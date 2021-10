À quoi ressemblera le futur? Les experts du . Summit exploreront le climat, la cybersécurité, etc.

Comment la pandémie aura-t-elle un impact sur l’avenir du travail dans des villes comme Seattle ? Nous discuterons de ce sujet lors du sommet . de la semaine prochaine à Seattle les 4 et 5 octobre. (Photo . / Kevin Lisota)

Qu'est-ce qui motive la nouvelle vague d'innovation dans la technologie climatique ? Comment les entreprises doivent-elles se protéger contre les ransomwares ? Que signifient les modèles de travail itinérants pour les systèmes de transport et les centres-villes ?

Des experts et des innovateurs de divers secteurs se joindront à nous au Sommet . la semaine prochaine à Seattle pour aider à répondre à certaines de ces questions importantes alors que nous nous préparons à un avenir dans un monde en évolution rapide.

Changement climatique

Le monde est confronté à une tâche monumentale : éliminer les émissions de dioxyde de carbone et de gaz à effet de serre de toutes les facettes de notre vie, des centrales électriques aux navires, avions et automobiles, de la production alimentaire à l’acier et au béton qui sont à la base de la construction. Nous devons le faire, et aussi vite que possible, ou faire face à des conséquences climatiques désastreuses. La bonne nouvelle est que le secteur de la technologie climatique avance, soutenu par des milliards de dollars d’investissements en capital-risque et un marché en plein essor.

Les panélistes comprennent :

Emeka Anyanwu, responsable de l’innovation et des ressources énergétiques chez Seattle City Light

Kévin Klustner, directeur exécutif du Center for Advanced Materials & Clean Energy Technology de l’Université de Washington

Brandon Middaugh, directeur du Climate Innovation Fund chez Microsoft

La cyber-sécurité

Les cyberattaques perturbent les hôpitaux, les écoles, les administrations municipales et même les infrastructures critiques comme les oléoducs. Nous entendrons des experts qui tentent de contrecarrer cette menace difficile à comprendre et nébuleuse. Nous discuterons également des impacts immédiats des attaques de ransomware sur les entreprises et proposerons des solutions pour empêcher le fléau des ransomwares de prendre racine et que faire s’il frappe.

Les panélistes comprennent :

Alex Gounarès, PDG de Polyverse et ancien directeur de la technologie de la division en ligne de Microsoft.

Raja Mukerji, co-fondateur d’ExtraHop.

Rama Arumugam, responsable informatique à Plymouth.

Vanessa Pegueros (modératrice), partenaire en capital-risque chez Flying Fish Partners et ancien directeur de la sécurité de l’information chez DocuSign et Expedia. L’avenir du travail

COVID-19 a remappé presque tout dans nos vies, des relations à la politique en passant par l’éducation. L’un des changements les plus durables pourrait être l’endroit où nous travaillons, la façon dont nous travaillons et la façon dont nous mesurons ce travail. Votre entreprise va-t-elle vers un modèle 3-2 domicile-travail ou vers quelque chose de plus radical ? Comment les employeurs cherchent-ils à changer la façon dont la performance des employés est mesurée en conséquence ? Et que signifient les modèles de travail itinérants pour les systèmes de transport et les centres-villes ? Dans cette table ronde, des experts partagent les futurs possibles pour vous sur votre lieu de travail.

Les panélistes comprennent :

Christine Grégoire, PDG de Challenge Seattle et ancien gouverneur de l’État de Washington

Archana Singh, Chief People Officer chez Expedia Group

Dan Spalding, Chief People Officer chez Zillow Group

