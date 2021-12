À quoi ressemblerait un DAO d’aide mutuelle ?

Là où la plupart des DAO ne donnent que des jetons de gouvernance proportionnellement à ce que vous mettez (par exemple 100 jetons pour 0,1 ETH ou 1 000 jetons pour 1 ETH), PactDAO prévoit également d’attribuer des jetons en fonction de la participation non financière. Participer à des événements communautaires pourrait vous rapporter une plus grande part de jetons. C’est une sorte de structure coopérative; les plus gros donateurs n’auront pas automatiquement le plus grand mot à dire sur la façon dont le DAO se développe, et les organisateurs les plus actifs peuvent être récompensés. « Pact n’est pas comme les autres clubs sociaux », peut-on lire sur la page d’accueil Mirror du groupe. « Nous l’appellerons un club socialiste. »

Share