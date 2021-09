À quoi s’attendre dans Windows 11 : l’ancien Premier ministre de Microsoft, Kevin Stratvert, sur la nouvelle mise à niveau

in

Allez, à quel point Windows 11 a-t-il vraiment changé par rapport à Windows 10 ? Pour paraphraser un certain guitariste de Spinal Tap, est-ce vraiment digne de monter à onze ?

Kevin Stratvert entend cette question tout le temps, et sur la base de son expérience jusqu’à présent, sa réponse est oui. Stratvert est un ancien gestionnaire de programme Microsoft qui a quitté l’entreprise pour se consacrer à plein temps à son travail de créateur YouTube, produisant des vidéos pratiques sur les logiciels et les services de Microsoft et d’autres.

Stratvert nous rejoint cette semaine sur le podcast . pour anticiper le lancement de Windows 11 le 5 octobre, donnant une idée de ce à quoi s’attendre.

Nous parlons de la nouvelle interface utilisateur de Windows 11, des améliorations globales des performances, du menu Démarrer centré, des widgets Windows 11, des mises à niveau de la fonctionnalité de plusieurs bureaux virtuels dans Windows, de l’intégration de Microsoft Teams Chat, de l’application Your Phone mise à jour, de la configuration matérielle requise pour Windows 11. , et le plan de Microsoft pour un déploiement progressif du système d’exploitation.

Stratvert s’est concentré sur Windows 11 dans plusieurs de ses vidéos récentes :

Dans le deuxième segment, nous discutons de certains faits saillants de l’événement Microsoft Surface de cette semaine, notamment le Surface Laptop Studio et le nouveau Surface Duo 2.

Dans le dernier segment, nous parlons du propre parcours de Stratvert, de gestionnaire de programme Microsoft à créateur YouTube à temps plein, qui a été documenté dans cet article de CNBC.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Kevin Stratvert et consultez son site, kevinstratvert.com.

Montage et production audio par Curt Milton; Thème musical de Daniel LK Caldwell.