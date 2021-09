À quoi ressembleraient les institutions dans un monde guidé par Bitcoin ? Crypto nouveaux médias

Visitez l’article original*

Bien que beaucoup dans l’espace Bitcoin ignorent toute notion d’orientation institutionnelle, la réalité soutient que celles-ci pourraient bien se former à l’avenir.

« Sans idées communes, il n’y a pas d’action commune, et sans action commune il existe encore des hommes, mais pas un corps social. Ainsi, pour qu’il y ait société, et à plus forte raison que cette société prospère, il faut que tous les esprits des citoyens soient toujours réunis et maintenus ensemble par quelques idées de principe. Alexis de Tocqueville, « La démocratie en Amérique »

Après avoir lu la citation ci-dessus d’Alexis de Tocqueville, toujours prémonitoire, il me semble que si une société doit être maintenue par quelques idées de principe, alors la nature et le contenu de ces idées doivent être extrêmement importants. De plus, si ces idées perdent de leur puissance ou se déforment, la société se dégrade nécessairement. Ici aux États-Unis, ce processus semble se dérouler sous nos yeux, nous laissant désespérément besoin de nouvelles idées et d’un nouvel engagement envers un idéal commun.

Heureusement, notre société évolue de telle manière qu’une sorte de « refondation » semble possible dans un avenir proche, mais seulement si la bonne idée est largement adoptée. Peut-être que l’importance de la faible préférence temporelle, comprise à travers le prisme de Bitcoin, peut être l’une de ces idées de principe qui rassemble les gens et conduit non seulement à un grand renouveau américain, mais à un âge d’or de l’épanouissement humain. Cependant, les idées puissantes dépendent parfois de métaphores tangibles pour être largement adoptées. Je propose que la plantation de bosquets de séquoias et l’hébergement de nœuds Bitcoin publics au centre de ces bosquets puissent servir de manifestation physique de cette «idée de principe» connue sous le nom de préférence temporelle basse. Permettez-moi d’explorer ce concept plus en profondeur ci-dessous.

La gratification différée est le fondement de la civilisation. Planifier pour l’avenir et différer la consommation sont des conditions préalables à l’éducation des enfants, à l’agriculture, à la technologie, à la coopération et à la construction de chaque outil, de chaque bâtiment, de chaque œuvre d’art jamais réalisée. Bref, toutes les bonnes choses prennent du temps.

Inversement, la gratification instantanée, si elle est trop pratiquée, entraîne une litanie de maux qui se manifestent à tous les niveaux de la condition humaine, de la santé personnelle défaillante à l’effondrement des infrastructures en passant par l’effondrement du processus politique. Poussée à l’extrême, la préférence temporelle élevée inverse le progrès humain en réduisant la complexité de nos efforts. Sans la capacité de réduire sa préférence temporelle et, par conséquent, d’investir des efforts dans le temps, l’humanité serait simplement une collection de chimpanzés plus grands et moins poilus, condamnés à parcourir la Terre dans une lutte constante contre les éléments et les uns contre les autres. La capacité de moduler notre préférence temporelle, cependant, nous donne le choix. En ajustant cette faculté mentale, nous pouvons tracer une voie vers la civilisation ou la barbarie.

Malheureusement, notre société bascule vers la barbarie alors que nous nous montrons continuellement incapables d’entreprendre les types de projets qui ont défini les grandes civilisations à travers l’histoire. Nos routes et nos ponts s’effondrent, nos enfants sont élevés par des écrans et des étrangers, notre sol s’érode, et ce qui passe pour de l’art maintenant est souvent une décharge maladroite d’obscénité ou de simple entropie. Nous publions des selfies, mangeons de la restauration rapide et regardons Netflix tout en diabolisant les plus réussis d’entre nous.

Les causes de la pandémie actuelle de gratification instantanée sont multivariées, mais l’abandon de l’argent sain est au cœur de tout cela. Comme l’illustre si clairement la collection de graphiques sur wtfhappenedin1971.com, l’abandon de la raison dans le domaine monétaire a causé des dommages incalculables à l’épanouissement humain au cours des 50 dernières années. Mais pourquoi?

