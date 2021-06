À quoi s’attendre à la WWDC 2021 : iOS 15, watchOS 8, et plus

Nous ne sommes officiellement qu’à quelques jours de la conférence mondiale des développeurs d’Apple. La WWDC 2021 sera un événement virtuel cette année, et nous nous attendons à ce qu’Apple dévoile iOS 15, watchOS 8 et bien plus encore. Continuez à lire pendant que nous récapitulons tout ce qu’Apple pourrait annoncer lors de l’événement cette année.

Mise à jour 6 juin 2021: Un nouveau rapport de Bloomberg a fait la lumière sur ce à quoi s’attendre des mises à jour logicielles de cette année. Mark Gurman rapporte que l’iPadOS 15 inclura de nouvelles fonctionnalités multitâches et la prise en charge des widgets sur l’écran d’accueil. iOS 15 inclurait des contrôles de confidentialité plus stricts.

Pendant ce temps, Apple semble à tort avoir révélé de nouvelles applications à venir sur Apple Watch avec watchOS 8, notamment Tips, Mind et Contacts.

Enfin, Apple a programmé un événement Apple Music distinct pour immédiatement après la keynote de l’événement spécial. L’événement spécial Apple Music, qui se concentrera sur Spatial Audio, est prévu pour le 7 juin à 12 h 00 PT / 15 h 00 HE.

Mise à jour 4 juin 2021: Voici quelques rumeurs de dernière minute autour de la WWDC, ainsi que d’autres choses à lire ici sur . :

WWDC est tout en ligne

Cette année, la WWDC débutera le lundi 7 juin. Il s’agit d’un retour au jour de début normal de l’événement, après que la pandémie de COVID-19 a forcé Apple à reporter la WWDC à la fin juin de l’année dernière. Cela étant dit, Apple s’en tient à son format virtuel pour la WWDC 2021.

La WWDC 2021 débutera par un événement spécial à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE. Cet événement sera diffusé « directement depuis Apple Park » et pourra être visionné via le site Web d’Apple, l’application Apple Developer, l’application Apple TV et YouTube. Après le discours, Apple tiendra son discours annuel sur l’état de l’Union des plates-formes. Celui-ci aura lieu à 14 h 00 PT / 17 h 00 HE le 7 juin et sera disponible via l’application Apple Developer et le site Web Apple Developer.

Comme cela est devenu la norme au cours de l’année dernière, le discours d’ouverture de la WWDC sera une vidéo préenregistrée avec une valeur de production élevée, une belle vidéographie d’Apple Park et des apparitions de plusieurs dirigeants et ingénieurs d’Apple.

En plus du discours d’ouverture et de l’état de l’Union, la WWDC 2021 comprendra les Apple Design Awards – qui comprendront une composante vidéo cette année – le 10 juin à 14h. PT/17 h HE.

Il y aura également des pavillons pour la WWDC 2021, qui, selon Apple, fourniront “un moyen facile aux développeurs d’explorer des sessions, des laboratoires et des activités spéciales pertinents pour un sujet donné”. Apple hébergera également des salons numériques pour la WWDC 2021. Ces « salons » offriront des sessions de questions-réponses basées sur du texte, ainsi que des « activités spéciales liées à l’outil de développement ».

Enfin, la WWDC 2021 proposera plus de 200 sessions approfondies, des laboratoires individuels et plus encore. Cela donnera aux développeurs “un accès sans précédent aux ingénieurs et concepteurs Apple”, a déclaré la société.

iOS 15

Comme d’habitude, nous nous attendons à ce que l’un des principaux objectifs de la WWDC cette année soit sur l’iPhone avec l’introduction d’iOS 15. Alors que l’année dernière a vu un barrage de fuites sur ce à quoi s’attendre d’iOS 14, Apple a fait un meilleur travail pour garder les choses se cachent cette année. Néanmoins, il y a encore des rumeurs sur ce qu’Apple pourrait avoir en réserve pour iOS 15 et iPadOS 15.

La plupart des détails actuels sur iOS 15 proviennent d’un rapport Bloomberg d’avril. Dans le rapport, Mark Gurman a décrit une poignée de fonctionnalités qui pourraient venir avec la mise à jour de cette année vers iOS 15.

