À quoi ressemble le «pic végétalien»?

Alors que le monde tourne son regard vers un avenir net zéro, une question sera certainement controversée : la viande.

Malgré le consensus scientifique selon lequel nous devons manger plus d’aliments à base de plantes pour réduire notre empreinte carbone, tout le monde n’est pas à bord.

Lors de la Cop26 cette semaine, 60% de la nourriture servie aux participants à la conférence était apparemment de la viande ou des produits laitiers. Les critiques l’ont comparé à « servir des cigarettes lors d’une conférence sur le cancer du poumon ».

Cependant, le changement est en marche. Il y a une vieille phrase d’un essayiste français : « Comme Saturne, la révolution dévore ses enfants ».

Plus de deux siècles plus tard, une autre révolution est en marche – mais au lieu de dévorer les nourrissons, il s’agit de manger moins de viande.

Je demande à Derek Sarno, fondateur de la marque vegan Wicked Kitchen, s’il pense que notre alimentation traverse une période de bouleversement.

« Certainement », répond-il. « C’est juste une montée de quelque chose. »

Il coche les forces derrière ce que certains ont appelé une révolution « à base de plantes » : « Tout est le moteur… que ce soit le changement climatique, que ce soit le bien-être animal, que ce soit pour la santé.

« Chaque raison est une bonne raison de manger plus de plantes. »

Henry Dimbleby, auteur de la National Food Strategy, déclare que le Royaume-Uni doit réduire sa consommation de viande de 30% pour atteindre le zéro net d’ici 2050.

Cette décision sera controversée – mais sous le bruit et la fureur, la roue de la révolution tourne tranquillement depuis des années.

Une étude de l’Université d’Oxford le mois dernier a affirmé que la quantité de viande dans l’alimentation des gens avait chuté de 17% depuis 2008.

Certains pensent qu’il suffit de regarder les rayons des supermarchés pour voir la différence.

« Il y a tellement de choses que si vous regardez en arrière il y a quatre ans, il n’y avait rien de tout cela », dit Sarno.

En tant que responsable de l’innovation végétale chez Tesco – bien qu’il souligne qu’il parle pour lui-même, pas pour le supermarché – il sait de quoi il parle.

Sarno pense que le tournant est venu lorsque le détaillant a commencé à vendre les produits Wicked Kitchen il y a quelques années.

« 2018 a été une année révolutionnaire où Tesco a vraiment mené l’innovation dans l’ensemble de l’espace végétal », affirme-t-il.

« Nous avons été la première marque à lancer une gamme de, vous savez ; plats cuisinés, pizzas, salades, sandwichs et aliments frais réfrigérés.

« Personne, il n’y avait rien sur le marché, à part un sandwich au falafel, peut-être une salade. »

Il a rejoint Tesco un an plus tôt et était chargé d’amener l’épicier à vendre des produits d’entreprises comme Beyond Meat.

« Ils sont devenus nationaux aux États-Unis et il semblait donc logique de venir apporter les meilleures marques », explique Sarno, qui est né en Nouvelle-Angleterre.

Cela aurait pu être un progrès par rapport à l’époque de Linda McCartney, mais les supermarchés avaient encore du rattrapage à faire.

Ils étaient jusqu’à très récemment discrets sur le type de nourriture qu’ils vendaient, affirme Will Nicholson de la Food Foundation.

« En 2018, nous n’avons pas vraiment vu d’entreprises à part une ou deux avec des objectifs de vente d’aliments sains », explique-t-il.

« Il n’y avait rien sur les protéines, rien sur les ventes d’aliments durables. »

Aujourd’hui, Sainsbury’s et Tesco rapportent la proportion des ventes de protéines provenant de plantes et d’aliments à base de plantes – 10 % et 12 % respectivement.

Nicholson poursuit : « En quelques années à peine, nous sommes passés de personne ne signalant quoi que ce soit à voir avec les protéines, à… de grands supermarchés divulguant la répartition des protéines, et un autre ayant une cible pour les produits à base de plantes. [products]. «

Ce supermarché est Tesco – encore une fois – qui s’est engagé à quadrupler ses ventes d’aliments végétaliens d’ici 2025. À certains égards, cela montre jusqu’où les épiciers doivent aller.

Tout d’abord, c’est le seul supermarché à émettre ce genre de gage. Deuxièmement, il n’est toujours pas explicite sur la réduction des ventes de viande pour atteindre son objectif de zéro net d’ici 2050.

« Les entreprises ne veulent pas y aller », est le diagnostic de Nicholson. « C’est en quelque sorte le dernier tabou. »

Il comprend pourquoi les entreprises sont prudentes : « déranger les clients, se faire prendre à fixer un objectif que vous ne parvenez pas à atteindre, perdre des parts de marché.

« Il est difficile d’en arriver au point où nous avons suffisamment grandi pour parler de manger moins de viande, sans que les gens aient l’impression de vivre dans un état de nounou.

Peu de choses poussent plus à accuser un État nounou qu’à suggérer une taxe sur la viande.

Lorsqu’un prélèvement a été suggéré il y a quelques semaines dans un document de recherche net zéro de la Nudge Unit du gouvernement, le département des affaires a donné un coup dur en retour.

« Nous n’avons aucunement l’intention de dicter le comportement des consommateurs de cette manière », a déclaré une source à la BBC.

La recherche a ensuite été supprimée du site Web du gouvernement.

Certains craignent qu’une taxe ne s’insinue dans la chaîne d’approvisionnement et finisse par toucher les acheteurs les plus pauvres dans la poche, tandis que même Henry Dimbleby aurait averti qu’elle pourrait provoquer des émeutes.

Sarno pense que la politique « fonctionnerait bien », s’arrêtant à nouveau pour dire qu’il parle pour lui-même – « pas pour Tesco ».

Cependant, il met davantage l’accent sur la nécessité du flexitarisme : manger de la viande de temps en temps, mais beaucoup moins que nous le faisons maintenant.

Pour Sarno, le «pic végétalien» est un mythe – quelle que soit la version végétalienne d’une chasse à l’oie sauvage – et Nicholson est d’accord.

« Pour le moment, cela a été présenté comme une chose un peu binaire qu’il faut faire sans viande », croit-il.

« Cela change juste un peu votre alimentation, ce n’est pas un changement majeur… débarrassez-vous de quelques déjeuners de viande et de quelques dîners de viande. »

En ces termes, cela ressemble à l’une des révolutions les plus passives imaginables.

Il n’y a pas si longtemps, cela signifiait que les foules parisiennes prenaient d’assaut la Bastille, maintenant, il s’agit simplement de ramasser un autre type de hamburger de temps en temps.

Bien sûr, la diffusion de ce comportement à travers une population est beaucoup plus délicate.

C’est le défi auquel sont confrontés les supermarchés, le gouvernement et – si les calculs du zéro net de Dimbleby sont corrects – tout le monde.

La roue de la révolution bouge, mais jusqu’où ira-t-elle ? Et peut-il tourner plus vite que le climat change ?

Sarno reste confiant. « Les gens sont curieux, ils veulent essayer certains de ces produits », dit-il.

« Je ne pense pas que nous soyons même près du pic. »

