A quoi ressembleront les animaux du futur ? Nous avons interrogé 7 scientifiques.

Bien qu’il puisse parfois sembler que l’humanité est résolue à détruire l’environnement, il est peu probable que nos actions mettent fin à toute vie sur Terre. Certaines créatures survivront à coup sûr en cette ère d’extinction massive et de crise climatique. Au fil du temps, ils s’adapteront à un monde plus dur que nous avons contribué à créer, évoluant pour s’adapter au mieux à l’instant présent.

Certaines de ces transformations ont commencé de notre vivant. Selon certaines recherches, le changement climatique est déjà en train de «modifier la forme» des animaux – en réduisant certains oiseaux migrateurs et en accélérant le cycle de vie des amphibiens, par exemple. Personne ne sait exactement quels changements se produiront chez les plantes et les animaux dans les années à venir. Pourtant, les biologistes évolutionnistes disent qu’il vaut la peine d’essayer d’imaginer quelles créatures évolueront dans le futur.

« Je pense que c’est un exercice vraiment utile et important », a déclaré Liz Alter, professeur de biologie évolutive à l’Université d’État de Californie à Monterey Bay, dans le dernier épisode d’Unexplainable, le podcast de Vox sur les questions sans réponse en science. En pensant aux animaux du futur, dit Alter, nous devons considérer comment nous changeons l’environnement maintenant. « C’est une chose qui donne à réfléchir de penser à un long avenir », dit-elle.

J’ai parlé à plusieurs biologistes et paléontologues évolutionnistes qui, avec Alter, m’ont aidé à imaginer quels animaux pourraient exister un jour – disons, des millions d’années dans le futur – et comment nos actions pourraient stimuler leur arrivée. À tout le moins, il est rassurant de savoir que la vie trouvera presque certainement un chemin, avec ou sans nous.

Mais ce ne sera peut-être plus jamais pareil.

Les animaux qui pourraient le faire

Quels animaux existeront probablement dans des dizaines de milliers, voire des millions d’années ?

C’est la grande question que j’ai posée à tous ceux avec qui j’ai parlé, et leurs réponses s’articulaient autour de trois axes de réflexion principaux.

Certains ont commencé par réfléchir aux animaux vivants aujourd’hui qui sont les plus susceptibles de subir le changement climatique et l’extinction de masse causés par l’homme. (Les scientifiques ont identifié cinq événements d’extinction majeurs dans l’histoire naturelle, et beaucoup disent que nous vivons actuellement ou à l’aube d’un sixième, causé en grande partie par l’activité humaine.) D’autres ont commencé par imaginer les environnements potentiels du futur et quelles adaptations pourrait conduire des créatures à y survivre. Un troisième groupe a réfléchi à l’histoire profonde de la vie sur Terre et aux types d’animaux qui erraient sur la planète pourraient revenir, sous de nouvelles formes, longtemps après notre départ.

Tout d’abord, les survivants : « Ce sont des rats, des rongeurs, et aussi des choses comme des cafards et des pigeons », a déclaré Jingmai O’Connor, paléontologue au Field Museum de Chicago. Ces animaux « se portent très bien malgré le pire que nous infligeons à cette planète ».

Si ces espèces survivent aux changements écologiques qui se produisent actuellement, elles pourraient également évoluer pour remplir l’espace écologique laissé par les animaux disparus. Par exemple, si les tigres disparaissent dans le prochain million d’années, peut-être que les pigeons et les rats carnivores incapables de voler deviendront des autruches et grignoteront les animaux que les tigres mangeaient autrefois. Il est impossible de prédire quelles adaptations spécifiques pourraient émerger chez quels animaux, mais il est clair que lorsque certaines espèces meurent, elles laissent un vide dans la chaîne alimentaire qui peut être comblé par d’autres espèces.

Dans un avenir très lointain, les rongeurs sont particulièrement bien placés pour prospérer si les espèces de mammifères continuent de disparaître. En introduisant des rats partout où nous nous sommes installés, les humains ont augmenté la diversité génétique des rats, ce qui les rend plus adaptables à leur environnement. Plus de diversité génétique signifie « des solutions potentielles à différents [environmental] défis auxquels ils pourraient être confrontés », explique Alexis Mychajliw, paléoécologue au Middlebury College. Déjà, les scientifiques ont remarqué que les rats évoluaient dans des adaptations pour prospérer dans des villes spécifiques, comme New York. Ils pourraient même être capables de s’adapter davantage à la vie au milieu de la pollution par les métaux lourds et de la radioactivité, ou de pouvoir manger des déchets toxiques, dit Mychajliw.

