémentations d’infrastructure Eth2 « , et a suggéré » un monde où le vol des clés de validation devient presque impossible en raison de la cryptographie appliquée. »

Nous pensons qu’un Ethereum plus résistant peut être obtenu grâce à un protocole d’infrastructure collaborative qui protège contre la disparition de certains opérateurs de réseau. DVT peut permettre cela en permettant à un groupe d’opérateurs de réseau d’agir ensemble comme un seul validateur, ce que nous aimons appeler un validateur multi-opérateur.

Prix ​​de l’Ethereum à 4 536 $ sur le graphique journalier | Source : ETHUSD sur TradingView.com