L’un des objectifs particuliers d’Apple serait de trouver de nouvelles façons de gérer les notifications. Le rapport a expliqué que les utilisateurs pourront définir différentes préférences de notification en fonction de leur état actuel, telles que “catégories de travail, de veille ou personnalisées”. Un menu pour accéder à ces commandes serait situé dans le centre de contrôle et sur l’écran de verrouillage, qui serait repensé cette année.

Le rapport expliquait :

Il y aura également une option pour définir des réponses automatiques aux messages en fonction de leur statut. Ce sera une amélioration par rapport à la fonction de réponse automatique actuelle, qui n’est actuellement disponible que pendant la conduite. Apple a ajouté des fonctionnalités de notification uniques telles que Ne pas déranger et Mode veille, mais ce sera la première fois que la société propose une fonctionnalité à l’échelle du système pour modifier les notifications en fonction du statut d’un utilisateur.

Concept iOS 15 par Parker Ortolani

Apple travaillerait également sur des modifications d’iMessage. L’objectif à long terme est de faire d’iMessage “plus un réseau social” et similaire à WhatsApp, mais on ne sait pas quelles nouvelles fonctionnalités seront introduites cette année.

Apple continuera également à se concentrer sur la confidentialité avec de nouvelles fonctionnalités dans iOS 15. La société développerait une fonctionnalité qui « montrera aux utilisateurs quelles applications collectent silencieusement des données à leur sujet ». Cela survient quelques mois seulement après qu’Apple a officiellement lancé sa fonctionnalité de transparence du suivi des applications avec iOS 14.5.

Un rapport sommaire séparé a indiqué qu’iOS 15 comprendra également une prise en charge intégrée du suivi des aliments dans l’application Santé. Cela pourrait être similaire à ce que proposent déjà des applications tierces telles que MyFitnessPal et FoodNoms, mais intégrées au système d’exploitation. D’autres rumeurs suggèrent qu’un centre de contrôle repensé et une double prise en charge de l’authentification biométrique pourraient arriver cette année.

Fait intéressant, Apple a déjà annoncé une poignée de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité qui, selon lui, arriveront sur l’iPhone plus tard cette année. Il est probable que ces fonctionnalités, telles que les bruits de fond, fassent partie d’iOS 15. En fait, il est possible que les captures d’écran partagées par Apple aient même donné un aperçu des changements de conception à venir dans iOS 15.

iPadOS 15

Comme l’indiquent les critiques du nouvel iPad Pro, iPadOS est en retard pour une refonte. Si Apple a une refonte d’iPadOS en magasin, nous nous attendons à ce qu’elle soit annoncée à la WWDC 2021 en juin.

Bloomberg a rapporté que l’iPadOS 15 apportera “la mise à jour la plus importante” à l’écran d’accueil de l’iPad depuis 2010. Cette mise à jour se présentera sous la forme de permettre aux utilisateurs de placer des widgets n’importe où sur l’écran d’accueil de l’iPad, imitant une fonctionnalité de l’iPhone l’année dernière avec iOS 14.

Avec la puce M1 alimentant le nouvel iPad Pro, Apple pourrait réserver de nombreux changements potentiels pour iPadOS 15 cette année. Cela inclut la prise en charge des applications professionnelles telles que Xcode et Final Cut Pro, un nouveau système multitâche, etc. Reste à voir si ces fonctionnalités se matérialisent ou non cette année, mais elles figurent au sommet des listes de souhaits de nombreux utilisateurs d’iPadOS.

regarderOS 8

Pour l’Apple Watch, Apple présentera watchOS 8 à la WWDC cette année. Jusqu’à présent, nous n’avons entendu aucune rumeur sur les changements qu’Apple pourrait réserver à l’Apple Watch cette année, mais il y a certainement des fruits à portée de main sur lesquels Apple pourrait se concentrer.

Mon collègue Zac Hall a spécifiquement demandé à Apple d’introduire de nouvelles fonctionnalités pour l’affichage permanent de l’Apple Watch Series 5 et plus récent cette année.

Certaines extensions de base pour la prise en charge de l’affichage permanent incluent la vue Now Playing d’Apple, la navigation dans Maps et les comptes à rebours actifs dans l’application Timer. Now Playing et Maps prennent activement en charge le cadran de la montre par défaut, mais aucune de ces fonctionnalités ne prend en charge l’affichage permanent. Je dirais que l’application Timer devrait également prendre en charge le cadran de la montre lors du compte à rebours, mais je me contenterais d’un support d’affichage permanent approprié pour démarrer.

Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article à mesure que de nouvelles rumeurs sur ce à quoi s’attendre de watchOS 8 commencent à émerger.

Lire la suite:

macOS 12

Il y avait une question sur le nom de la version macOS de cette année, mais une référence trouvée dans le code de documentation WebKit d’Apple en mars a apparemment confirmé qu’Apple passerait à macOS 12 cette année. Le nom macOS est particulièrement remarquable cette année car Apple est passé de macOS 10.15 Catalina à macOS 11 Big Sur. Cela a marqué un changement notable dans les conventions de dénomination de macOS pour la première fois depuis l’introduction de Mac OS X en 2000.

Il y a actuellement très peu d’indications sur ce qui pourrait être nouveau dans macOS 12 cette année. Un rapport de Bloomberg a simplement indiqué que la version macOS de cette année sera « mineure » par rapport à la refonte que nous avons vue l’année dernière. Dans un concept pour ., Parker Ortolani a imaginé de nouvelles applications, des améliorations des notifications et de nouvelles fonctionnalités de confidentialité pour le Mac cette année.

tvOS 15 et HomePod

Pour compléter les plates-formes logicielles, nous nous attendons à voir la mise à jour d’Apple à la WWDC 2021 est tvOS 15, qui alimente l’Apple TV et le HomePod. Le HomePod pleine grandeur ayant été abandonné, on ne sait toujours pas quelles nouvelles fonctionnalités nous pouvons attendre de tvOS 15 cette année. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article si des rumeurs de dernière minute émergent.

Nouveau MacBook Pro

Alors que la WWDC est généralement un événement axé sur les logiciels, les annonces de matériel ne sont pas rares. L’année dernière à la WWDC 2020, Apple n’a annoncé aucun nouveau matériel, mais à la WWDC 2019, Apple a dévoilé le Mac Pro et le Pro Display XDR qui l’accompagne. En général, Apple limite les présentations de produits à la WWDC à celles qui concernent les développeurs.

Jon Prosser a annoncé cette semaine qu’un nouveau MacBook Pro est “confirmé” à venir à la WWDC.

La prochaine mise à jour du MacBook Pro d’Apple devrait apporter un nouveau design, Apple Silicon à l’intérieur et peut-être une technologie d’affichage mini-LED améliorée. Le nouveau design serait plus plat, similaire à l’iPad Pro, et serait disponible en tailles d’écran 14 pouces et 16 pouces. Le logo “MacBook Pro” sous l’écran serait également supprimé, tandis que des ports tels que HDMI et MagSafe devraient revenir à côté d’un emplacement pour carte SD.

La puce Apple Silicon à l’intérieur sera probablement quelque chose de similaire au «M1X», Bloomberg signalant qu’elle comportera une conception à 10 cœurs avec huit cœurs hautes performances et deux cœurs haute efficacité. Apple proposera deux variantes de la puce, une avec 16 cœurs GPU et une autre avec 32 cœurs GPU.

Autres possibilités matérielles

En dehors du MacBook Pro, Apple travaille également sur des mises à jour du Mac mini, de l’iMac à écran plus grand, du MacBook Air et du Mac Pro. Parmi ces machines, la seule qui pourrait potentiellement être annoncée à la WWDC est le nouveau Mac mini.

Un rapport récent a indiqué que le nouveau Mac mini comportera un châssis redessiné avec un processeur M1X à l’intérieur. Comme il s’agit de la même puce que nous nous attendons à voir dans le MacBook Pro redessiné, il est possible que le nouveau Mac mini soit également annoncé à la WWDC.

Le nouvel iMac à écran plus grand, le MacBook Air redessiné et le Mac Pro sont plus loin dans la feuille de route d’Apple. Nous ne nous attendons pas à ce que ces produits soient annoncés à la WWDC.

En général, Apple limite les présentations de produits à la WWDC à celles qui concernent les développeurs, et le MacBook Pro semble correspondre à ce projet de loi.

WWDC 2021 : Résumé

De tous les événements Apple, la WWDC a généralement le plus de surprises, et nous nous attendons à ce que ce soit le cas cette année. Bien que nous nous attendions à ce que les piliers de la WWDC incluent iOS 15, macOS 12 et plus encore, il y a beaucoup de place pour la surprise.

Avez-vous des prédictions pour la WWDC 2021 ? Qu’avez-vous le plus hâte de voir ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

