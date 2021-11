À quoi ressemble le patron d’Aston Villa Steven Gerrard en tant que manager selon ceux qui le connaissent le mieux après le retour de la légende de Liverpool en Premier League

Avec Steven Gerrard prenant les rênes d’Aston Villa, talkSPORT a appris la légende de la Premier League par l’un de ses joueurs, l’un de ses adversaires et l’un de ses coéquipiers…

Gerrard a été confirmé en tant que nouveau manager de Villa après le limogeage de Dean Smith, retournant en Angleterre avec un CV de gestion court mais réussi.

.

Gerrard a décroché son premier poste de manager en Premier League

.

Gerrard a marqué cinq buts à Villa Park alors qu’il jouait pour Liverpool, mais quels indices pouvons-nous tirer de sa carrière de joueur

Le grand de Liverpool est retourné à Anfield après sa retraite pour un bref passage à l’académie du club avant de rejoindre les géants écossais Rangers en 2018.

Gerrard a depuis guidé l’équipe vers un premier titre de champion en une décennie, ainsi que leur établissement en Europe, remportant des applaudissements tout autour.

Mais quel genre de manager est sur le point d’entrer dans la pirogue de Villa Park ? On se renseigne auprès de ceux qui le connaissent le mieux.

Chris Kirkland a joué avec Gerrard pour Liverpool et l’Angleterre de 2002 à 2006 et n’est pas du tout surpris que son ancien coéquipier soit directement devenu manager.

Kirkland a remporté la Ligue des champions aux côtés de Gerrard en 2005, et dit qu’il était clair qu’il deviendrait alors manager

« Oh ouais à 100% », a déclaré Kirkland lorsque talkSPORT lui a demandé s’il avait toujours pensé que Gerrard irait devenir entraîneur.

« Le dynamisme, la détermination, le professionnalisme, tout en lui.

« La façon dont il aimait le jeu, aimait s’entraîner, donner l’exemple, oui, il allait toujours devenir manager. »

getty

Gerrard inspirera beaucoup de respect à l’entraînement en tant que l’un des grands du milieu de terrain du jeu

Kirkland a également expliqué comment les joueurs de Villa réagiraient à leur nouveau manager à l’entraînement.

« Il a tout de suite le respect », a expliqué Kirkland. « Si vous n’allez pas remarquer et écouter chaque mot non seulement de Stevie mais [assistant] Gary [McAllister] aussi, si vous n’allez pas écouter ces gars et en demander plus.

« Les jeunes garçons là-bas sont dans une position si chanceuse qu’ils vont faire franchir la porte à ces deux garçons. »

L’arrière central de Nottingham Forest, Joe Worrall, a été prêté par Gerrard aux Rangers pour la saison 2018-19 et nous a expliqué ce que c’est que de travailler avec le joueur de 41 ans.

L’ancien anglais U21 Worrall a fait l’expérience de la gestion de Gerrard aux Rangers

GETTY

Worrall a également été impressionné par les assistants de Gerrard, Beale et McAllister

« Il était très méticuleux dans sa formation, avec [assistant] Mick Beale aussi, il était fantastique », a-t-il déclaré.

« Son entraînement, son attention aux détails, évidemment avec Gerrard, c’est une figure assez effrayante et quelqu’un pour qui vous avez un immense respect et pour qui vous adorez jouer. »

L’ancien capitaine de Villa et légende du club, Martin Laursen, a également parlé à talkSPORT du nouveau manager passionnant de son ancien club.

La légende de Villa a affronté Gerrard au cours de sa carrière emblématique

« The Great Dane » a affronté Gerrard en tant que joueur entre 2004 et 2009 et a donné un aperçu de ses capacités qui pourraient être transférées à la direction.

Laursen a expliqué: « Ce que vous pensez est important et vos forces en tant que joueur, vous l’apportez en tant que manager.

« Steven Gerrard, c’était un milieu de terrain qui travaillait dur, très professionnel, qui a tout fait correctement sur et en dehors du terrain et c’est pourquoi vous croyez, vous pensez qu’il sera également un excellent manager.

« Il devrait être un bon manager, j’espère juste qu’il obtiendra des résultats rapidement avec Aston Villa afin qu’ils ne restent pas plus longtemps là-bas, et évidemment lui donner un peu de temps. »