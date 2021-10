À quoi ressemblerait le métaverse de Facebook ? Zuckerberg donnera des détails

Découvrez ce qu’est le métaverse, ce qui vient sur Facebook 1:46

(CNN espagnol) – Malgré les enquêtes et les scandales qui entourent actuellement Facebook, le géant des médias sociaux est prêt à partager plus de détails sur son métaverse ou méta-univers, un espace virtuel dans lequel les utilisateurs (via des avatars numériques) peuvent se promener et interagir en temps réel.

Facebook devrait présenter plus de détails sur son métaverse lors de sa conférence annuelle de réalité augmentée et virtuelle, Facebook Connect, qui aura lieu virtuellement ce jeudi à 13 h HE.

Le PDG de Facebook Inc., Mark Zuckerberg, a indiqué que la prochaine étape de l’entreprise est de devenir une « entreprise métaverse ».

« Au-delà des bobines et du commerce, je souhaite également partager quelques réflexions sur nos efforts à long terme pour construire la prochaine plate-forme informatique et donner vie au métavers. C’est un domaine d’investissement important pour nous et une partie importante de notre stratégie à l’avenir « , a déclaré Zuckerberg lors de la conférence pour présenter les résultats financiers de la société au troisième trimestre.

Zuckerberg a expliqué qu’offrir un sentiment de présence était « le Saint Graal des expériences sociales en ligne » et a indiqué que c’est ce qu’il a voulu créer, avant même de commencer avec Facebook.

Le métavers est une expérience virtuelle bien illustrée dans le film de fiction « Ready Player One » de Steven Spielberg, où les utilisateurs entrent dans l’univers de la réalité virtuelle et trouvent tout ce qu’ils peuvent souhaiter dans la vie réelle.

Par exemple, s’asseoir autour d’une table de réunion virtuelle avec des collègues du monde entier, au lieu de regarder leurs visages 2D lors d’un appel vidéo Zoom. Et puis rendez-vous dans un Starbucks virtuel pour rencontrer vos amis, qui vivent à l’autre bout du pays.

« Si vous êtes dans le métavers tous les jours, vous aurez besoin de vêtements, d’outils numériques et d’expériences différentes », a expliqué Zuckerberg, qui a indiqué que le métaverse offrira non seulement une expérience sociale, mais aussi des opportunités commerciales.

Alors que Zuckerberg est conscient que le métavers tel qu’il l’envisage est loin d’être une réalité tangible, la société en pose les bases depuis un certain temps. Par exemple, Facebook a récemment annoncé l’investissement dans Horizon, un monde social virtuel qui reste en phase de bêta-test privé. En termes de matériel, la société a ses lunettes de réalité virtuelle Oculus Quest 2 et ses lunettes intelligentes « Ray-Ban Stories ».

« Il y a tout un écosystème. Nous construisons plusieurs générations de nos produits de réalité virtuelle et de réalité augmentée en même temps, ainsi qu’un nouveau système d’exploitation et modèle de développement, une plateforme de commerce numérique, des studios de contenu et, bien sûr, une plateforme . social », a ajouté Zuckerberg.

Facebook cherche à réinventer les réunions virtuelles 0:54

Le métaverse aura-t-il les mêmes problèmes qu’Internet ?

Les partisans du métavers disent qu’il pourrait éventuellement y avoir un énorme potentiel commercial. Une toute nouvelle plateforme sur laquelle vendre des biens et services numériques. Cela pourrait également avoir des avantages sur la façon dont les humains interagissent en utilisant la technologie.

« Ce que nous faisons vraiment, c’est découvrir des moyens d’ajouter de la technologie à nos vies pour les améliorer et améliorer notre communication avec les autres », a déclaré Avi Bar-Zeev, fondateur du cabinet de conseil en réalité virtuelle et réalité augmentée RealityPrime et ancien employé d’Apple, Amazon. Microsoft, où il a travaillé sur HoloLens. « Il ne s’agit pas seulement de conquérir un tout nouveau monde. »

Mais il existe également un certain nombre de préoccupations quant à la manière dont le métaverse pourrait être utilisé ou exploité. Certains dans l’espace craignent qu’un modèle commercial basé sur la publicité crée, d’une part, des personnes qui ont et peuvent se permettre de payer pour un casque sans publicité ou une expérience métaverse, reproduisant les inégalités présentes dans le monde réel.

« Je ne veux pas voir un monde où nous séparons les gens entre ceux qui peuvent se permettre d’avoir une meilleure expérience et ceux qui ne le peuvent pas », a déclaré Bar-Zeev. Il a ajouté que le harcèlement en ligne pourrait devenir plus intense lorsque les utilisateurs peuvent agresser les corps virtuels des uns et des autres, plutôt que de simplement échanger des mots désagréables sur un écran.

La confidentialité et la sécurité des données pourraient également devenir des préoccupations plus importantes lorsque « une plus grande partie de nos vies, de nos données, de notre travail, de nos investissements existe désormais sous une forme purement virtuelle », a déclaré Ball. Et d’autres problèmes, comme la désinformation et la radicalisation, pourraient également s’aggraver dans le métavers.

« Si vous pouvez maintenant remplacer la réalité entière de quelqu’un par une réalité alternative, vous pouvez lui faire croire à peu près n’importe quoi », a déclaré Bar-Zeev. « La responsabilité de chacun sur le terrain est de prévenir autant que possible les mauvaises choses et d’encourager les bonnes choses. »

Clare Duffy et Alejandra Ramos de CNN ont contribué à ce rapport.