Et si la vie sur terre devient trop dure, les rats peuvent être capables de s’adapter lentement à l’eau. Peut-être que leurs descendants évolutifs perdront leur fourrure ou leurs nageoires germées, développant des corps profilés adaptés à une existence entièrement aquatique. D’autres mammifères marins, comme les phoques et les baleines, ont suivi cette voie dans leur transition des créatures terrestres aux créatures aquatiques.

Encore une fois, ces chemins évolutifs spécifiques sont de la pure spéculation. Mais les experts disent qu’ils sont dans le domaine du possible.

Les environnements du futur qui façonneront l’évolution

La deuxième façon de penser aux animaux du futur est d’imaginer les environnements du futur. Les environnements peuvent conduire l’évolution en exerçant une pression de sélection, favorisant certains traits par rapport à d’autres. Par exemple, certains oiseaux ont développé de longs becs pointus pour tirer le nectar des fleurs.

Si quoi que ce soit, il y aura probablement du plastique dans l’environnement dans le futur. De tous les éléments que les humains ont introduits dans l’environnement, les déchets plastiques sont déjà omniprésents, et les restes de ceux-ci pourraient persister pendant des millénaires si les humains continuent à les produire comme nous l’avons fait. Le plastique est « une grande source de carbone, dont dépendent tous les êtres vivants », a déclaré Sahas Barve, écologiste évolutionniste au Smithsonian National Museum of Natural History. Le plastique, a-t-il ajouté, pourrait devenir de la nourriture, et « tout animal qui peut l’exploiter réussira ».

D’une certaine manière, ce développement bouclerait la boucle : de nombreux plastiques sont fabriqués à partir de pétrole, qui est appelé combustible fossile précisément parce qu’il provient d’anciens restes végétaux et animaux transmogrifiés. Ainsi, de nouvelles formes de vie pourraient apprendre à manger les restes de très, très vieilles formes de vie.

Les termites pourraient être l’une de ces créatures. Ces insectes ont déjà un microbiome intestinal – une collection de micro-organismes qui aident à la digestion – qui décompose la cellulose. Comme le plastique, la cellulose est constituée d’un polymère de carbone complexe, il n’est donc pas exagéré d’imaginer que les termites s’adaptent pour décomposer un autre polymère comme le plastique.

« Je pourrais facilement les imaginer développer un microbiome qui les aide ensuite à digérer le plastique », explique Barve. Certains champignons et bactéries, dont certains trouvés dans l’estomac des vaches, sont déjà capables de décomposer le plastique.

L’avenir lointain est également susceptible d’être plus aqueux, car l’élévation du niveau de la mer diminue la partie de la planète couverte de terre ferme. En envisageant un monde de mers montantes et de littoraux modifiés, certains scientifiques réfléchissent à la façon dont certains animaux pourraient vivre dans des environnements plus marins.

Sharlene Santana, professeure de biologie à l’Université de Washington, examine comment une espèce de chauve-souris pourrait évoluer pour vivre au large et autour des océans. Elle imagine une chauve-souris d’une envergure de six pieds, capable de planer comme un albatros au lieu de battre des ailes, parcourant peut-être des centaines de kilomètres à la recherche de nourriture ou d’îles où se percher. Il pourrait utiliser une écholocation finement réglée pour détecter les ondulations dans l’eau afin de détecter les poissons. (En fait, certaines chauves-souris le font déjà.)

« Cette chauve-souris fait quelque chose que les chauves-souris ne peuvent pas faire aujourd’hui, c’est-à-dire naviguer et planer sur les courants d’air océaniques sur de très longues distances », explique Santana. « Je l’appelle la chauve-souris à voile. »

Regarder vers le passé pour prédire l’avenir

De nombreux scientifiques qui ont parlé à Vox ont imaginé un futur environnement où les humains ne sont plus là. Ce faisant, ils se sont souvent inspirés d’animaux qui existaient sur Terre avant notre époque – peut-être que ces types de créatures pourraient faire un retour sur toute la ligne.

Si les humains disparaissaient, nos émissions de carbone pourraient encore rester dans l’air pendant longtemps, a déclaré Alter, professeur de biologie évolutive de l’État de Cal. Cela pourrait conduire à des périodes d’essor pour les plantes, dont certaines peuvent prospérer dans une atmosphère dense en CO2.

