À quoi ressemble le rat-taupe né à Valence et presque immunisé contre le cancer ?

08/08/2021 à 10:03 CEST

La naissance de plusieurs spécimens de rat-taupe nu, une espèce rare originaire d’Afrique, dans le Bioparc de Valence, a fait naître une grande attente pour les qualités uniques de cet animal, qui semble détenir les clés de la longévité. Sa vie curieuse fait de cette espèce l’une des plus fascinantes de la planète.

Le Bioparc València a vu naître dans ses installations une portée de rat-taupe nu (Heterocephalus glaber), un mammifère très étrange et inconnu qui se comporte comme un insecte et est pratiquement immunisé contre le cancer et certains types de douleur.

Cette espèce peut passer du sang froid au sang chaud, elle a développé quatre dents mobiles, elle vit extraordinairement longtemps et, en l’absence d’oxygène, elle agit comme une plante.

C’est un rongeur d’existence exclusivement souterraine qui vit dans le sous-sol des zones arides de la Corne de l’Afrique (Somalie, Éthiopie, Érythrée et Djibouti), a rapporté le parc dans un communiqué, qui a souligné que « les naissances d’espèces quasi extraterrestres se poursuivent & rdquor; au Bioparc Valence.

C’est le seul mammifère qui présente une forme de vie « eusociale », semblable à celle de certains insectes comme les fourmis ou les abeilles et vit dans des colonies avec une division organisée du travail et une prise en charge coopérative des jeunes.

Il n’y a qu’une seule femelle reproductrice, la « reine », et un à trois mâles reproducteurs, tandis que le reste des individus est réparti entre soldats et ouvriers.

Compte tenu de sa pertinence d’un point de vue biologique, Bioparc Valencia abrite un grand groupe d’environ 100 personnes structuré en deux colonies complètement indépendantes.

Chacun se reproduit généralement chaque année et cet été une nouvelle portée de neuf petits est née, que l’on peut voir même allaiter de sa mère dans la zone qui recrée la vie souterraine de la savane, à travers des fenêtres où le réseau de tunnels et de pièces qui imitent leur habitat d’origine.

La morosité permanente dans laquelle ils vivent a motivé une morphologie particulière qui attire l’attention: une tête disproportionnée, des yeux et des oreilles minuscules, et de grandes incisives qui peuvent être déplacées dans toutes les directions pour creuser le sol dur, et une peau rose qui manque de poils et de coussinet adipeux.

Ils sont parfaitement adaptés à la vie hypogée (souterraine) et selon le niveau d’oxygène, ils passent de l’homéotherme (à sang chaud comme les autres mammifères) à la pokilotherme (à sang froid comme les reptiles).

Ils peuvent résister 10 minutes sans respirer

Certaines recherches ont montré qu’en l’absence d’oxygène, ils se comportent comme une plante et ils peuvent durer jusqu’à 10 minutes.

Le rat-taupe nu est actuellement l’une des espèces qui suscite le plus d’intérêt dans le monde scientifique, avec des recherches axées sur son étonnante longévité jusqu’à 30 ans, bien supérieure aux autres rongeurs et le développement minimal de tumeurs, grâce à un gène spécial, p16, qui empêche la croissance cellulaire désordonnée.

Sa longévité, exceptionnellement longue chez les rongeurs de sa taille, est d’environ 29 anss mais sa caractéristique biologique la plus remarquable est que le rat-taupe glabre, avec d’autres aux yeux de chauve-souris, est l’une des deux seules espèces connues de mammifères eusociaux, c’est-à-dire qu’il a une race spécialisée uniquement dans la reproduction, le reste de la les espèces étant stériles, les individus de la colonie, comme c’est le cas avec certains insectes sociaux tels que les fourmis, les termites et les abeilles.

Dans leurs systèmes de tunnels souterrains, creusés par les ouvrières, principalement avec leurs grandes incisives, ils ont des espaces communs où ils excrètent et se retournent pour maintenir l’odeur commune de la colonie.

C’est là que le contact avec l’urine de la reine, qui contiendrait des phéromones spéciales encore à détecter, maintient le reste des femelles et la plupart des mâles de la colonie stériles jusqu’à sa mort ou sa disparition et, par conséquent, est soulagé lorsque votre l’urine cesse de fonctionner. Seulement cela conduit les femelles à se battre jusqu’à la mort pour décider qui sera leur successeur.

La reine a des vertèbres spécialisées qui la rendent plus longue que le reste des femelles. La partie inférieure de la colonne vertébrale s’allonge après sa première ou sa deuxième gestation jusqu’à atteindre un tiers de plus que celle des autres.

La portée d’une reine se compose de 3 à 12 petits, bien qu’elle soit capable de contenir jusqu’à 27 fœtus. Dans une colonie normale, entre un et trois mâles s’accouplent avec la reine tandis que le reste des individus (entre 20 et 300, mâles et femelles) assument le rôle d’ouvrières qui creusent des tunnels et cherchent de la nourriture, de serviteurs qui s’occupent à la reine et à sa progéniture et aux soldats qui défendent les tunnels contre les attaques des serpents, renards, aigles et hiboux.

Certaines études ont révélé que les rats-taupes nus sont résistants au cancer tumorigenèse spontanée et induite expérimentalement. Des études récentes ont montré que la résistance au cancer est due à l’accumulation d’acide hyaluronique, plus complexe que celle de l’homme et de la souris.

En plus de cela, le rat-taupe glabre est le seul animal dont la peau présente une déficience du neuropeptide connu sous le nom de substance P, ce qui rend ces animaux insensible à certains types de douleur.

Ces circonstances contribueraient également à expliquer sa longévité exceptionnelle.

Cela peut vous intéresser : Saviez-vous qu’il existe une plante africaine qui vit plus de 2000 ans ?