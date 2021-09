À quoi ressemblent vraiment les Emmy ? Voici votre Pass Backstage

Un billet pour les Emmys 2021 est dans la paume de votre main.

La plus grande soirée télévisée est officiellement arrivée, et quelle meilleure façon de la vivre qu’à travers le prisme de ceux qui sont à l’intérieur ?

Des derniers essayages aux sessions glamour, en passant par les selfies dans les coulisses et les séances d’after, E! News apporte aux fanatiques de la culture pop les détails et les photos des Emmys à ne pas manquer.

Tous les regards seront tournés vers les nominés aux Emmy Awards (et les prétendants à la liste des Emmys Best Dressed) Elizabeth Olsen, Billy Porter, Tracee ellis ross, Kaley Cuoco, Régé-Jean Page et d’autres vedettes à leur arrivée sur le tapis rouge devant le Microsoft Theater de Los Angeles. Cédric l’Animateur accueille la cérémonie, qui comprendra également des apparitions d’une gamme de présentateurs étoilés qui comprend Ellen Pompeo, Jada Pinkett Smith, Dolly parton, Mindy Kaling, Wilmer Valderrama et Kerry Washington.

Alors que la 73e Primetime Emmy Awards se déroule, nous vous emmenons dans les coulisses !