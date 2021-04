Chris Harrison a été fortement critiqué pour la façon dont il a discuté des actions passées controversées de Rachael Kirkconnell avec Rachel Lindsay. Il a été étiqueté «insensible à la race» et «méprisant», entre autres. Pourtant, il est compréhensible dans une certaine mesure que l’ensemble de The Bachelorette se sent différent pour la production de nos jours. Imaginer Survivor sans Jeff Probst, par exemple, semble carrément irréalisable.