L’augmentation de la densité et de la diversité des plantes, à son tour, pourrait éventuellement augmenter la concentration d’oxygène dans l’atmosphère. Les chercheurs ont émis l’hypothèse que la croissance des insectes dépend en partie de la concentration d’oxygène dans l’atmosphère, ce qui pourrait conduire les insectes à développer des corps plus gros, dit Alter. Ainsi, un futur monde riche en oxygène pourrait être capable d’accueillir des mantes religieuses de la taille d’un lapin, ou « des fourmis aussi grosses que des colibris et des libellules aussi grosses que des faucons », a déclaré Alter.

Cela semble extrême et ces visions du futur ne sont que des suppositions éclairées. Là encore, quelque chose comme cela s’est produit auparavant : il y a environ 300 millions d’années, à l’ère carbonifère, l’atmosphère contenait plus de 30 % d’oxygène, contre 21 % aujourd’hui. Les archives fossiles révèlent que les insectes à cette époque étaient beaucoup plus gros.

Mairin Balisi, paléoécologue aux La Brea Tar Pits à Los Angeles, réfléchit au type de prédateurs qui pourraient atteindre le sommet de la chaîne alimentaire si l’humanité s’éteint. À cette fin, elle considère quels prédateurs ont existé avant les humains.

« Lorsque nous pensons aux grands prédateurs en Amérique du Nord uniquement, nous pensons aux loups gris, au lion de montagne ou au grizzli », explique Balisi. Mais les grands prédateurs sur le continent étaient beaucoup plus courants jusqu’à il y a environ 12 000 ans, à l’époque du Pléistocène ou à la période glaciaire la plus récente, avec de nombreuses espèces de chats à dents de sabre et de canidés broyeurs d’os errant sur la terre.

Dans un monde futur dépourvu d’êtres humains, spécule Balisi, de si grands prédateurs pourraient à nouveau évoluer. Elle est plus confiante en ce qui concerne les chats à dents de sabre, dont les dents longues et acérées et les membres volumineux « ont évolué indépendamment plusieurs fois au cours des 40 derniers millions d’années ». Si une lignée de félins persiste dans le futur, l’histoire pourrait très bien se répéter.

Quel avenir voulons-nous ?

Les humains modernes n’existent que depuis quelques centaines de milliers d’années, mais ce que nous faisons aujourd’hui aura probablement des effets d’entraînement sur l’apparence du monde naturel de demain.

L’évolution de la vie dépend de la « boîte à outils génétique et de développement » telle que nous la connaissons aujourd’hui, explique Santana, biologiste à l’Université de Washington. Parce qu’il existe des variations naturelles entre les animaux, certains sont plus aptes à rivaliser pour les ressources et à survivre, les traits les moins utiles ayant tendance à disparaître, tandis que d’autres surgissent avec de nouvelles adaptations. Alors que les espèces continuent de disparaître, que ce soit en raison de la perte d’habitat, de l’agriculture, du braconnage ou du changement climatique causé par l’homme, de nombreuses sources potentielles de vie diversifiée sont également éteintes du futur.

Les scientifiques peuvent encore imaginer un monde où les animaux aujourd’hui menacés continuent et créent de nouvelles branches sur l’arbre évolutif. L’avenir ne doit pas appartenir uniquement aux rats, aux pigeons et aux insectes. Tant que les lamantins, les ours polaires et les papillons monarques sont présents, par exemple, il reste la possibilité que leurs descendants entrent en scène dans le futur.

Tout cela mérite réflexion si nous voulons assumer l’entière responsabilité de notre rôle dans l’élaboration de ce à quoi la planète ressemblera et se sentira longtemps après notre départ. Lorsque nous imaginons quelles créatures pourraient venir ensuite, nous pouvons nous demander : quel avenir voulons-nous pour la planète ? Dans quelle mesure sommes-nous prêts à travailler pour que les futures générations d’humains soient toujours là pour vivre à ses côtés ?

Des bugs géants évoluant dans le futur seraient « vraiment, vraiment cool », a déclaré Alter. Surtout, a-t-elle ajouté, « si les humains sont réellement là pour les voir ».

En attendant, s’il est réconfortant d’imaginer comment différentes espèces pourraient rebondir dans des millions d’années, « vous ne voulez pas arrêter d’investir dans la vie qui nous entoure aujourd’hui », a déclaré Mychajliw, le paléoécologue de Middlebury. « Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire dès maintenant pour nous assurer que nous protégeons les espèces, protégeons leur diversité génétique et protégeons leur capacité à réagir au changement.