À quoi ressemble le début d’un nouveau cycle à Barcelone?

La fin de la saison 2020-21 de la Liga approche à grands pas et, pour être honnête, cela ne peut pas arriver assez tôt.

Des bas aux hauts et de nouveau aux bas, Barcelone a pataugé dans la mélasse dans certains matchs pour épater complètement l’opposition dans d’autres.

Plus de ce dernier est très certainement nécessaire, et à cette fin, Joan Laporta semble être sans équivoque dans son désir d’être le nouveau balai à nettoyer.

Ça n’allait pas toujours être comme ça bien sûr.

Le Catalan basané et charismatique, élu sur une vague d’optimisme malgré les défis auxquels il est confronté, n’avait pas indiqué lors de sa candidature à la présidence qu’il allait changer radicalement les choses.

Photo de LLUIS GENE / . via .

Cependant, sa déclaration la plus récente fait plus qu’indiquer la nécessité de nettoyer les racines et les branches.

Mais à quoi cela ressemble-t-il?

Jusqu’à récemment, il est apparu que Ronald Koeman avait le soutien du nouveau président sortant, et pourtant il ne serait absolument pas surprenant de voir le Néerlandais envoyer ses valises d’ici la fin de ce week-end.

Avec cela, il serait juste de s’attendre à ce que ni Memphis Depay ni Gini Wijnaldum n’arrivent et, soyons honnêtes, la plupart des culeurs ne seront pas trop mécontents de cela.

Non pas que ce soit de mauvais joueurs que vous comprenez, mais pas des “ joueurs du Barca ”.

Un dégagement a été suggéré, bien que ce soit plus facile à dire qu’à faire. Les goûts de Braithwaite, Umtiti, Neto, Firpo, Griezmann, Coutinho, Trincao et plus pourraient tous faire avec y aller.

Le problème pour Laporta est qu’ils devront encore être remplacés, et pas à l’identique non plus.

Celui qui entre doit être mieux adapté à ceux qui sont expédiés, sinon l’exercice ne sert à rien.

Sergio Aguero est un recruteur potentiel et il est certainement une mise à niveau sur Braithwaite, bien que les supporters ne puissent pas vraiment être trop durs avec le Danois qui a toujours travaillé dur et a donné le meilleur de lui-même lorsque nécessaire. Vous ne pouvez pas demander plus que celle d’un joueur.

Il y a des préoccupations légitimes quant à savoir si Sergi Roberto vaut la peine d’être gardé et peut-être que cette question pourrait également être posée à Gerard Pique.

Photo de David Ramos / .

Pendant leur journée, les deux sont des rouages ​​vitaux dans la roue, mais leurs «jours» deviennent rares.

Messi doit être heureux dans le nouveau Barca de Laporta, donc en fin de compte, cela signifie que ni Pique ni Roberto ne vont nulle part bien sûr.

Financièrement, le club ne peut plus se permettre de prendre plus de coups, mais comment des joueurs décents sont-ils censés être tentés de venir au club sans la carotte d’une rémunération acceptable?

C’est certainement une stratégie risquée à prendre et le risque apporte souvent une récompense, donc si le président juge celui-ci correctement, cela pourrait tenir le club en bonne place pendant des années.

Faites-vous mal, cependant, et cela poussera le club encore plus près du gouffre.