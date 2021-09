A quoi ressemblera le monde dans 3 ans ?

in

Le monde est en constante évolution.

En fait, cela change si vite que le monde dans trois ans sera très différent du monde d’aujourd’hui.

Donc… à quoi ressemblera le monde dans trois ans ?

Eh bien, je viens de m’asseoir avec le PDG d’InvestorPlace, Brian Hunt, pour répondre à cette question dans un podcast d’une heure que nous venons de publier sur Ahead of the Curve.

Ce n’est que le deuxième épisode de ce nouveau podcast, où chaque semaine, Brian Hunt jette un regard sur l’avenir, s’adressant à des experts et proposant des idées d’investissement exploitables pour aider les gens à atteindre la liberté financière.

Alors à quoi ressemblera le monde en 2024 ? Quelles sont les plus grandes tendances technologiques qui domineront dans un avenir proche, et comment pouvez-vous tirer parti de ces tendances à venir maintenant ?

Grâce à des progrès exponentiels, le rythme du changement progresse rapidement. Et les choses qui ressemblent à de la science-fiction aujourd’hui seront des produits, des secteurs et des tendances dans lesquels vous pourrez investir demain. En fait, le rythme du changement progresse si rapidement que vous pourriez être laissé pour compte si ces innovations ne sont pas sur votre radar aujourd’hui.

Alerte spoiler : vous allez voir des voitures autonomes, mais peut-être pas comme vous le pensez. Les voitures électriques seront partout. Les maisons vont devenir beaucoup plus intelligentes. Les robots vont devenir beaucoup plus courants. Et le marché des vols va faire peau neuve.

C’est juste la courte liste. Dans ce podcast, Brian et moi parlons de tout – et vous expliquons comment vous pouvez vous positionner pour gagner beaucoup d’argent dans ces changements historiques.

C’est une super écoute. Et je vous encourage à prendre le temps de cliquer ici et de l’entendre par vous-même !

Et, hé, si vous aimez ce que vous entendez, sachez simplement qu’il y a plus d’où cela vient dans Innovation Investor – notre produit phare de recherche en investissement conçu pour investir dans les technologies qui feront le monde de l’avenir.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.