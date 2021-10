À quoi ressemblerait la première formation d’Antonio Conte à Manchester United ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

L’ancien entraîneur-chef de la Juventus, de Chelsea et de l’Inter Milan, Antonio Conte, est l’un des favoris pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager de Manchester United si le Norvégien ne survit pas à la crise actuelle qui a vu son équipe perdre 11 buts en trois matchs.

Les fans sont divisés quant à savoir si Conte serait un bon candidat pour le club. Il est connu pour son sens tactique et sa capacité de motivation, qui sont sans doute exactement ce dont United a le plus besoin en ce moment.

Cependant, Conte privilégie une formation 3-5-2 ou 3-4-3 et en a régulièrement employé trois à l’arrière depuis les premiers jours de sa carrière de manager.

Cette formation généralement prudente nécessite l’utilisation d’ailiers plutôt que d’ailiers, ce qui serait un problème difficile à résoudre pour les Red Devils, qui ont la chance d’avoir certains des meilleurs ailiers du football mondial.

Les trois derniers d’un 3-5-2 seraient presque certainement Harry Maguire, Victor Lindelof et Raphael Varane, à moins que Conte ne se sente enclin à donner une chance à Eric Bailly sur l’un d’entre eux. Il est possible qu’il fasse basculer Maguire à droite et Lindelof aux positions de défenseur central gauche. Solskjaer a toujours insisté pour les jouer dans les rôles inversés malgré le fait que Lindelof soit sans doute bien supérieur à gauche.

Au poste d’ailier gauche, Luke Shaw et Alex Telles sont tous deux de solides options. Mais l’arrière droit est une autre affaire. Aaron-Wan Bissaka n’est probablement pas assez bon pour exceller dans ce rôle, même s’il a commencé sa carrière en tant qu’ailier.

Cela laisse Diogo Dalot comme choix de Hobson à moins que Conte ne tente de convertir un joueur plus offensif tel que Jadon Sancho, Marcus Rashford ou Jesse Lingard en un ailier arrière, ce qui semble peu probable.

Bruno Fernandes devrait revenir au rôle plus profond du numéro 8 dans le système de Conte, probablement associé à Paul Pogba, avec probablement Nemanja Matic derrière eux en tant que seul véritable milieu de terrain défensif. Le fait que Matic ait déjà joué sous Conte à Chelsea pourrait faire pencher davantage cette décision en sa faveur par rapport à Scott McTominay ou Fred.

La formation laisserait également probablement le pauvre Donny van de Beek sur la touche, bien qu’il puisse être tourné plus fréquemment avec Pogba, Fernandes ou même potentiellement dans le rôle de titulaire contre des équipes moins importantes.

Cela laisse les deux positions avancées, et il y a beaucoup de concurrence pour ces endroits, avec Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, Marcus Rashford, Mason Greenwood, Jadon Sancho et Anthony Martial parmi lesquels choisir.

Quel que soit le couple choisi par Conte, il restera beaucoup de talent et d’ego sur le banc.

Bien sûr, il est possible que l’Italien adapte son système et revienne à un dos à quatre à United. Essayer d’intégrer l’équipe actuelle dans un système à trois à l’arrière pourrait être considéré comme une tentative d’insérer des chevilles carrées dans des trous ronds.

Mais s’il s’en tient à ce qu’il connaît le mieux, c’est le genre de composition à laquelle on peut s’attendre pour son premier match :