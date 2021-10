À quoi ressemble la véritable inclusion au travail ?

La plupart d’entre nous passons la plupart de notre temps au travail, il est naturel de vouloir se sentir inclus et appartenir à ces environnements de travail. De nombreuses entreprises ont des groupes de travail, des conseils ou des initiatives sur la diversité et l’inclusion pour tenter de créer un lieu de travail plus inclusif. Mais souvent, les façons dont l’inclusion est abordée sont beaucoup de « pourquoi » et pas beaucoup de « comment ».

C’est compréhensible. Personne n’aime se faire dire qu’il laisse les gens de côté ou qu’il n’est pas accueillant. Mais une véritable inclusion au travail nécessite un effort conscient et cohérent. Il peut être difficile de se sentir mal à l’aise, d’admettre ses erreurs et de consacrer du temps et de l’énergie à essayer de s’améliorer.

Mais si vous souhaitez créer un lieu de travail véritablement inclusif, vous pouvez commencer dans certains domaines :

1. Faites un audit d’inclusivité

Faire un audit d’inclusivité vous donnera une lecture précise de la situation actuelle de votre entreprise. La façon idéale de faire un audit d’inclusivité est de travailler avec un tiers neutre qui peut faire des évaluations honnêtes et partager des commentaires francs. La réalisation d’audits d’inclusivité en interne signifie que le potentiel de biais est élevé et que les employés ayant un intérêt émotionnel dans le résultat de l’audit peuvent ignorer certains signaux d’alarme.

Les éléments qu’un audit d’inclusivité recherchera sont :

Données sur la composition de votre entrepriseInformations sur la progression de carrière des employésSentiment et sentiments de votre main-d’œuvre concernant l’inclusivité Preuve anecdotique des moments où une entreprise a ou n’a pas pratiqué l’inclusivité

2. Mettre en évidence les opportunités d’inclusion des « fruits à portée de main »

La refonte de l’ensemble du processus d’embauche et de promotion de l’entreprise ou de la structure de rémunération de l’entreprise peut être une tâche très complexe qui peut prendre des mois et nécessitera l’adhésion à tous les niveaux de l’entreprise. Tenter de s’attaquer aux problèmes généraux de l’inclusivité dans votre entreprise est noble, mais il peut être avantageux de commencer petit et de régler d’abord les choses faciles.

Voici quelques exemples d’opportunités d’inclusion « à portée de main » :

À tour de rôle, chaque membre d’une équipe préside une réunion régulière – c’est une façon de s’assurer qu’une variété de voix est entendue. Pratiquez le « recrutement à l’aveugle » lors de la sélection initiale des candidats et supprimez les noms, les universités, les années ou tout autre informations identifiables des curriculum vitae avant de les partager avec le responsable du recrutement. Souvent, nos préjugés inconscients nous diront de favoriser un candidat qui nous ressemble, et en supprimant ces détails, vous égalisez les règles du jeu. Mettez un budget derrière les initiatives de diversité. Faire preuve d’un véritable engagement envers l’inclusion peut se manifester dans la façon dont vous soutenez les membres de votre équipe. Donner au comité LGBTQ+ un petit budget pour accueillir une projection de film, ou à la salle Carers Network pour organiser une pizza party montre que vous êtes pleinement engagé à faire en sorte que vos employés se sentent comme chez eux.Améliorer l’accessibilité de vos communications internes

3. Faites un plan pour l’avenir

Les mesures à court terme ne sont ni durables ni utiles si vous essayez de créer un lieu de travail véritablement inclusif. L’inclusion significative se produit lorsque l’entreprise a mis en place des systèmes qui donnent la priorité à l’appartenance et à l’objectif de chaque employé.

S’assurer que vous vous fixez des objectifs d’inclusion à moyen et long terme est un bon moyen de montrer aux membres de votre équipe que vous êtes réellement engagé. Certains objectifs que vous pourriez inclure dans votre planification à long terme sont :

Une répartition égale des sexes à tous les postes de directionAugmenter la représentation des employés non blancs à tous les niveauxUne réévaluation de la rémunération à tous les niveaux, avec un accent particulier sur l’inclusion et l’égalitéFormation d’un groupe de travail sur l’inclusion pour aborder les problèmes et partager les commentaires sur les initiatives d’inclusion