La civilisation est un processus hautement complexe et dynamique nécessitant l’échange d’informations et de valeurs à travers le temps et l’espace. Si le moyen par lequel l’information ou la valeur est échangée se dégrade, alors la civilisation décline inévitablement. L’introduction de la monnaie purement fiduciaire dans les années 1970 a produit des distorsions massives dans le transfert de valeur entre les individus et les institutions et a conduit à une société accro à un comportement de préférence temporelle. Heureusement, Bitcoin résout ce problème, cependant, l’érosion des institutions qui nous liaient et nous aidaient à aller de l’avant restera un problème jusqu’à ce que nous agissions sur notre faible préférence temporelle en construisant de nouvelles institutions qui supporteront les ravages du temps.

Bien que je sois intrinsèquement sceptique à l’égard de tout ce qui est collectiviste, il n’en reste pas moins que nous sommes des animaux sociaux instinctivement attirés par l’entreprise communautaire. Nous avons la même capacité latente de grandeur que les humains qui ont construit le Taj Mahal, la basilique Sainte-Sophie, le Golden Gate Bridge, et qui ont utilisé des règles à calcul et des rapporteurs pour envoyer Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la lune. Il nous incombe donc, en tant que Bitcoiners à l’aube d’une nouvelle ère, de combler le vide laissé par les institutions en déclin de notre époque en construisant de nouvelles institutions selon nos propres spécifications et en adhérant à nos propres valeurs.

Ces institutions doivent s’étendre à l’échelle des rencontres locales, des écoles et des organisations civiques, aux médias nationaux, à l’enseignement supérieur et aux gouvernements à part entière. Ces institutions doivent préserver la souveraineté individuelle. Ces institutions doivent encourager les gens à réduire leur préférence de temps et à participer à des tâches plus grandes qu’eux-mêmes qui nécessitent beaucoup de temps et d’efforts pour porter leurs fruits. En mettant nos ressources en commun tout en préservant la liberté individuelle, nous pouvons élever la civilisation vers de nouveaux sommets.

Je ne prétends pas avoir les plans exacts de ces nouvelles institutions, mais je pense qu’il est naturel de commencer au niveau le plus local, le plus élémentaire, le plus populaire, puis de construire à partir de là. J’ai une idée pour une telle institution qui, à tout le moins, pourrait aider à stimuler plus d’idées dans cet espace. Le titre provisoire de cette idée est Bitcoin Tree Forum, ou BTF en abrégé (Bitcoin Tree Cathedral ou Local Bitcoin Forum sont d’autres noms possibles en accord avec son intention). Un forum Bitcoin Tree se compose d’un bosquet d’arbres plantés par des Bitcoiners avec un nœud Bitcoin accessible au public qui s’exécute au centre de celui-ci – ou pour commencer, un code QR à partir d’un nœud public dédié. Si Bitcoin évolue pour devenir l’utilité publique mondiale que nous envisageons, alors il devrait avoir une sorte d’interface publique dans chaque communauté humaine.

Ces BTF pourraient simplement être des lieux d’éducation, de discussion et de planification à long terme. J’ai le sentiment, cependant, que de nouveaux cas d’utilisation passionnants pourraient être imaginés qui utilisent des nœuds publics ancrés dans une communauté géographique spécifique. Les arbres – vous pouvez les appeler arbres Nakamoto – plantés autour de ce nœud devraient être les espèces les plus grandes et les plus durables capables de prospérer dans le climat local. Pour une grande partie des États-Unis et de l’Europe, l’arbre de choix serait le séquoia géant. À long terme, les BTF peuvent servir d’ancrages physiques et sociaux importants pour une communauté donnée, mais à court terme, ils peuvent servir de lieux d’éducation et d’inspiration pour les nombreuses personnes qui n’ont pas encore saisi l’importance du Bitcoin. Si cette idée vous parle, je vous invite à visiter BTreeC.com et à vous inscrire à la newsletter. Vous pouvez également me suivre sur twitter @btcfangorn.

J’espère que cette idée inspirera au moins d’autres tentatives de construction de nouvelles institutions pour mieux nous servir dans les décennies à venir. Et si tout ce qui reste de l’effort sont des bosquets d’arbres de longue date, alors considérez-les comme un cadeau à nos descendants, une manifestation extérieure des valeurs enrichissantes de la civilisation que Bitcoin aide à inculquer à tous ceux qui prennent le temps de (essayez pour) le comprendre.

