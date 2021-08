in

Le jeu Field of Dreams de la MLB a été un franc succès. Kevin Costner faisant l’intro, tout le sentiment d’un jeu se déroulant dans un champ de maïs de l’Iowa – c’était magique. Bien sûr, cela a aidé d’avoir un circuit de sortie pour terminer le jeu qui a atterri dans le maïs lui-même, ce qui en fait la fin romantique parfaite du jeu.

Cette perfection m’a fait penser : nous avons besoin de plus de jeux comme celui-ci. Il y a de la place ici pour maintenir l’intégrité des sports que nous aimons, tout en évoquant les films et la télévision qui ont contribué à façonner le sport dans la société. Après y avoir beaucoup réfléchi, voici quelques matchs que je veux vraiment voir dans les autres ligues majeures.

NFL : le jeu de triage le plus long

Bien que l’idée de voir une équipe de joueurs de la NFL affronter des détenus soit le type d’anarchie dont je suis normalement fan, c’est un peu ridicule, même pour moi. Au lieu de cela, nous pouvons prendre deux équipes emblématiques et trouver une prison pour construire un terrain.

Ce serait l’équivalent sportif de Johnny Cash jouant à Folsom. Une chance de donner un événement unique à ceux qui paient pour leurs erreurs. C’est aussi l’occasion d’en savoir plus sur les personnes emprisonnées. Une chance de parler de la réforme de la justice pénale, de séparer les criminels violents de ceux qui ont commis des erreurs en raison de la toxicomanie et de la pauvreté, et d’entendre leurs histoires.

Ce n’est absolument rien que la NFL ne ferait jamais. Après tout, l’idée de jouer le Super Bowl en dehors d’un dôme est considérée comme trop risquée pour le bouclier, mais un gars peut rêver.

Football universitaire : le Odessa, Texas Bowl

Le gros problème avec les films de football universitaire est que beaucoup d’entre eux détaillent de vraies histoires, ce qui rend difficile leur transport efficace. Avoir un jeu sur le thème de Rudy est une dérobade totale. Alors, revenons quelques années en arrière.

L’un des plus grands éléments du film Friday Night Lights est le romantisme et l’importance du football, souvent à l’excès, dans le Texas rural. Des joueurs passant devant des derricks de pétrole en route pour s’entraîner, le culte de la personnalité qui entoure les enfants. Nous pouvons facilement jeter deux équipes universitaires dans un stade de lycée avec des liens locaux et évoquer le sentiment de fandom enragé à peine contenu dans des gradins branlants.

NBA : le jeu des hommes blancs ne peut pas sauter

Il y a tellement d’exemples incroyables à tirer d’ici, mais c’est White Men Can’t Jump qui a vraiment introduit le monde au basket-ball de rue. Mon idée ici est que nous n’essayons pas d’évoquer complètement le film, mais plutôt une ambiance.

Tenu pendant le All Star Weekend, nous sélectionnons des joueurs de la NBA prêts à se salir et les envoyons à la Mecque du street ball : Rucker Park. Les stars actuelles de la NBA affrontent un groupe d’arnaqueurs de street ball dans un concours qui serait 1 000 fois plus convaincant que tout ce que nous avons vu ces dernières années.

C’est une façon de ramener le basket-ball à ses racines sur le bitume des courts de quartier. Redonner à la communauté, en laissant les gens qui n’auraient jamais pu voir de près les plus grandes stars du sport se battre dans leur quartier contre des gens qu’ils connaissent bien. Tu sais que ce serait incroyable.

LNH : le jeu Goon

Le hockey n’a jamais peur d’un bon échange de chandail, et pour être juste, la ligue a déjà un jeu de gimmick assez incroyable dans la série Stadium – mais prenons un match par an et jouons-le à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

L’équipe locale porte les chandails des Halifax Highlanders, les autres portent ceux des Shamrocks de St. John’s. Jouez tout cela dans une petite arène en sueur de ligue mineure et c’est une recette pour la magie.

Premier League anglaise : le jeu Ted Lasso

C’est une excuse au visage chauve pour avoir un stand de trois hommes de Nathan sur le play-by-play, avec Ted et Roy Kent offrant des commentaires en couleur. Nous n’avons pas besoin de faire grand-chose ici, vraiment. Il suffit de baigner tout le jeu dans la majesté de la plus grande émission de télévision, mariée au beau jeu.