À quoi s’attendre d’Avalanche [AVAX] Action de prix?

avalanche [AVAX] a été sur une déchirure absolue et il pourrait y avoir plus à l’horizon. Jusqu’à présent, octobre s’est avéré être un assez bon mois pour l’ensemble du marché de la cryptographie et AVAX ne fait pas exception. Il semble que rien n’empêche AVAX d’engranger de plus beaux gains.

Pour les non-initiés, le prix de l’actif cryptographique a doublé au cours de la première quinzaine de septembre, créant finalement un local le 23 septembre. Cependant, alors que la pression baissière a englouti le marché, AVAX a suivi une tendance baissière et a dû faire face à d’importantes corrections. Avance rapide jusqu’en octobre, AVAX semblait avoir atteint le niveau de 54 $ et vise maintenant à grimper plus haut.

Au cours des 24 heures, Avalanche [AVAX] était en hausse de plus de 5% et se négociait actuellement à 57,04 $.

avalanche [AVAX] Prix ​​Prêt pour une cassure haussière ?

Les volatilité sur le marché AVAX est en hausse, tout comme le trading le volume qui peut soutenir la tendance haussière en cours. Le prix a oscillé entre les lignes de tendance d’un canal parallèle descendant ce qui pourrait signifier un potentiel cassure haussière À court terme. Si la bougie du prix actuel parvient à grimper au-dessus du 50 moyenne mobile quotidienne [Pink], tous les indices baissiers seront invalidés.

Les 100 DMA [Blue] et le 200 DMA [Yellow] a continué à planer en dessous des bougies AVAX soutenant le prix d’un événement de ralentissement du marché.

Épuisement des vendeurs

La domination des vendeurs diminue, comme le montre le quotidien en pente ascendante indice de force relative [RSI] qui visait la ligne médiane des 50. Les MACD a également démontré un sentiment similaire alors qu’il s’apprêtait à un croisement haussier après deux semaines.

Le sentiment général du marché est optimiste et Avalanche [AVAX] semble se diriger vers une sérieuse tournure haussière.

L’espace Avalanche DeFi fleurit

Outre le prix, La santé du réseau d’Avalanche semble également s’en sortir. La valeur totale verrouillée dans le protocole a dépassé un énorme 10 milliards de dollars. Cela peut être attribué au fait qu’Avalanche a été engagé dans la refonte et le déploiement de mises à niveau sérieuses sur le front DeFi. De plus, la rampe de lancement de l’écosystème attend également deux prochains Offres DEX initiales [IDOs] en plus de IDO du réseau Merkle.

10 milliards de TVL sur Avalanche ! Qu’est-ce qui contribue à cette croissance?

– Transferts faciles avec Avalanche Bridge

– Déploiements @AaveAave & @CurveFinance avec incitations Rush

– @AaveAave passant 3,5 milliards de dollars de TVL

– @Traderjoe_xyz lance des prêts et dépasse les 2,5 milliards de dollars de TVL

– @BenqiFinance proche de 2 milliards de dollars TVL pic.twitter.com/4p59yHFegO – Jay Kurahashi-Sofue 🔺 (@jayks17) 13 octobre 2021

Outre, Pont des avalanches, qui transfère des actifs vers et depuis Ethereum, est un autre facteur qui aurait pu contribuer à la hausse de la TVL. Pour ne pas oublier, le programme d’incitation à l’extraction de liquidités de 180 millions appelé, ‘Avalanche Rush,‘ semble avoir été le moteur de la croissance de avalanche, AAVE, aussi bien que Courbe réseaux. Il n’est donc pas surprenant qu’une hausse de la valeur totale bloquée [TVL] a ouvert la voie à des implications positives sur les prix.